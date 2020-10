NÁZOR: Matovič má konečne svoju šou. Zatlieska mu Merkelová?

Ľudia čakajú v rade počas masívneho testovania na ochorenie COVID-19 vo východočínskom prístavnom meste Čching-tao v pondelok 12. októbra 2020. Bude to takto vyzerať aj na Slovensku?

Ľudia čakajú v rade počas masívneho testovania na ochorenie COVID-19 vo východočínskom prístavnom meste Čching-tao v pondelok 12. októbra 2020. Bude to takto vyzerať aj na Slovensku? Autor: TASR/AP

Testovať, testovať… a testovať. To boli od začiatku slová, ktoré sme počúvali od časti odborníkov, založené na skúsenostiach s koronavírusom z ázijských krajín. Potom sme najskôr testovali minimálne (nebolo čím), o niečo viac (nebolo koho), priemerne (nebolo treba) – až sa začiatkom leta jeden politik nabubrelo vyhlásil za víťaza nad koronou.

Začiatkom jesene je už podľa toho istého politika zrazu potrebné otestovať celý národ (a nemusí to stačiť). Postaviť celú republiku do radu je účet za to, čo sme na Slovensku počas leta robili a ešte viac za to, čo sme nerobili. Testovať, testovať… a testovať – rizikové skupiny, ľudí vracajúcich sa zo zahraničia, domovy sociálnych služieb, zdravotníkov, učiteľov. Posilňovať kapacity hygienikov, posilňovať imunitu.

Dať sa otestovať na koronavírus, navyše zadarmo, na tom nie je nič zlé. Keby to ľuďom pred časom ponúkli ako možnosť, tak by bol poradovník priam nekonečný. Igor Matovič má však osobitý talent podať to tak, že časť ľudí nahnevá a časť ľudí poníži. Navyše tu zostáva pachuť, že bombastický premiérov nápad je vedený snahou, aby bol v Európe zase niečím výnimočný a ponúkol Angele Merkelovej niečo viac, než len slivkový koláč – päťmiliónovú testovaciu vzorku. Tej sa totiž naším tajným plánom pochválil skôr, než o ňom povedal doma.

Premiér Matovič pohrozil demisiou, ak by mu jeho nápad neschválili. Toho sa nemusí obávať. Záchrana ľudských životov, navyše podaná s dostatočným pátosom a podporená čiernym svedomím, že sme premrhali leto, zaberie na koalíciu aj opozíciu. Okrem toho najväčší Matovičov koaličný rival Richard Sulík nepotrebuje v tomto rebelovať. Stačí, keď si počká, či veľkolepý plán, ktorí majú v rukách predstavitelia OĽaNO, nedopadne fiaskom. Ak nie, tak sa k nemu môže bez problémov prihlásiť.

Dajme teraz bokom, či je vôbec reálne niečo také uskutočniť bez tradičného chaosu. Dajme bokom výhrady niektorých odborníkov, že to nakoniec nepovedie k výsledku, ktorý si premiér predstavuje. Ten už má aj tak dávno vybratých vinníkov, kto za to môže, mohol a bude môcť. Matovičov plán je zároveň testom, čo všetko mu budú občania tolerovať, keď kývne prstom.

Sme vo výnimočnej situácii a tak ľudia zatiaľ tolerujú aj výnimočné opatrenia, najmä keď strach z koronavírusu je silným argumentom. Ocitáme sa však v krajine, kde hlavný hygienik dostáva väčšie právomoci ako premiér. Kde prezidentka ako hlavná veliteľka netuší, že premiér s armádou pripravujú tajný testovací plán, ktorý pošle vojakov do ulíc – a minister obrany sa tým ešte aj chváli. Kde sa ohýbajú a šponujú ústavné práva, kde si ľudia nadávajú (na jednej strane do konšpirátorov, na druhej do klamárov), navzájom sa kádrujú a udávajú, kde za vyjadrenie názoru vám môže na dvere zabúchať NAKA.

Pred úradom vlády si to „na férovku“ rozdali športoví ultras s vodným delom. Netreba ich ľutovať, jednak robili brajgel, jednak sú na drsnejšie spôsoby zvyknutí. Pre pokoj v tejto krajine sú však oveľa dôležitejší ľudia, ktorí do ulíc nechodia, ale snažia sa žiť svoj život. A keď sa medzi nimi začne šíriť „blbá“ nálada, tak to môže byť podobne devastujúce ako epidémia koronavírusu.

Keď Matovičovi zatrhli blackout, tak potreboval iné veľkolepé divadlo – a zrejme ho aj dostane. Dokonca to môže byť užitočné, lebo viac testov dokáže odhaliť viac nakazených a tak ich stiahnuť z obehu. Môže nás to vrátiť o kúsok späť, ale určite nie do normálu. Nielen na Slovensku, ale aj zo zahraničia sa šíria signály, že ľudia sú už z koronakrízy unavení. A národ nevymeníte, maximálne tak politikov.

Už sme raz dostali relatívne čistú krajinu (corona free). Pokazili sme si to? Pokazili nám to?

