Dôležité internetové adresy pre odbornú verejnosť

Aktuálne platné (18.10.) usmernenie MZ SR „ Vyšetrovací algoritmus a medikamentózna liečba pacientov hospitalizácie na infekčnom oddelení“ (v platnosti od 3.8.2020) nájdete na https://www.health.gov.sk/Clanok?…, druhá položka v časti „Štandardizované postupy, protokoly a odporúčania“.Na stránke napríklad stále nájdete aj pol roka starý dokument „Štandardný preventívny, diagnostický a terapeutický postup pri starostlivosti o kriticky chorých s COVID-19“. (Aktualizácia: 15. apríla 2020)

O účinnosti nemocničného terapeutického protokolu MATH+ (kombinácia metylprednizolon, kyselina askorbová© , tyamín(B1), heparín + zinok, vitamín D, famotidin, melatonin, atorvastatin) viď „Scientific Review of COVID-19 and MATH +“ https://covid19criticalcare.com/…d-math-plus/#… , časť Mortality outcomes in COVID-19 among MATH+ hospitals.

O účinnosti ambulantnej liečby dvojkombináciou hydroxychloroquin + azitromycin viď napríklad „Early treatment of COVID-19 patients with hydroxychloroquine and azithromycin: A retrospective analysis of 1061 cases in Marseille, France“ https://www.sciencedirect.com/…893920302179

O význame pridania zinku do dvojkombinácie HCQ + azitromycin viď napríklad „Hydroxychloroquine and azithromycin plus zinc vs hydroxychloroquine and azithromycin alone: outcomes in hospitalized COVID-19 patients“ https://www.medrxiv.org/…6v1.full.pdf , viac odkazov vpopularizačnom, ale dobre referencovanom linku https://medium.com/…a4595271270d

O trojkombinácii ivermectin + azitromycin + vitamín D viď napríklad „Effects of Ivermectin-azithromycin-cholecalciferol combined therapy on COVID-19 infected patients: A proof of concept study.“ https://www.alliedacademies.org/…pt-study.pdf

O klinickom a profylaktickom použítí ivermectinu viď „Ivermectin as a Broad-Spectrum Host-Directed Antiviral: The Real Deal?“ https://www.mdpi.com/…9/9/2100/htm <info>O trojkom­binácii ivermectin -zinok – doxycyklin viď „Australian researcher shares Low-Dose Ivermectin Therapy protocol for COVID-19“ https://www.biospectrumasia.com/…ovid-19.html Článok je popularizačný, ale autor konceptu je klinik svetového mena a záchranca miliónov životov Dr. Thomas Borody

O terapeutickom využití calcifediolu v intenzívnej terapii viď „Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study“ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/PMC7456194/

O význame dostatočnej sériovej hladiny vitamínu D v populácii pre prevenciu nákazy a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 viď „The link between vitamin D deficiency and Covid-19 in a large population“ https://www.medrxiv.org/…8v1.full.pdf