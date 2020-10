Na boj s vírusom je málo ľudí, nemocnice potrebujú lekárov i sestričky

VIDEO: Minister zdravotníctva Marek Krajčí o aktuálnej situácii s koronavírusom.

Kritická je situácia v nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove. Ohrozený je chod jednotlivých oddelení, v zdravotníckom zariadení chýba personál. Podľa riaditeľa Mariána Petka nie je 101 z približne 710 zamestnancov v práci.

„Časť z nich je práceneschopná, sú v karanténe a covid pozitívni. Zároveň sú na OČR ďalší zamestnanci, pretože sú doma s deťmi. Ide najmä o sestričky, keďže v Bardejove sú zatvorené základné školy,“ konštatoval Petko.

Nemocnica už dočasne zrušila rehabilitačné oddelenie a personál presunula na iné oddelenia. „Kritická situácia môže nastať na chirurgickom oddelení, najmä z hľadiska lekárov a veľký problém je na detskom oddelení, kde máme tiež štyroch alebo piatich lekárov v karanténe doma a sú pozitívni na ochorenie COVID-19," dodal Petko a doplnil, že situácia je kritická, pričom sa nezlepšuje, skôr zhoršuje.

Momentálne je v bardejovskej nemocnici podľa riaditeľa 24 pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19. „Na umelej pľúcnej ventilácii je jeden pacient, dvaja sú na intenzívnom dýchacom systéme a v noci jeden pacient zomrel," povedal Petko. Nemocnici pomáha aj armáda, ktorá plní podporné činnosti, za čo je riaditeľ vďačný.

„Pomohlo by nám zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov, ktorí sú v karanténe. Požiadal som o to Prešovský samosprávny kraj a jeho predseda nám sľúbil, že by to malo byť od budúceho týždňa. Okresný úrad sme zároveň požiadali, aby nám v rámci núdzového stavu pridelil zdravotníckych pracovníkov, lekárov a sestry,“ uviedol Petko.

Nemocnica pre nedostatok pracovníkov už od 6. októbra poskytuje iba akútnu a neodkladnú starostlivosť.

Počty pacietnov v ochorením COVID-19 v bardejovskom okrese stúpajú, vo štvrtok 15. októbra pribudlo 129 pozitívne testovaných, dokopy je už evidovaných 1 170 ľudí.

V Lučenci pomáhajú aj ambulantní lekári

Nemocnica v Lučenci má momentálne 48 pozitívnych zdravotníkov, ktorí sa nakazili od pacientov, v domácej karanténe. Z nich je 14 lekárov a 34 sestier. Väčšinou sú z oddelení ARO a interného.

„Aby sme dokázali preklenúť ťažké obdobie, okresný krízový štáb nám na našu žiadosť pomohol povolať do služby lekárov z ambulancií,“ hovorí riaditeľ nemocnice Július Höffer. Takto získali dve posily, pričom títo doktori svoje ambulancie zatvoriť nemusia. V doobedňajších hodinách ordinujú ďalej, v nemocnici nastúpia do nočných služieb.

Ich pacienti teda môžu byť pokojní. „Jeden z nich je pohotovostný lekár, ďalší internista. Z rozhovoru s nimi mienim, že nám pomôžu vďačne a bez problémov, všetka česť. Pod dozorom odborníka budú mať možno dve služby. Dúfam, že potom sa nám už pozitívni lekári v zdraví vrátia,“ povedal riaditeľ.

Zároveň vysvetlil, že v nemocnici zrušili všetky plánované výkony. Na infekčnom oddelení majú momentálne 17 pacientov s koronavírusom, jeden je na umelej pľúcnej ventilácii. Celkovo majú pre covidové prípady 60 lôžok, ktoré získali reprofilizáciou.