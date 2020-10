Prezidentka sa stretla s lekárom, ktorý prekonal koronavírus

V súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou navštívila prezidentka Zuzana Čaputová Univerzitnú nemocnicu v Martine. Nápor na toto zariadenie je podľa nej veľký, no situáciu tam momentálne zvládajú.

VIDEO: Primár Juraj Krivuš prekonal koronavírus a vrátil sa do práce.

O tom, ako sa našim zdravotníckym zariadeniam aktuálne darí, chcela byť prezidentka informovaná z prvej ruky. Martinskú nemocnicu v tejto súvislosti kontaktovala ešte v závere minulého týždňa. „Som v spojení aj s predstaviteľmi iných nemocníc práve kvôli tomu, že ich kondíciu považujem v nasledujúcich dňoch a týždňoch za absolútne najkľúčovejšiu tému,“ povedala krátko po tom, čo sa stretla s martinskými zdravotníkmi.

Vzápätí pripomenula, aký je vývoj v Česku, ku ktorému sa možno blížime. „Znamená to, že počet hospitalizovaných sa v horizonte troch týždňov môže, podľa predikcií, počítať nie na stovky, ale tisícky,“ pokračovala Čaputová. Pripomenula, že počet zdravotných sestier a obslužného personálu je na Slovensku nepomerne nižší ako napríklad v Nemecku. Okrem toho máme lekárov, ktorí sú v relatívne vysokom priemernom veku. „Preto sa zaujímam, ako zvládneme ten budúci nápor,“ podotkla.

V Martine sa prezidentka stretla nielen s manažmentom, ale aj so zástupcami jednotlivých oddelení – lekármi, sestrami či ďalším personálom pracujúcim v priamom kontakte s ľuďmi zvádzajúcimi boj s ochorením COVID-19. Dozvedela sa, že po reprofilizácii a s výpomocou ľudí z iných oddelení sú nateraz personálne zabezpečení a súčasný tlak zvládajú.

„Samozrejme, tiež čelia tomu, že koronavírus sa nevyhýba ani im. Situácia nie je jednoduchá. Hovorili o únave, no zároveň aj veľkom odhodlaní. Dnes som sa každému jednému z nich, s ktorým som sa stretla, poďakovala a vzdala úctu,“ uviedla s tým, že ich práca je naozaj nesmierne dôležitá, no nie vždy spoločensky docenená. „Chcem upriamiť pozornosť na ich skvelé výkony, ale aj na to, že otázka personálneho zabezpečenia bude v najbližšom období kľúčová,“ doplnila.

Osobnú návštevu prezidentky si nedal ujsť primár interného oddelenia Juraj Krivuš, ktorý s ňou tiež prehodil niekoľko slov. Zvlášť preto, že už prekonal koronavírus a v práci opäť funguje naplno. Vrátil sa po desiatich dňoch v izolácii, keď mal už negatívny výsledok.

„Mali sme kolegyňu, ktorá bola pozitívna, no primárny kontakt, od koho som sa nakazil, s určitosťou nepoznám. Keďže to ale bolo na oddelení, išiel som sa pre istotu otestovať. No a bol som pozitívny, našťastie s minimálnymi príznakmi,“ hovorí Krivuš. Predtým vraj na sebe pozoroval len príznaky mierneho prechladnutia, no pripisoval to zmene počasia. „Okrem toho, kašľa a straty čuchu mi nič nebolo,“ podotkol primár. Pripomenul, že je športovec a zrejme vďaka tomu, s kombináciou vitamínov, má imunitný systém odolnejší. „Samozrejme, nosím ochranné prostriedky, takže tá nálož vírusov, ktoré som asi dostal, bola veľmi malá,“ mieni. Na všetkých ľudí apeluje, aby dodržiavali nariadené pravidlá. „Je to alfou a omegou. Ak sa nimi budú riadiť, pri možnom ochorení sa im zrejme ukážu len miernejšie prejavy,“ vraví z vlastných skúseností.

VIDEO: Prezidentka Zuzana Čaputová v Martine.

„Svojou návštevou vyslala pani prezidentka signál pre všetkých zdravotníckych pracovníkov na Slovensku,“ povedal riaditeľ martinskej nemocnice Dušan Krkoška. Dodal, že pre lekárov a komplet personál je to v čase, keď mnohí končia s pozitívnym testom v domácej karanténe, veľká vzpruha. Hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová objasnila, že momentálne majú hospitalizovaných 51 pacientov s koronavírusom, z nich deväť je na umelej pľúcnej ventilácii a sedem na jednotkách intenzívnej starostlivosti. „V karanténe máme aktuálne 19 lekárov. Vzhľadom na to, že výpadky zatiaľ nie sú až také výrazné, stíhame ich dopĺňať z interných zdrojov. To znamená, že zamestnancov presúvame z pracovísk, ktoré majú redukovať prevádzku,“ ozrejmila. Pacientov podľa nej stále prijímajú z celého Žilinského kraja. Po reprofilizácii v aktuálnej fáze majú 82 lôžok.