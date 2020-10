Ďalší nápad premiéra? "Postaviť k múru a zastreliť", povedal podľa Žigovho asistenta

Exminister Peter Žiga rozčúlil premiéra Igora Matoviča. Podľa Žigovho asistenta Maroša Stana premiér na jeho adresu vykríkol, že ho treba postaviť k múru a zastreliť. Stalo sa to, keď Matovič čakal, kým v relácii TV Markíza vystrieda diskutujúcu dvojicu Peter Žiga a Eduard Heger.

Stano bol zo správania taký šokovaný, že sa rozhodol celú situáciu zverejniť na sociálnej sieti. Opisuje ju takto:

"Po začiatku relácie prišiel do priestoru, kde hostia na obrazovke bežne sledujú jej priebeh. Keď Peter Žiga v relácii povedal: „Za celoplošným testovaním môže byť aj odvedenie pozornosti od nevydarenej pomoci ľuďom a premiérove PR.“ Matovič vykríkol: „Idiot, je to idiot, hajzel jeden.“ Obrátil sa na mňa: „Vy ste tu s ním? Odkážte mu, že je idiot.“

Nervózne sa začal prechádzať pred réžiou a po slovách Petra Žigu z TV, ktorými spochybnil dostatočnú účinnosť plánovaných testov (urobil to pred časom sám Igor Matovič a potvrdili opakovane vedci), nasledoval ďalší výkrik: „Že sa nehanbí šíriť také kotlebovské reči,“ a pritvrdil: „Postaviť k múru a zastreliť!“

Nasledoval sugestívny pohľad na mňa a slová: „Nehanbíte sa pracovať za mafiánske peniaze?“ – (Tu si dovolím krátku vsuvku – ako poslaneckého asistenta ma platí NR SR – čiže sú to rovnaké štátne peniaze, aké dostáva predseda vlády, ministri a poslanci.) To už nevydržala šokovaná kolegyňa, ktorá sa prišla len zo zvedavosti pozrieť, ako to v Markíze vlastne vyzerá a rozhorčene odpovedala: „Nie, nehanbíme sa a vy sa nehanbíte, ako sa správate, veď ste predseda vlády?“

Nasledovalo trápne ticho, pohľady ochrankára a ďalšieho človeka v miestnosti pred réžiou. O chvíľu prišla produkcia a Igor Matovič odišiel do štúdia rozprávať štátnicky k verejnosti. Napríklad o tom, že tí čo sa nepôjdu otestovať, nemusia mať plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť," uviedol Stano.