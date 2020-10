Ako sa bude testovať? Armáda má plán

Slovensko sa pripravuje na celoplošné testovanie. Obce a mestá si už pripravujú zoznamy ľudí, ktorí by mali byť otestovaní. Mená detí od desať rokov, keďže mladšie majú výnimku, pýtajú od škôl. Viac informácií si pýta nielen verejnosť, ale aj prezidentka Zuzana Čaputová. Navrhla preto zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) ju zvolal na utorok.

Rezort obrany, ktorý je gestorom operácie s názvom Spoločná zodpovednosť, na svojej webovej stránke zverejnil, že v priestoroch ministerstva je zriadené Spoločné operačné centrum. Vojaci už kontaktovali predsedov samosprávnych krajov, zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska. V najbližších dňoch pôjdu vojaci priamo na miesta, kde by sa malo testovať. Prioritou sú okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín a Bardejov. Potom sa vojaci spoja aj s predstaviteľmi ostatných samospráv.

Pilotné testovanie v štyroch najkritickejších okresoch je naplánované na 23. až 25. októbra. Hlavná časť testovania sa podľa rezortu obrany uskutoční od 30. októbra do 1. novembra, tzv. jesenné prázdniny budú mať školáci od 29. októbra, do škôl by sa mali vrátiť 2. novembra. Ďalší cyklus testovania je naplánovaný od 6. do 8. novembra.

Podľa ministerstva obrany je identifikovaných takmer päťtisíc odberných miest. Samotné testovanie by sa podľa slov premiéra Matoviča malo realizovať vo volebných miestnostiach. Tie sú často umiestnené aj v školách, kultúrnych domoch či kluboch dôchodcov. Podľa informácií Pravdy sa už niektoré školy ohlásili, že nie sú ochotné požičať miestnosti na testovanie.

„Dávame do pozornosti, že testovať bude personál so zdravotníckym vzdelaním, teda nie preškolení vojaci,“ tvrdí rezort v oficiálnej správe.

Keď príde občan na miesto testovania, najskôr sa vyplní niekoľko predpísaných formulárov. Potom postúpi na odberné miesto, kde mu zdravotník urobí výter z nosohltana. Po odobratí vzorky sa presunie do priestoru, kde počká na výsledok testu. Známy by mal byť do 15 až 30 minút.

Ak bude test pozitívny, hneď na mieste ho niekto z prítomných oboznámi „s povinnosťami a bude informovaný o ďalšom postupe“. Ten však zatiaľ nie je známy. „V súčasnosti sa pracuje s alternatívou, kedy by pozitívna osoba absolvovala domácu karanténu podľa platných usmernení úradu verejného zdravotníctva. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že uvedené informácie predstavujú základný plán postupu, ktorý bude ešte dopracovaný podľa stanoviska právnikov a zdravotníkov,“ píše ministerstvo v oficiálnom oznámení.

Podľa neho budú všetci, ktorí sa budú podieľať na testovaní, pretestovaní ešte pred začiatkom operácie tak, aby sa minimalizovali možné riziká. „Jednotlivé odberné miesta budú podľa spresnení hygienikov vybavené všetkými potrebnými dezinfekčnými prostriedkami a osobnými ochrannými prostriedkami,“ píše sa ďalej v správe.

Rezort obrany do operácie zapojí aj regionálne veliteľstvá „na báze vojenských posádok, ktorých je aktuálne 16“. Tie by mali riadiť odberné miesta vo svojej pôsobnosti. Pod palcom by mali mať aj mobilné odberné tímy, ktoré sa budú posielať tam, kde bude potrebné posilniť testovanie. Tieto tímy by mali chodiť ak k imobilným občanom, prípadne by mohli odoberať vzorky v malých komunitách, kde by nebolo efektívne zriadiť samostatné odberné miesto. Ako pripustil rezort, aj táto možnosť sa v súčasnosti vyhodnocuje.

Odbery v pilotnej časti – teda na Orave a v Bardejove – budú zabezpečovať vojenskí zdravotníci a zdravotníci Hasičského a záchranného zboru. Predbežne sa ráta s dvesto vojakmi a so stovkou hasičov. Obrana pripúšťa, že počty bude potrebné doplniť zdravotníkmi z civilného sektora. „Doplnenie zdravotníkmi z civilného sektora bude kľúčové aj pre plošné testovanie. Rezort obrany v tejto súvislosti intenzívne rokuje s ministerstvom zdravotníctva, s ktorým hľadá spoločné a uskutočniteľné riešenie,“ dodalo ministerstvo obrany.

O celoplošnom testovaní bude rokovať aj Bezpečnostná rada, ktorú na návrh prezidentky Zuzany Čaputovej zvolal premiér na utorok na 13. hodinu.