Z vyše 5-tisíc testov bolo 860 pozitívnych

Najviac pozitívnych prípadov pribudlo v Prešovskom kraji (209), nasleduje Žilinský kraj (159), Košický (158), Trenčiansky (104), Trnavský (84), Bratislavský (75), Banskobystrický (49) a Nitriansky (22).

Je medzi nimi 425 žien a 435 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 88 rokov.

V súvislosti s koronavírusom pribudli štyri úmrtia, MZ SR o tom už informovalo uplynulý deň. Celkový počet úmrtí na COVID-19 na Slovensku stúpol na číslo 92.

Vyliečených pacientov pribudlo 177. V nemocniciach je hospitalizovaných 638 ľudí, potvrdené ochorenie Covid-19 má 532 z nich. Na JIS je 21 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 51 pacientov.

Celkový počet pozitívne testovaných ľudí v našej krajine je doteraz 30 695, od začiatku vypuknutia ochorenia sa vykonalo 622 032 labora­tórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 23 067.

Podľa Gröhlinga nemáme inú možnosť než plošne testovať

Plošné testovanie bude dôležité hlavne pre školy, učiteľov, žiakov, zamestnancov nemocníc a všetkých ľudí, ktorí nerobia z domu a prichádzajú do kontaktu s inými. Na sociálnej sieti to v súvislosti s plošným testovaním obyvateľov Slovenska na koronavírus uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Šéf rezortu školstva tvrdí, že je to správne riešenie. „Povedzme si, akú máme inú možnosť? Tento plán si už všíma aj zvyšok Európy a myslím si, že sa budú môcť inšpirovať,“ uviedol minister školstva. Pripomenul, že test bude bezplatný. „Rýchlo a efektívne identifikujeme tých, ktorí by mohli šíriť nákazu. Máme inú možnosť? Nerobiť nič a čakať, kedy sa ľuďom prejavia príznaky, nakazia ďalších a nemocnice to nebudú zvládať,“ uviedol Gröhling.

„Prosím, aj po testovaní buďme naďalej zodpovední. Dodržiavajme hygienu, odstupy, rúška,“ povedal minister školstva. Ako dodal, iba vďaka spoločnej zodpovednosti sa budeme vedieť vrátiť k bežnému životu.

Celoplošné testovanie

Vláda SR na nedeľnom mimoriadnom rokovaní schválila návrh na celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska starších ako desať rokov. Vyplýva to z materiálu, ktorý na vládu predložili ministri obrany, zdravotníctva a vnútra. Na akciu sa plánuje vyčleniť do 8-tisíc vojakov. Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra. Pilotné testovanie bude 23. až 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov.

Ak bude testovanie dobrovoľné, dáte sa otestovať? áno nie neviem Zobraziť výsledky ankety nie 63,9% áno 22,8% neviem 13,4%

Premiér Igor Matovič na sobotnej tlačovej besede povedal, že o myšlienke zrealizovať celoslovenské testovanie sa s najbližšími spolupracovníkmi rozprával už začiatkom septembra. O samotnom pláne, o ktorom premiér hovoril ako o experimente, vedelo len pätnásť ľudí. Nevedela o tom ani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá je hlavnou veliteľkou ozbrojených síl.

Antigénové testy by podľa Matoviča mali zachytiť až 90 percent ľudí, ktorí sú infikovaní koronavírusom. „Antigénové testy ukážu, kto je a kto nie je infekčný,“ vysvetľoval premiér. Dvojtýždňový cyklus testovania má odhaliť aj ľudí, ktorí sú len na začiatku ochorenia, a teda nie sú ešte infekční a neroznášajú koronavírus.

Samotné odbery a testy by sa mali uskutočniť vo volebných miestnostiach. Tých je takmer šesťtisíc. V odberových miestach by pôsobilo asi sedem ľudí – medzi nimi vojaci, policajti a zástupca samosprávy. Výsledok testu by mal byť známy do pätnástich minút. Zatiaľ nie je jasné, ako sa bude postupovať v prípade, ak test bude pozitívny. Testovanie bude bezplatné a môžu sa na ňom zúčastniť aj ľudia zo zahraničia.

Testy dodajú štyri firmy, náklady na samotné testy presiahnu 52 miliónov eur, celkové náklady zrejme prevýšia 100 miliónov eur.