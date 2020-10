Nemocnice: Diery plátajú dobrovoľníci

Univerzitná nemocnica Martin hlásila v stredu 40 pacientov s ochorením COVID-19, z nich je na umelej pľúcnej ventilácii deväť a šiesti sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

V karanténe majú 14 zdravotníkov. Na infekčnej klinike je k dispozícii 13 štandardných lôžok a štyri sú na jednotke intenzívnej starostlivosti. V prvej fáze reprofilizácie vyčlenili pre pacientov s koronavírusom 24 štandardných a štyri lôžka pľúcnej kliniky. „Tam aktuálne reprofilizujeme ďalšie poschodie, kde je 18 lôžok. Od piatka sa celý piaty pavilón stane červenou zónou. Zároveň sme reprofilizovali ARO lôžka určené pre pacientov s pľúcnou ventiláciou,“ spresnila hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová. Pokračovala, že im pomáhajú aj príslušníci armády a polície. Usmerňujú ľudí, ktorí kvôli zdravotnej starostlivosti potrebujú navštíviť nemocnicu. Hoci sa objavili informácie, že pacientov z Oravy, Kysúc a Liptova už neberú, hovorkyňa ubezpečuje, že ľudia sa nemusia báť, prijímajú ich aj naďalej. „Naše vedenie sa zúčastnilo pracovného stretnutia riaditeľov nemocníc Žilinského kraja, na ktorom sa zadefinovali pravidlá prerozdeľovania pacientov v rámci ich zariadení. Spoločne participujeme na tom, aby bola všetkým poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť,“ dodala Kapustová.

Riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja Silvia Pekarčíková potvrdila, že na pokyn rezortu zdravotníctva vyčlenili dokopy 128 lôžok pre pacientov s koronavírusom, aj ventilovaných. Nemocnica v Dolnom Kubíne ich má 30, Trstená 27, Čadca hlási 43 a Liptovský Mikuláš 28 lôžok. „Máme vytvorené tímy, ktoré sa starajú o pacientov v ťažkých stavoch. Každá nemocnica sa však borí s nedostatkom personálu, preto verím, že nám pomôžu kolegovia z krajov, kde je situácia ešte relatívne pokojná,“ povedala Pekarčíková. Vysvetlila, že už oslovili aj vedenie fakúlt pre možnosť uvoľnenia študentov pre pomoc v zdravotníckych alebo sociálnych zariadeniach. „Vojsko nám aktuálne pomáha v triážnych – triediacich stanoch, mobilných odberových miestach ako administratívna pomoc a určite aj ako autority pre udržanie pokoja a disciplíny,“ poznamenala s tým, že všetci pracujú do vyčerpania. Váži si tiež pomoc dobrovoľníkov z radov zdravotníkov, ktorí vraj „zaplátavajú“ miesta a situácie, kde sú nutné ich schopnosti. „Aktuálne máme v našich nemocniciach 26 pacientov na pľúcnej ventilácii, v podstate sú v každej z nich. Situácia sa mení z hodiny na hodinu,“ podotkla. Pľúcnych ventilátorov vraj majú dostatok, ako dar dostali od ministerstva zdravotníctva ďalších 11. „Zamestnanci, aj z iných pracovísk, sú na ich obsluhu pravidelne preškoľovaní,“ doplnila riaditeľka.

Lôžka ešte sú voľné

Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku tvrdí, že nápor pacientov kapacitne aj personálne zvláda. Momentálne je tam hospitalizovaných 53 ľudí infikovaných koronavírusom, z nich osem je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny majú možnosť pripojenia deviatich, plánujú to rozšíriť o ďalšie tri ventilácie, teda na dvanásť. Evidujú tiež 31 pozitívnych zamestnancov – 6 lekárov, 17 zdravotných sestier, 5 iných zdravotníckych pracovníkov a troch ľudí z administratívy. „Pre covidových pacientov sme reprofilizovali 106 lôžok, aktuálne je obsadených 53,“ povedala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková. Minulý piatok opäť spustili covidové pracovisko na vstupoch do obidvoch areálov nemocnice. „Každý pacient musí prejsť triediacou zónou, kde mu zmerajú teplotu a vypíše dotazník. Pomoc pri triedení pacientov a vojenské stany nám poskytli Ozbrojené sily SR v podobe 40 sanitárov a 14 zdravotných sestier,“ objasnila Dišková. Vojaci podľa nej vypomáhajú tiež na klinikách anestéziológie a intenzívnej medicíny a vnútorného lekárstva.

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici zatiaľ situáciu zvláda, momentálne ešte majú voľné kapacity. V stredu tam hlásili 19 pacientov s ochorením COVID-19, z nich traja sú na pľúcnej ventilácii. Deviati pozitívni zamestnanci zostali v karanténe. „Zatiaľ stíhame. Ťažko povedať, kedy to prestaneme zvládať. Snažíme sa zabezpečiť všetko tak, aby sme nerušili naplánované operácie a aby fungovali tiež ambulancie,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. „Oddelenie infektológie má 45 lôžok, ďalších 30 sme reprofilizovali,“ vysvetlila. Aktuálne ešte disponujú voľnými lôžkami pre covidových pacientov, číslo však Maťašeje nespresnila. Vojaci zatiaľ u nich vypomáhať nemusia.

Žilinská nemocnica bez

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline zatiaľ nemá hospitalizovaných ľudí s ochorením COVID-19. Momentálne reprofilizuje, na základe príkazu ministerstva zdravotníctva, 77 lôžok pre starostlivosť o takýchto pacientov. „Keďže nemáme infekčné ani pľúcne oddelenie, spúšťame prvú etapu reprofilizácie, v rámci ktorej otvoríme samostatný pandemický pavilón,“ informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.

Upozornila, že zmeny spojené s kapacitnými a personálnymi nárokmi zapríčinia dočasné pozastavenie plánovaných operácií, pri ktorých je nevyhnutná prítomnosť anestéziologického tímu. „Vývoj situácie nám neumožňuje naďalej zostať tzv. bielou nemocnicou. Sme nútení pristúpiť k obmedzeniam, pripraviť sa na pomoc v prvej línii a urobiť všetko pre to, aby sme ochránili pacientov a predovšetkým zdravotníkov v náročnej situácii, ktorá nás čaká,“ priblížil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek. Momentálne sťahujú oddelenie urológie do pavilónu chirurgie. Vznikne tak priestor na červenú zónu, kde budú prijímať pacientov s koronavírusom. Riaditeľ spomenul tiež lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou, no ich plánovaný počet nekonkretizoval. „V tejto oblasti nemáme špecializovaný personál. Starostlivosť zabezpečíme zamestnancami z ostatných oddelení, čo nám obmedzí činnosť takmer v rámci celej nemocnice,“ uviedol Stalmašek. Zdôraznil, že neodkladná zdravotná starostlivosť, pôrody a liečba onkologických pacientov budú zabezpečené v plnej miere. V štandardnom režime poskytnú aj nevyhnutné kontroly po úrazoch, operáciách či akútnych výkonoch. Postarajú sa tiež o prípady, ktorých dlhší odklad by mohol viesť k zhoršeniu stavu pacienta. Tento týždeň pomáhajú v rámci nemocničného areálu aj vojaci zo žilinského 5. pluku špeciálneho určenia. Zabezpečujú vstupy doň, kontrolu pacientov, návštevníkov a zamestnancov.

Pomáhajú vojaci

V začiatkoch druhej vlny pandémie vyčlenila Fakultná nemocnica v Nitre 30 postelí na infekčné lôžka. Pacienti ležia na piatom poschodí pavilónu chirurgických disciplín. „V ďalšej fáze sme pripravení reprofilizovať ďalších 30 infekčných lôžok a 8 lôžok na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ priblížila hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec. Do uzávierky nespresnila, akú majú vyťaženosť. Do zdravotníckeho zariadenia prijali dosiaľ každého pacienta s ochorením COVID-19, ktorého zdravotný stav si vyžadoval hospitalizáciu. Medzi nemocničným personálom sa pohybujú aj vojaci. „Asistujú pri triáži, teda triedení pacientov, ktorí prichádzajú do nášho zdravotníckeho zariadenia a tiež vo veľkokapacitnom odberovom mieste nemocnice,“ dodala hovorkyňa. Pľúcnych ventilácií majú podľa jej slov dostatok a personál je vyškolený na ich obsluhu.

Fakultná nemocnica v Trnave má pre pacientov s koronavírusom vyčlenených 134 lôžok na viacerých klinikách a oddeleniach. „Momentálne máme 29 lôžok obsadených pozitívnymi pacientmi a 10 pacientov podozrivých na ochorenie,“ vymenoval Matej Martovič, referent pre vzťahy s verejnosťou. Počet lôžok nie je podľa jeho slov definitívny. „Pri narastajúcom počte pacientov budeme reprofilizovať približne ďalších 70 lôžok. Spolu by malo ísť do 200 lôžok,“ spresnil. Nemocnica má zatiaľ dostatočné kapacity pre pacientov z okresov Trnava a Hlohovec. Ostatné nemocnice v rámci kraja musia reprofilizovať lôžka, aby vedeli prijímať COVID-19 pacientov. V trnavskej nemocnici vedia po dohovore prijať pacientov aj z iných zdravotníckych zariadení, závisí to od závažnosti ich stavu. Do nemocnice prišlo šesť vojakov, ktorí pomáhajú s registráciou pacientov na odberovom mieste a pri rôznych koordinačných prácach. V Trnave vedia napojiť ľudí vo vážnom stave na 53 kusov umelej pľúcnej ventilácie. Ďalší personál na jej obsluhu školili už počas prvej vlny. „Momentálne máme napojených päť pacientov s COVID-19,“ doplnil Martovič.

Nemocnica Agel Komárno má reprofilizovaných 36 lôžok a v stredu evidovala sedem pozitívnych pacientov, z toho dvoch na umelej pľúcnej ventilácii. „V prípade nutnosti je pripravená prijať pacientov z okresu Komárno,“ povedala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavlíková. Nemocnica sa začiatkom októbra preventívne pripravila na nárast hospitalizovaných pacientov s podozrením na ochorenie. Na internom oddelení vytvorila izolačné izby. Dočasne presťahovala aj neurologické oddelenie. Včera spustila nový systém triedenia pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice. V stane a na mobilnom odberovom mieste pracujú v čase od šiestej hodiny ráno do desiatej hodiny večer vojaci, ktorí sú tiež zárukou pomoci v prípade nepredvídaných situácií.

Bez armády

Fakultná nemocnica Trenčín vyčlenila podľa hovorkyne Martiny Holecovej pre pacientov s podozrením a potvrdením na COVID-19 samostatný pavilón so sto lôžkami. „Aktuálne máme hospitalizovaných 43 pacientov s potvrdeným ochorením, ďalší dvaja čakajú na výsledok. Máme zriadené Covid Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, kde je aktuálne hospitalizovaných 6 pacientov,“ povedala Holecová. Pacientov s podozrením, alebo potvrdením ochorenia, ktorých zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu, nemocnica v rámci svojej kapacity prijíma. "Sme vďační, že nám na výpomoc Ozbrojené sily Slovenskej republiky dočasne pridelili 8 vojakov, ktorí nám vypomáhajú na oddeleniach, ako aj v mobilných odberových miestach.

V nemocnici v Handlovej podľa hovorkyne siete nemocníc Agel Mariny Pavlíkovej doposiaľ reprofilizovali pre pacientov s ochorením COVID-19 desať percent z kapacity nemocnice. Aktuálne sa tu nenachádza ani jeden pacient s týmto ochorením, to aká bude vyťaženosť a či dokážu zabezpečiť potrebnú izoláciu pacientov závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie.

„Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach má momentálne pripravené lôžkové oddelenie pozitívnych a podozrivých pacientov v počte 23 lôžok. Hospitalizovaných je 6 pacientov s ochorením COVID-19 a podľa potreby bujú prijímať aj ďalších,“ konštatuje hovorkyňa trenčianskej župy Lenka Kukučková a dodáva, že vojaci zatiaľ v bojnickej nemocnici nepomáhajú.

Nemocnica s poliklinikou Myjava, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, doposiaľ reprofilizovala podľa hovorkyne trenčianskej župy Lenky Kukučkovej 24 lôžok oddelenia dlhodobo chorých na lôžka s infektologickým profilom. „Momentálne majú hospitalizovaných 3 pacientov s ochorením a ďalších pacientov budú prijímať podľa potreby,“ uviedla Kukučková. Vojaci zatiaľ v nemocnici nepomáhajú.

„Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica sa pripravuje na reprofilizáciu lôžkového fondu. Aktuálne má nemocnica na každom lôžkovom oddelení, vrátane JIS a OAIM, vyčlenené izolačné miestnosti pre potenciálnych pacientov s ochorením Covid-19. V nemocnici sú momentálne hospitalizovaní 2 pacienti s ochorením Covid-19. Rovnako ako myjavská nemocnica, budú aj naďalej prijímať ďalších pacientov s podozrením na koronavírus podľa potreby,“ povedala Kukučková. V nemocnici od 13. októbra pomáhajú 3 vojaci pri mobilnom odberovom mieste.