Za nenosenie rúška či porušenie karantény hrozí mastná pokuta

Za nedodržanie domácej izolácie alebo povinnosti nosiť rúško hrozí od regionálneho úradu verejného zdravotníctva, respektíve okresného úradu pokuta vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môže polícia udeliť pokutu do 1000 eur. Vyplýva to z opatrení, ktoré prijal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19.