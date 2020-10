Všetci v karanténe? Odborníci ma tlačia do lockdownu, tvrdí Matovič

Za utorok pribudlo 2 202 nových prípadov infikovaných ľudí koronavírusom, testov bolo 13 832. V nemoc­niciach je podľa ministerstva zdravotníctva 844 ľudí, potvrdené ochorenie COVID-19 má 680 z nich. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 18 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 58 pacientov.

Ešte v stredu sa mimo plánu zišlo konzílium odborníkov a neskôr aj Pandemická komisia. Vo štvrtok od rána má rokovať Ústredný krízový štáb. Podľa Matoviča ho najmä odborníci „tlačia do lockdownu“. Je pravdepodobné, že po pretestovaní v štyroch najkritickejších okresoch počas tohto víkendu nakoniec vláda pristúpi k uzavretiu celej krajiny.

„Stojíme v podstate pred veľmi jednoduchým rozhodnutím. Buď zavrieme celé Slovensko a pôjdeme do lockdownu, alebo naberieme spoločne odvahu a povieme, že budeme mať taký náš špeciálny lockdown – ľudia, ktorí budú chcieť byť mimo neho, budú musieť mať nejaký výsledok testovania,“ vyhlásil Matovič. Pod špeciálnym lockdownom myslí vyhlásenie zákazu vychádzania, pričom výnimku by mali mať len ľudia, ktorí sa preukážu negatívnym testom buď z celoplošného, alebo zo súkromného testovania.

Matovič odhaduje, že tento týždeň padne hranica tritisíc nových prípadov infikovania koronavírusom denne a na budúci týždeň to môže byť ešte o tisícku viac.

Lockdown podľa premiéra bude znamenať, že v činnosti budú iba inštitúcie a zariadenia pre chod štátu. „To znamená, že budú pracovať zdravotné sestry, lekári, policajti, vojaci, pracovníci v elektrárňach ako napríklad Jaslovské Bohunice, v kritickej infraštruktúre a ostatní budeme musieť byť doma,“ vysvetlil Matovič. Dodal, že lockdown by mohol trvať tri týždne.

V Českej republike sa od štvrtka zavádza čiastočný lockdown. Vláda nariadila obmedzenie pohybu a kontaktu s ľuďmi s výnimkou ciest do práce a na nákupy. Na vychádzku do prírody môžu ísť maximálne dvaja naraz. Zatvorené budú obchody, nakúpiť sa bude dať len základný sortiment. Nové nariadenia budú platné necelé dva týždne do 3. novembra, keď sa v Česku končí aj núdzový stav.

V Írsku zaviedli od stredy 21. októbra lockdown po druhý raz, trvať bude 6 týždňov. Íri budú musieť obmedziť svoj pohyb maximálne v okruhu piatich kilometrov od svojho domova, polícia pripravuje zvýšené kontroly na cestách. Objem cestujúcich v autobusoch, električkách a vlakoch sa obmedzí na 25-percentnú kapacitu. Zatvoria väčšinu maloobchodných predajní – výnimkami budú supermarkety a ďalšie služby považované za nevyhnutné, vrátane závodov na spracovanie mäsa. Školy však zostanú otvorené, pretože odborníci zastávajú názor, že deti a dospievajúci nie sú hlavnými šíriteľmi vírusu a musia dostávať potrebné vzdelanie.

Ulice v Taliansku sa vyprázdnili ešte v prvej pandemickej vlne. Celá krajina bola v karanténe. Na začiatku marca sa pozatvárali kaviarne, bary, krčmy, reštaurácie, cukrárne, kaderníctva, centrá tanca, obchody s oblečením či klenotníctva. Otvorené zostali lekárne, trafiky, novinové stánky, banky či supermarkety. Pozastavené boli aj všetky športové podujatia. Obmedzil sa pohyb osôb po celom Taliansku a zakázané boli verejné zhromaždenia. Vláda nariadila Talianom, aby nechodili von, ak nejdú do práce, na nákup či k lekárovi. Museli pri sebe nosiť formulár, v ktorom mali vysvetliť, kam idú a prečo. Na uliciach či staniciach hliadkovali policajti, ktorí tieto vyhlásenia kontrolovali a posielali domov ľudí bez potvrdenia. Aktuálne Taliansko takto obmedzuje len jednotlivé regióny, v ktorých je situácia kritická.

Hlavné slovo majú odborníci

Od soboty, keď Matovič zverejnil myšlienku celoplošného testovania, tvrdí, že ju prekonzultoval aj s odborníkmi. Niekoľkokrát zopakoval, že o projekte vedelo len pätnásť ľudí v jeho okruhu, doteraz však nikoho nemenoval. Špecifikoval, že zapojení boli aj ministri. Pravda oslovila viacerých odborníkov, ktorí pracujú v Pandemickej komisii či v Ústrednom krízovom štábe, no nik nepotvrdil, že by o celoplošnom testovaní vedel.

„Je správne sa opýtať odborníkov, ako vidia situáciu. Či bude stačiť projekt celoplošného testovania, alebo nie. Sú to legitímne otázky, ktoré budeme klásť aj na konzíliu, aj na Pandemickej komisii a z ich odporúčaniami pôjdeme na krízový štáb,“ vyhlásil Matovič.

VIDEO: No daj! Kto vymyslel testovanie a prečo Matovič verí armáde.

Premiér reagoval, že aj napriek zasadnutiu poradných orgánov sa už nové opatrenia prijímať nebudú, padne „len jedno jednoznačné rozhodnutie“. „Keď sa rozhodnutie prijme, chceme ho veľmi rýchlo aplikovať,“ upozornil premiér. Dodal, že na štvrtkový krízový štáb sa pôjde už len predebatovať návrhy konzília a Pandemickej komisie a viac-menej sa len odklepne, čo sa už dohodlo.

„Minister zdravotníctva nás na vláde informoval o predpokladanom vývoji zaplnenosti nemocničných lôžok. Ten stres bude násobný oproti dnešným relatívne kľudným dňom, aj keď teda vieme, že už teraz je to kritické pre zdravotnícky personál,“ vysvetlil Matovič, prečo sa tak urgentne rozhodli zvolať odborníkov na diskusie. Potvrdil, že šéf zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) „je za to, aby sme brzdili v tejto situácii veľmi rýchlo“.

Pilotné testovanie bude

Pilotné testovanie však bude. Je naplánované v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele. „Projekt testovania Oravy určite prebehne,“ potvrdil Matovič.

Premiéra nahnevali diskusie o pláne celoplošného testovania. „Keď ponúkneme riešenie, aby sme nemuseli pristúpiť k lockdownu, tak tu bude každý jeden mudrovať, že to asi nie je fér. Tým ľuďom, ktorí ignorujú pravidlá, teda nie je fér povedať, že keď neabsolvujú test, musia zostať doma v karanténe, lebo by sme vstúpili do ich ľudských práv?“ reagoval premiér na kritiku návrhu, aby ľudia, ktorí sa nezapoja do testovania, zostali v povinnej desaťdňovej karanténe. Matovič by ich chcel ešte potrestať buď odoberaním niektorých sociálnych dávok, daňových benefitov, poskytovaním len základnej zdravotnej starostlivosti alebo najnovšie neplatením PN či OČR počas karantény.

Matovič reagoval, že aj napriek zasadnutiu poradných orgánov sa už nové opatrenia prijímať nebudú, padne len jedno jednoznačné rozhodnutie. „Osobne som prišiel s projektom celoplošného testovania, aby sme sa lockdownu vyhli. Keď budeme mať lockdown, bude to mať strašné následky na ekonomiku – 80– až 100-miliónové denné škody, to si Slovensko dovoliť nemôže,“ odpovedal premiér na otázku, či sa prikláňa k testovaniu, alebo k lockdownu. Najnovšie opatrenia ako povinné nosenie rúšok, v obchodoch čas vyhradený na nákupy seniorov či obmedzenie reštaurácií platia len od 15. októbra. Podľa Matoviča sa už opatrenia mali prejaviť v pomalšom počte nárastu nových pacientov. „Protivietor je však tak silný, že opatrenia nezaberajú,“ odkázal premiér.

Podľa plánu by sa od 2. novembra malo začať s testovaním aj na hraniciach. Podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) je však otázne, ako bude toto prebiehať. „To nie je len taká jednoduchá vec, že zo dňa na deň sa to stane a začne sa tam testovať. Toto ešte ostáva ako otvorená otázka a budeme o nej hovoriť aj na Pandemickej komisii aj na Ústrednom krízovom štábe,“ povedal Mikulec. Dodal, že v hre je aj prípadné zatvorenie hraníc.