Čo znamená s "veľmi veľkou pravdepodobnosťou dobrovoľné"? Test alebo karanténa

Celoplošné testovanie na odhalenie koronavírusu bude s vysokou pravdepodobnosťou dobrovoľné. Nie však úplne. Kto sa otestovať nepôjde, bude musieť zostať desať dní v domácej karanténe. V opačnom prípade hrozí viac ako tisíceurová pokuta.

Dobrovoľnosť testovania potvrdil premiér Igor Matovič (OĽaNO). „Bude to s veľmi veľkou pravdepodobnosťou dobrovoľné. Ten, kto sa nepreukáže testom, bude desať dní v karanténe,“ spresnil Matovič. Preukázať sa budú môcť ľudia výsledkom zo štátneho testovania, ktoré bude zadarmo, alebo zo súkromného, ktoré si záujemca platí. V opačnom prípade musia zostať doma. "Pre ľudí, ktorí nepodstúpia antigénové testy alebo nebudú mať svoj PCR test, vláda schváli zákaz vychádzania,“ naznačil Matovič. Kontrolu absolvovaného testu bude mať na starosti polícia a vojaci. „Ak človek nebude rešpektovať karanténu, bude sa to chápať ako priestupok a bude mu udelená pokuta 1 659 eur,“ dodal Matovič.

Karanténa sa podľa neho začína v pondelok po prvom cykle testovania, teda 2. novembra, a skončí sa v stredu 11. novembra. Čiže zákaz vychádzania, ktorý by mal predbežne platiť od 30. októbra do 8. novembra pre skupinu ľudí, ktorí odmietli testovanie, by sa skončil už 11. novembra.

Odhalené pozitívne prípady budú mať nárok na čerpanie pandemickej práceneschopnosti. Ak však človek nepôjde na test a zostane doma, nebude mať podľa premiéra nárok na dávku. Povinná karanténa sa týka aj detí a mládeže nad desať rokov, ak sa odmietnu zúčastniť na testovaní. „Potrebné je však preukazovať sa antigénovým testom alebo PCR testom, nie tým krvným,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Podľa ústavného právnika Vincenta Bujňáka však myšlienka na nevyplácanie tejto dávky, prípadne OČR nemá oporu v zákone.

Krajčí požiadal zdravotníkov, aby pri celoplošnom testovaní pomohli. Potrební budú už cez najbližší víkend pri pilotnom testovaní v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a Bardejov. „Ďalšie dva víkendy po sebe budeme potrebovať zdravotníkov po celom Slovensku,“ povedal Krajčí. Rezort už na stránke korona.gov.sk umožnil zdravotníkom zaregistrovať sa. Prihlásiť sa môžu aj študenti lekárskych fakúlt, ošetrovateľstva a urgentnej medicíny. Zároveň si môžu zvoliť, či budú pomáhať priamo pri odberoch, alebo pri vyhodnocovaní týchto výsledkov a takisto, v ktorých dňoch aj okresoch. Potrebných bude 20-tisíc zdravotníkov. Pracovníci by mali byť ohodnotení sumou sedem eur na hodinu a dostanú rizikový príplatok v sume 20 eur za jeden pozitívny prípad. V zdravotníctve je celkovo zhruba 80-tisíc ľudí. Na Slovensku je 19-tisíc lekárov, 34-tisíc zdravotných sestier a 3 200 študentov medicínskych odborov.

VIDEO: Matovič: Dobrovoľné testovanie, ale bez neho povinná karanténa

OĽaNO sa chystá do regiónov

Na pilotnom testovaní na Orave sa zúčastnia obaja politici a viacerí poslanci za OĽaNO. Krajčí by mal ako lekár odoberať vzorky, Matovič plánuje plniť úlohu administratívnej podpory. Testovací tím bude tvoriť osem osôb. „Veliteľom odberového tímu bude vždy profesionálny vojak, pričom súčasťou tímu budú štyria zdravotnícki pracovníci, ďalej príslušník Policajného zboru a tiež dvaja až traja administratívni pracovníci. Každý tím bude okrem toho možné posilniť aj o príslušníkov miestnej mestskej alebo obecnej polície a dobrovoľných pomocných pracovníkov,“ spresnila hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

S testovaním sa začne už v piatok 23. októbra a potrvá až do nedele, a to v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov. Prvým testovaním prejde celé Slovensko počas dušičkového víkendu, od piatka 30. októbra do nedele 1. novembra. Druhé testovanie všetkých okresov bude o týždeň neskôr, od 6. do 8. novembra.

Ozbrojené sily SR už podľa premiéra na pláne celoplošného testovania pracujú. Ideálne by bolo podľa neho robiť odbery v exteriéri, administratíva však už môže prebehnúť vnútri. Nie je preto potrebné na každom odberovom mieste stavať veľký vojenský stan. „Armáda niektoré menšie obvody zo šesťtisíc volebných miestností zlúčila. Odberných miest bude približne päťtisíc,“ dodal Matovič.

Na Orave a v Bardejove by malo byť počas pilotnej fázy celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovaných 180-tisíc osôb v rámci 235 odberných miest. Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2 500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. „Testovať budú vždy zdravotníci, výsledok testu bude odovzdaný každému testovanému osobitne v zalepenej obálke. Testovať sa môžu osoby od desiatich rokov. Naopak, účasť na testovaní sa neodporúča seniorom nad 65 rokov, teda tým, ktorí sa zdržiavajú najmä v domácom prostredí. Testovať sa nebudú ani imobilní obyvatelia. Obyvatelia domovov sociálnych služieb budú testovaní samostatne a priamo v zariadení,“ doplnilo ministerstvo obrany.

Ľudia by na testy mali prichádzať v presný čas, podľa abecedy. Postup testovania bude podľa ministerstva organizovaný v jednom smere tak, aby testované osoby nestáli v tom istom priestore. V prípade, že to podmienky dovolia, bude podľa rezortu testovanie realizované v exteriéri.

VIDEO: Matovič, Naď a Krajčí o Bezpečnostnej rade.

Nebezpečné a chaotické

Po zverejnení detailov sa na plošné testovanie zniesla vlna kritiky z viacerých strán. Podľa Asociácie súkromných lekárov je tento krok nepripravený a nebezpečný. Asociácia upozorňuje na fakt, že ak budú na testovanie povolaní ambulantní lekári, zdravotná starostlivosť bude ohrozená. „Minister zdravotníctva hovorí, že na celoplošné pretestovanie by mal byť dostatok zdravotníkov. Vie ale minister, koľko z nich je starších ako 65 rokov alebo má deti do 15 rokov, alebo platí u nich iný zákonný dôvod, pre ktorý pracovná povinnosť nemôže byť uložená? Žiadame preto kompetentných, aby zastavili toto hazardovanie so zdravotnou starostlivosťou v ambulantnom sektore, ktoré môže ochromiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti celkovo. Pretože pacienti nenájdu svojho lekára v ambulancii, budú smerovať do nemocníc,“ varoval Marián Šóth, predseda Asociácie súkromných lekárov.

Podľa Krajčího však ambulantní lekári cez víkend neordinujú, preto by mohli pomáhať pri odberoch.

VIDEO: Lekárska komora kladie otázky vláde o testovaní.

Zámer plošného testovania je chaotický a nepripravený aj podľa Klubu 500, združenia najväčších slovenských zamestnávateľov. Karanténa mnohých, či už pozitívnych, alebo tých, ktorí na test odmietnu ísť, môže podľa Klubu 500 znamenať likvidáciu ekonomiky, lebo fabriky budú musieť v takom prípade zavrieť brány a odstaviť výrobu.

„Nie sme proti testovaniu, no takýmto chaotickým a nepripraveným spôsobom bez komunikácie sa podobné akcie nerobia! So zamestnávateľmi a s firmami, kde pracujú ľudia nepretržite, nikto nehovorí! Prevádzky si nemôžu dovoliť nechať ľudí doma. Netýka sa to pritom len priemyselnej výroby, ale aj iných segmentov. Nedomyslené zákazy, príkazy a reštrikcie a v dôsledku toho nútený lockdown ohrozia fungovanie krajiny, dostupnosť potravín a ďalších produktov základnej dennej spotreby, ale tiež energií, pohonných hmôt, dopravy a komunikačných prostriedkov,“ vymenoval Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.