Mesík: Životy mnohých Slovákov s koronavírusom by zachránili lacné lieky

Nedávno ste v rozhovore pre Pravdu upozornili na význam vitamínu D pri odolnosti proti nákaze koronavírusom. Keď sme si teraz dohadovali interview, zdôraznili ste, že sú aktuálne zverejnené dôležité zistenia o liekoch. O čo ide?

Sú to rôzne terapeutické protokoly, ich výsledok pôsobí jednoznačne účinne. Väčšinou pochádzajú od veľmi skúsených klinických pracovníkov cez ruky ktorých prešli stovky a tisícky ťažko chorých s COVID-19. Sú to síce predbežné poznatky, ale vyzerajú veľmi dobre. Vyplýva z nich, že už existujú efektívne postupy liečby koronavírusu. Žiaľ, na Slovensku stále vidíme, že infikovaní ambulantní pacienti nedostávajú prakticky žiadnu liečbu, majú užívať iba lieky na potlačenie symptómov. Toto je postup na základe usmernenia ministerstva zdravotníctva. Takto je premrhaný ten úplne najvzácnejší čas, keď možno predísť ťažkému vývoju. Tí, čo s COVID-19 už musia ležať v nemocnici, sú liečení veľmi drahým a v podstate neúčinným liekom. Je to remdesivir, jedna dávka stojí až okolo 2-tisíc eur. Druhým liekom je dexametazon – ten je aspoň správne indikovaný, ale sám tiež nepostačuje. Sú to jediné dva lieky, ktoré majú nemocnice podľa usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podávať ťažko chorým hospitalizovaným ľuďom. Obidva postupy sú úplne nedostatočné.

Prečo?

Podoba súčasnej ambulantnej liečby je úplné fiasko. Hotový stredovek. V druhom prípade sa už vie, že remdesivir je v podstate neúčinný liek na COVID-19, respektíve s veľmi slabým účinkom.

Remdesivir v tomto smere najnovšie spochybnila Svetová zdravotnícka organizácia. Doslova uviedla, že tento liek má malý alebo žiadny vplyv na dĺžku hospitalizácie, na šancu, že pacient prežije. Farmaceutická firma, ktorá vyrába remdesivir však v zásade tvrdí opak.

Už na jar sa vedelo, že remdesivir len veľmi slabo zaberá proti COVID-19 a neznižuje ani počet úmrtí, ani počet prípadov na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Veľa lekárov, ktorí sú v prvej línii liečby ťažko chorých pacientov, to potvrdili, vrátane slovenských i českých. Výrazne skepticky sa napríklad vyjadril o remdesivire aj špičkový odborník zo Slovenska, ktorý pracuje v nemocnici vo Washingtone. Je zjavné, že tento liek nie je žiadny zázrak. Podľa môjho názoru ide len o nafúknutú marketingovú bublinu a skvelý zdroj ziskov pre firmu, ktorá ho predáva. Nepríjemne ma prekvapuje to, že Európska únia sa chváli, že objednala 500-tisíc dávok remdesiviru, čo pri cene 2000 eur za balenie vychádza na miliardu eur. Je to nepochopiteľné v svetle zistení o slabom účinku tohto lieku. Až mám na jazyku otázku, či v pozadí nešlo o korupciu… Pritom existujú iné formy liečby, ktoré evidentne zaberajú.

Konkrétne?

Ide o lieky, ktoré stoja len niekoľko eur. Neexistuje zjednotený vedecký názor, že čo je najlepšie proti COVID-19, ale lekári v prvej línii experimentujú s rôznymi kombináciami. Hovorím o špičkových expertoch vo vynikajúcich nemocniciach vo svete. Popredný francúzsky infektológ a jeden z najvýznamnejších francúzskych vedcov súčasnosti Didier Raoult používal pri jarnej vlne kombináciu hydroxychlorochínu a azitromycínu. Kto ten pán je si ľahko nájdete na Wikipedii. Tvrdí, citujem: „Liečil som viac ako 3700 pacientov s 0,5 percentnou úmrtnosťou a bez toxicity pre srdce.“ Balenie hydroxychlochínu stojí na Slovensku 6 eur, balenie azitromycínu 2 eurá. Sú to generiká, na ktoré už vypršali patenty, takže sú „za facku“. Existuje aj oveľa efektívnejšia trojkombinácia.

Aká?

Hydroxichlorochín, azytromicín a zinok. Zinok je veľmi dôležitá látka v imunitných procesoch. Pôsobenie hydroxichlorochínu v tomto prípade spočíva v tom, že umožňuje lepší prienik zinku do vnútrobunkového priestoru. Cena tabliet zinku je na Slovensku 2 až 6 eur, podľa dávky a veľkosti balenia, sú 15 mg a 25 mg tablety. Ukazuje sa, že táto metóda má ešte lepšie výsledky ako uvedená dvojkombinácia. Funguje aj štvorkombinácia.

Čo je štvrtou zložkou?

Vitamín D, ktorý má obrovský význam pre imunitný systém. O jeho silnom účinku v prevencii aj terapii COVID-19 sme hovorili pri našom predošlom rozhovore pre Pravdu.

Vráťme sa k liečbe COVID-19 na Slovensku, ktorú ste spochybnili.

Platné terapeutické usmernenie ministerstva zdravotníctva je z 3. augusta. Teraz je už druhá polovica októbra, odvtedy sa nič nezmenilo!? Dva a pol mesiaca, ale nijaká aktualizácia. Považujem to za tragické zlyhanie ministerstva zdravotníctva. Vôbec nepreháňam: V hre sú tisícky ťažko chorých, mnohí z nich na jednotkách intenzívnej starostlivosti a ventilátoroch, možno v poľných nemocniciach. Na smrť vyžmýkaní lekári a sestry, zdravotníctvo na hrane kolapsu alebo za ňou a stovky zbytočných hrobov! Vyráža dych, keď tento rezort od začiatku augusta nedokáže aktualizovať svoje terapeutické usmernenie. Ak sa to nezmení, tak sa rýchlo dostaneme na českú cestu úmrtnosti na COVID-19. V Česku bude podľa odhadov na Vianoce až okolo 8-tisíc mŕtvych. Na Slovensku sa predpokladá, že do vianočných sviatkov bude približne 400 obetí. Ale mohlo by ich byť oveľa menej, keby rezort zdravotníctva fatálne nezlyhával! Slovenskí lekári nie sú hlupáci, mnohí by COVID-19 dokázali liečiť účinnejšie, ale minister zdravotníctva Marek Krajčí a usmernenie, za ktoré nesie osobnú zodpovednosť, im zväzuje ruky. Tvári sa ako „lege artis terapia“ – ale taká terapia COVID-19 dnes neexistuje. Treba sa rýchlo učiť od tých najskúsenejších po celom svete. Z tých, čo som nespomenul, napríklad aj od profesora Thomasa Borodyho, ktorý v minulosti vyvinul postupy liečby ktoré zachránil životy miliónov ľudí a dnes hlása terapiu COVID-19 kombináciou ivermectinu, zinku a doxycycklínu; mimochodom, tiež ide o lacné generiká.

A čo terapia ťažkých stavov?

Pri tej je remdesevir aj hydroxychlorochin zbytočný. Tam sú už od jari spoločným úsilím popredných svetových kliník vypracované terapeutické postupy spočívajúce v manažmente zápalu, vnútrocievneho zrážania krvi a podpory imunity. Napríklad prokol MATH + ktorý je skratkou Metylprednisolon (to je steroid na potláčanie zápalu), kyselina askorbová (teda vitamín C), tiamín (vitamín B2) a heparín, liek proti zrážaniu krvi. To plus obsahuje zinok, vitamín D, atorvastatín a pár ďalších látok).