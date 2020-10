Petícia Za klímu sa stala najväčšou online petíciou v histórii Slovenska. V tlačovej správe to uviedol tím Klíma ťa potrebuje, ktorý je jej iniciátorom. Za necelý mesiac podporilo svojím podpisom ambicióznejšie ciele v boji proti klimatickým zmenám viac ako 90-tisíc ľudí.

Cieľom petície je vyhlásenie stavu klimatickej núdze Národnou radou SR (NR SR). Iniciátori petície zároveň žiadajú, aby NR SR zaviazala vládu podriaďovať schvaľovanie legislatívy a prípravu štátnych politík a projektov cieľu dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2040.

Signatári žiadajú, aby NR SR zaviazala vládu pripraviť do konca roku 2021 štátnu stratégiu uhlíkovej neutrality Slovenska do roku 2040 ako plán krokov v jednotlivých oblastiach hospodárstva.

Parlament by zároveň mal zaviazať vládu k podporeniu sprísnenia klimatických cieľov navrhovaných Európskou úniou (EÚ). Európska komisia (EK) navrhla znížiť emisie oxidu uhličitého do roku 2030 o 40 percent. Podľa iniciátorov petície však na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v roku 2040 bude potrebné znížiť emisie o 65 percent do roku 2030.

Podporu takémuto plánu prisľúbili pred parlamentnými voľbami aj tri zo štyroch strán súčasnej vládnej koalície – hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina a Za ľudí.

Petíciu „Klíma ťa potrebuje“ a ambicióznejšie ciele v oblasti znižovania emisií verejne podporilo množstvo známych osobností, vysokých škôl aj univerzít. Podporu iniciatíve vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová.