ONLINE: Koronavírus sa šíri naprieč Európou, nie je úniku

8:58 Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg bol pozitívne testovaný na nový druh koronavírusu. Pre agentúru APA to v sobotu ráno oznámila jeho hovorkyňa. Šéf rakúskej diplomacie nemá podľa slov hovorkyne momentálne žiadne príznaky ochorenia COVID-19 a nachádza sa v domácej karanténe. Všetci jeho spolupracovníci a prvotné kontaktné osoby nastúpili okamžite do izolácie a v priebehu soboty sa takisto podrobia testom na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2.

8:40 Nemecko dosiahlo v sobotu opäť nový rekord v počte novonakazených koronavírusom za uplynulých 24 hodín – za piatok pribudlo 7830 prípadov a ochoreniu COVID-19 podľahlo ďalších 33 osôb. Vyplýva to z najnovších údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), o ktorých informovala agentúra DPA. Aktuálny prírastok infikovaných osôb je takmer o 500 vyšší než boli piatkové čísla, keď do štatistík pribudlo 7334 nakazených. Uplynulú sobotu hlásili tamojšie zdravotnícke úrady 4721 nových nakazených.

Od začiatku pandémie zaznamenali v Nemecku podľa údajov RKI 356 7 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 9767 súvisiacich úmrtí. Z nákazy sa dosiaľ vyliečilo približne 290-tisíc ľudí.

8:25 Denný nárast nových prípadov koronavírusu v Českej republike v piatok po prvýkrát prekročil desaťtisícovú hranicu, keď laboratóriá potvrdili 11 105 infiko­vaných. S odvolaním sa na aktualizované údaje českého ministerstva zdravotníctva o tom v noci na sobotu informoval spravodajský portál iDNES.cz.

Do štatistík od piatkového podvečera pribudlo ďalších 11 úmrtí, celkovo na ochorenie COVID-19 v krajine zomrelo 1283 ľudí. V českých nemocniciach je hospitalizovaných 3120 ľudí s koronavírusom, z toho 551 vo vážnom stave.

8:10 Koronavírus sa celosvetovo preukázal u viac ako 39 miliónov ľudí a vyše 1,1 milióna infikovaných zomrelo. Uvádza to americká Univerzita Johnsa Hopkinsa, ktorá vývoj pandémie monitoruje globálne. Milión nakazených v posledných týždňoch na svete pribúda každé tri až štyri dni.

8:00 Nové opatrenia pre pokračujúcu pandémiu COVIDU-19 začnú v sobotu platiť v mnohých krajinách. Zdravotný núdzový stav nadobudne platnosť vo Francúzsku, a v Paríži a niekoľkých veľkých mestách začína platiť zákaz nočného vychádzania. Francúzsko pošle do ulíc 12 000 príslušníkov polície navyše, aby na dodržiavanie zákazu vychádzania dohliadali. K sprísneniu protikoronaví­rusových opatrení pristupujú tiež niektoré nemecké oblasti. Reštaurácie v Hamburgu budú musieť zatvoriť o 23:00 a otvoriť budú smieť najskôr v 5:00. Počas tejto doby bude tiež zakázané predávať alkohol. Gastronomické prevádzky sa budú zatvárať o 23:00 taktiež v okresoch považovaných za ohniska nákazy v najľudnatejšej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.

V Nemecku tiež začne platiť aktualizovaný zoznam rizikových oblastí, na ktorom sa ocitlo okrem iných aj celé Slovensko; to v piatok prvýkrát zaznamenalo viac ako 2000 nových ochorení za deň. Západ Nemecka by mohol začať prijímať vážne chorých zo značne postihnutého Holandska. Británia zavádza obmedzenia lokálne podľa vývoja nákazy v jednotlivých miestach. Od soboty sprísňuje nariadenia Londýn, ktorý sa zaradí do prostredného z troch stupňov systému varovania. Vo vnútorných priestoroch sa nebudú môcť schádzať členovia viac domácností a schôdzky budú zakázané aj v krčmách a reštauráciách.

Na celom svete bolo k piatkovému večeru evidovaných viac ako 1,1 milióna zosnulých s COVIDOM-19. Takmer každé piate úmrtie evidujú Spojené štáty, ktoré sú v tomto ohľade s takmer 218 000 úmrtiami najhoršie zasiahnutou krajinou na svete. Nasledujú Brazília, India, Mexiko a Británie.