Dobrovoľne nasilu? Môžu prikázať učiteľom, aby pomáhali pri testovaní?

„Hľadáme mladých, zdravých, ochotných ľudí vo veku od 18 do 50 rokov,“ vyzýva na sociálnej sieti Karlova Ves. Záujemcovia majú poslať email alebo vyplniť formulár, kde uvedú svoje meno, priezvisko a telefónne číslo. „V tomto momente vás prosíme o pomoc, bez dobrovoľníkov to nezvládneme,“ apelujú mestské časti. Každá potrebuje asi 200 ľudí.

Mestské časti tvrdia, že robia, čo môžu, hľadajú vhodné priestory na testovanie – zvažujú školy či škôlky. Práve medzi učiteľmi sa začala šíriť informácia, že ak nebude dostatok dobrovoľníkov, vypomáhať pôjdu oni. Starosta Ružinova Martin Chren to nevylúčil.

„Riešime, ako zabezpečiť pokrytie pracovných síl na administráciu odberov, ktoré nám nariadil okresný úrad. Keďže zamestnanci nášho úradu a podriadených organizácii nie sú vojaci, nemáme právo im nariadiť takúto prácu, nemajú to ani v pracovnej zmluve. Môžeme teda rátať len s tými, ktorí sa dobrovoľne prihlásia. Ak by však vláda nariadila hospodársku mobilizáciu pre tento účel, nemali by sme na výber a výkon tejto práce by sme zamestnancom museli nariadiť príkazom v rámci pravidiel núdzového stavu,“ vysvetlil pre Pravdu Chren.