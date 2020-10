Dopletený Matovič. V Bruseli to skúšal v slovenčine aj angličtine

Premiér sa zasekol v momente, keď hovoril o ekologickom rozmere bruselského summitu a povedal „lebo keď my budeme zelenší pomaly za desať rokov ako stromy, keď to tak trošku odľahčím, a zároveň naši partneri si budú robiť z prírody naďalej niečo, čo je možné… môžem ísť ešte raz, či nie?… Can i go one time, next time? Yeah? Či nie?… No dobre, dám to asi kratšie“. Keď sa dozvedel, že záznam bežal, tak sa chytil s úsmevom za hlavu: „Live? Oh, no… It's live…“

