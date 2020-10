Matovič: Kto nepôjde na test, mal by dostať len základnú zdravotnú starostlivosť

Jednou z otázok, ktorú podľa premiéra Igora Matoviča ešte pri príprave „tajného“ plánu nevyriešili, bola tá, či testovanie má byť dobrovoľné alebo povinné. „Osobne si myslím, že by to malo byť dobrovoľné, ale ten kto sa nezúčastní, jednoducho nebude mať nejaké výhody, ktoré bude štát poskytovať v budúcom roku,“ povedal Matovič v relácii Na telo v TV Markíza. Minister financií Eduard Heger v rovnakej relácii uviedol, že si nevie predstaviť, že by niekomu napríklad siahli na sociálne výhody alebo sociálne dávky.

Na otázku moderátora, či si to vie predstaviť Matovič, premiér povedal: „Je úplne legitímne v takejto situácii, tým ľuďom – videli sme ich včera pred Úradom vlády, kde sa správali ako opice, pomaly – ak takíto ľudia si povedia, že na testovanie nepôjdu, nevidím najmenší dôvod, aby tí zodpovední ľudia, ktorí si uvedomujú, čo je COVID-19 a čo nám to môže spôsobiť na ekonomike, aby sa týmto ľuďom trebárs skladali na zdravotnú starostlivosť, alebo niečo podobné“.

Prečo by sme neurobili rozdiel medzi zodpovednými a nezodpovednými ľudmi, pýta sa premiér. Tí, čo si povedia „salám, párky“, tak aj štát bude voči nim pristupovať „salám, párky“, dodal.

Tí, čo nepôjdu na testovanie, „budú mať nejakú základnú starostlivosť, špecialitky si budú, napríklad, priplácať – ale hovorím to ako návrh, jednoducho tí ľudia ohrozia svojou nezodpovednosťou, že nepôjdu napríklad na takéto pretestovanie, ktoré budú mať bezplatné a bezbolestné, tak nepomôžu spoločnosti chrániť verejný záujem, lebo si nedovidia ďalej od nosa“.

„Možno aj toto je situácia, kedy si môžeme povedať a buchnúť po stole, holt, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, a tak sa bude aj k týmto ľuďom pristupovať,“ uviedol Matovič.