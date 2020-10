Koziak o Matovičovi a Sulíkovi: Koalíciu drží chuť vládnuť

Ako vnímate Matovičove útoky na stranu SaS a jej predsedu Sulíka?

Matovič liberálom odkázal, aby si hľadali nového predsedu, pretože Sulík je svojím postojom zodpovedný za stovky životov. Hodnotím to ako nezvládnutú komunikáciu zo strany Igora Matoviča. Nič viac, nič menej. Už sa veľakrát konštatovalo, že Matovič komunikáciu pod tlakom nezvláda, a toto je jeden z dôkazov.

Sulík bol zmierlivejší, neútočil na Matoviča.

Odpovede Richarda Sulíka, teda to, že sa nedá zatiahnuť do osobných hodnotení, sú skôr pozitívom. Toto je komunikácia s chladnou hlavou. Treba však povedať, že ak si premiér a jeho minister vymieňajú názory na aktuálnu situáciu na sociálnych sieťach, nie je to nič iné, ako prejav infantilnosti, detinskosti.

Boris Kollár v parlamente odkázal SaS, že sa začína podobať na Kotlebovcov. Je rozumný takýto útok na koaličného partnera priamo v parlamentnom plé­ne?

To tiež nemalo nič spoločné s konštruktívnym konaním či so schopnosťou rozumne komunikovať. V každom prípade, názory na to, akým spôsobom by mali byť zavádzané opatrenia proti koronakríze, by mali odznieť na krízovom štábe. Takýmto spôsobom vynášať špinavú bielizeň von nasvedčuje, že autori týchto výrokov nie sú politickí diplomati či majstri komunikácie.

VIDEO: Matovič sa pustil do Sulíka ako do čiernej ovce rodiny.

Nemyslíte si teda, že sa SaS akýmkoľvek spôsobom blíži k extrémistom?

Nie, v žiadnom prípade. Skôr by som povedal, že niektorí ľudia zo Sme rodina majú svojimi názormi, či už na LGBTI komunitu, alebo ochranu menšín, ku Kotlebovi oveľa bližšie ako Sulík. To, či Sulík chce, alebo nechce zatvárať obchody alebo reštaurácie, nemá nič spoločné s rétorikou strany ĽS NS. Navyše Kotleba má teraz úplne iné problémy, ako riešiť koronakrízu, a ľudia z jeho strany sa k tejto problematike tiež dlhodobo nevyjadrujú. Osobne nechápem, odkiaľ Kollár tieto argumenty zobral.

Vydrží koalícia v takomto zložení?

Kvôli osobným sporom a infantilnej, hlúpej výmene názorov koalície nikdy nepadajú. Myslím si, že to, čo momentálne robia, vyzerá navonok horšie, ako je to naozaj. Ich chuť dovládnuť je momentálne určite väčšia ako akýkoľvek konflikt. Ani jeden z nich nenaznačil, že by koalícia mohla skončiť alebo že by mal skončiť Sulík. V takomto čase majú ešte stále veľkú väčšinu vládnutia pred sebou. To, že je strana v koalícii, pre ňu má veľké výhody, čo si Sulík, ale aj Matovič dobre uvedomujú. Drží ich politický pragmatizmus a chuť vládnuť. Keby sa toto dialo pred koncom volebného obdobia, napríklad pol roka pred voľbami, pravdepodobnosť rozpadu by bola určite vyššia. Dôvod by však musel byť oveľa väčší, napríklad korupčné škandály vnútri koalície.

VIDEO: Sulík k Matovičovi, ktorý ho nazval sabotérom.

Znesie toho Sulík viac práve pre to, že už raz bol takpovediac „rozbíjačom“ koalície?

Áno, toto môže byť motivácia, aby Sulík trochu zaťal zuby a vydržal. Stále visí vo vzduchu, že práve on je ten, čo rozbil vládu Ivety Radičovej v roku 2012. Ak by sa predsa len stalo, že by koalícia nevydržala, a mal by na tom čo i len minimálny podiel, malo by to na jeho politickú budúcnosť negatívne následky. Aj iné strany by ho potom mohli brať ako nespoľahlivého.

Myslíte si, že Matovič si práve preto k Sulíkovi dovoľuje viac?

Nemyslím si, že by to bol hlavný dôvod. Matovič je už raz taký, a nič ho neospravedlňuje. Fakt je, že je pod veľkým tlakom. Ale forma komunikácie nielen čo sa týka politických partnerov, ale aj verejnosti, by mohla mať inú formu. Akoby občas zabúdal, že je premiér