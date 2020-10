Premiér stráca podporu, koalícia sa trasie s ním

Politický analytik Baránek: Môže sa rozpadnúť poslanecký klub OĽaNO?

Politický analytik Ján Baránek považuje reakciu premiéra za hysterickú. „Matovič je na krutom omyle, ak si myslí, že zhadzovanie zodpovednosti za rastúce počty nakazených na SaS zatrasie Sulíkovou popularitou. Spôsobí skôr opačný efekt. Pri takejto komunikácii Matovičovi preferencie zákonite klesať musia. Nemal by za každú cenu hľadať vinníka. Fico, Kotleba, celý národ, teraz Sulík. Vinníkom je vírus a premiér by mal skôr pochváliť, kde treba. On ale stále napáda. Neviem povedať, či tento nový konflikt súvisí s klesajúcimi preferenciami. Môže, ale nemusí, pretože to je Matovič, a u neho človek nikdy nevie. Určite ale môže byť z tej klesajúcej podpory nervózny,“ zhodnotil Baránek.

Sulíkove trpezlivé reakcie na Matovičove útoky ale podľa analytika môžu byť postupom času voličmi vysvetľované ako slabosť a podriadenosť voči Matovičovi.

„Otázka je, dokedy si obrazne povedané nechá skákať po hlave. V istom okamihu sa to môže zlomiť a od Sulíka to môže byť vnímané ako slabosť a nedostatok vnútornej integrity. Tam sa nemôže dostať, lebo aj on už začne strácať. Matovič už dosiahol hranicu, kedy bude musieť SaS niečo urobiť. Môže odísť z koalície, ale to by bolo po páde Radičovej vlády pre Sulíka ťažké. Preto skôr predpokladám, že Matovičovo správanie už prekáža aj niektorým poslancom OĽaNO, a je možnosť, že prejdú k Sulíkovi,“ naznačil možnosti ďalšieho vývoja Baránek.

Podľa medializovaných informácií Sulík začal poslancov OĽaNO tajne lanáriť.