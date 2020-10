Orava: odberné miesta budú aj v garáži či na plavárni

Skúška ohňom ich čaká už počas nasledujúceho víkendu. Napriek snahe zabezpečiť všetko, čo od nich štát požaduje, sa samosprávy boria s rôznymi problémami. Navyše im stále chýbajú viaceré informácie. Najväčšie vrásky im robí likvidácia odpadu, ktorý vznikne počas hromadného testovania.

Príslušníci ozbrojených síl včera preverovali priestory, kde budú počas nasledujúcich víkendov testovať ľudí. Mesto Tvrdošín si poradilo tak, že ani jedno odberné miesto nebude na základných školách. „Chceme, aby boli čisté, keď sa deti vrátia do škôl,“ vysvetlil primátor Ivan Šaško. Premyslené to majú podľa neho dobre, no čakajú ďalšie pokyny. „Ešte zostalo veľa nezodpovedaných otázok,“ dodal. Na úrade už pripravujú a tlačia zoznamy s menami.

Počet odberných miest bude kopírovať počet volebných okrskov. Dokopy ich bude sedem. „Museli sme zmeniť niektoré volebné miestnosti, iné sme museli presunúť z poschodia na prízemie,“ priblížil šéf radnice. Tri miesta zostanú tak, ako ich ľudia poznajú z volieb. V prípade ďalších štyroch hľadal magistrát vhodnejšiu náhradu. Aj preto, že jednou zo základných podmienok je, aby sa počas odberu nestretávali prichádzajúci ľudia s tými, čo už budú mať testy za sebou.

„Z jednej školy sme to presunuli na novopostavenú plaváreň,“ prezradil primátor. Druhú školu zastúpi športová hala. So súhlasom žilinskej župy využije mesto priestory lesníckeho učilišťa, ktoré je momentálne zatvorené a študenti majú dištančné vzdelávanie. Časť obyvateľov otestujú v nedávno zrekonštruovanom hoteli Limba, ktorý patrí mestu. Aj ten je pre opatrenia prázdny.

Súčasťou tímov na odberných miestach majú byť aj ľudia zo samosprávy, ktorí budú mať na starosti administratívu. Tvrdošín musí na každý deň zabezpečiť 14 ľudí. Niekoľko zamestnancov mestského úradu je pritom v karanténe. „Zapoja sa ľudia, ktorí pracujú v našich zariadeniach. Zatiaľ sme nemali problém, keď sme ich oslovili,“ dodal Šaško. Radnica už pre nich zabezpečuje ochranné pomôcky na vlastné náklady.

Primátor naznačil aj nejaké detaily zo samotného testovania. Ľudia budú čakať na svoje výsledky zväčša vonku. „Buď vyjdú z budovy, alebo počkajú vo väčších priestoroch, aby nemuseli stáť príliš blízko seba,“ načrtol. Niektoré veci je podľa neho ťažké odhadnúť. „Nevieme, ako to testovanie pôjde rýchlo, ako dlho budú ľudia čakať,“ poukázal. Pripraviť sa musia aj na komplikácie. „Ľuďom sa možno nebude chcieť na výsledky čakať a budú chcieť, aby sme im to doručili. Odídu a my s tým neurobíme nič.“

Čakanie v garáži

Daniela Tretinová je starostkou obce Čimhová. Najviac ju trápi, čo si počnú s odpadom, ktorý zostane po množstve otestovaných ľudí. „Čo môžeme, to zabezpečíme. Najväčší problém je infekčný odpad. My ho nelikvidujeme a nevieme, čo s ním budeme robiť. Vraj si to máme zabezpečiť, ale to som hneď odmietla,“ krúti hlavou. Aj keď jej chýbajú informácie, nemôže si to dovoliť ignorovať. Chystá sa preto informovať v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej, ako s takýmto odpadom nakladajú. Pri viacerých veciach musí podľa jej slov improvizovať.

Problematické je pre ňu aj to, aby počas testovania zabezpečila dostatok ľudí za obec. „Mám len dve dievčatá, a tie neumučím. Vystriedajú sa, aby tam nebola celý deň jedna,“ prezradila s tým, že ona sama čaká na výsledky testovania na koronavírus. Pilotná akcia bude prebiehať na obecnom úrade, kde sa štandardne konajú voľby. Pre jednotlivé úkony už majú vyhradené miestnosti. Čakať na výsledky budú ľudia vo vypratanej garáži pre hasičské autá. „Pri obmedzení jednej osoby na 15 štvorcových metrov by tu mohlo byť do osem ľudí,“ poznamenala Tretinová. Na testovanie by malo prísť asi 490 obyvateľov od desať do 65 rokov.

Viaceré obce majú napnuté rozpočty a s takouto mimoriadnou situáciou nepočítali. Aj suma dvetisíc eur zasiahne podľa starostky do obecnej kasy. Presne toľko minuli na dezinfekciu do konca augusta. Náklady však pribúdajú. „Mali sme v pláne rekonštrukciu cesty. Nakoniec sme ju len opravili za menej peňazí,“ vysvetľuje Tretinová. Problém je, že takéto projekty financuje obec iba z rezervného fondu, ktorý môžu obce v tejto mimoriadnej situácii použiť na bežné výdavky, teda aj nákup potrebnej dezinfekcie. „Tým pádom ukrajujeme z investícií,“ dodala Tretinová na záver.

Načo bude počítač?

Komplikácie sprevádzajú aj prípravy v obci Podbiel. Starosta Slavomír Korčuška je spolu s manželkou, pracovníčkou obecného úradu, v karanténe. Testovali ich včera. V izolácii je i ďalšia zamestnankyňa, ktorá čaká na výsledky. Ak budú všetci traja pozitívni, bude musieť požiadať o pomoc. „Obvolám poslancov, členov Červeného kríža a dobrovoľných hasičov,“ vymenoval Korčuška. Odbery budú prebiehať v kultúrno-športovej hale. Pre dedinčanov sa teda v porovnaní s voľbami nič nemení.

Priznal, že organizovanie takejto akcie z domu je o dosť zložitejšie. Priebežne sa však snaží plniť to, čo od nich požadujú. „Dostali sme zoznam vecí, ktoré máme ako samospráva zabezpečiť,“ podotkol starosta. Spomenul ozónový/ionizačný generátor, ktorý by mali obce a mestá zaobstarať podľa svojich možností. Obec ho však zohnať nevie, preto ho mať nebudú. Prístroj slúži na dezinfekciu a sterilizáciu vnútorných priestorov.

Starosta nechápe, prečo majú na testovanie zaobstarať počítač. Ak ho niekto potrebuje, mal by si priniesť vlastný. „Zamestnanci nechcú, aby im niekto cudzí vstupoval do počítačov, v ktorých majú svoju agendu,“ vysvetlil. S kontaminovaným materiálom je na tom rovnako ako starostka Čimhovej. „Nemáme k tomu žiadne inštrukcie. Nevieme, ako sa to likviduje, pretože my s tým skúsenosti nemáme,“ dodal Korčuška.

Pomohlo by objednávanie

Rastislav Zanovit pôsobí v meste Námestovo ako viceprimátor, zároveň je však aj lekár, ktorý sa hneď prihlásil ako dobrovoľník na testovanie. Verí, že všetko sa zrealizuje tak, aby boli ľudia čo najmenej vystavení riziku. „Som ochotný rovnako poskytnúť svoje prístroje či dezinfekčné pomôcky na to, aby sa priestory zabezpečili pred testovaním, po aj medzi jednotlivými testovaniami,“ hovorí Zanovit.

Myslí si, že na testovanie by sa mohli ľudia objednávať na presný čas. Vtedy by nevznikali pred odbernými miestami davy a obmedzilo by sa riziko, že sa ľudia medzi sebou nakazia. Zanovit zároveň vraví, že je schopný otestovať za hodinu desať až dvanásť ľudí za predpokladu, že na to bude sám. „S pomocníkom, ktorý by test vyhodnocoval, by som vedel otestovať do tridsať ľudí za hodinu. Toto je priepustnosť systému a otázka je, aký bude záujem u ľudí. Ľudia však veľakrát chodia za všeobecným lekárom s tým, že chcú vedieť, čo majú s chrbticou, chcú vedieť protilátky, mykoplazmy, chlamýdie a podobne, čiže ja si myslím, že aj v tomto prípade budú mať ľudia túžbu poznať pravdu,“ je presvedčený Zanovit.

Ešte nevedia, kde budú miesta

Námestovo je podľa prednostu mestského úradu Dušana Jendrašíka na testovanie pripravené v rámci možností, ktoré majú dané. „No z hľadiska krátkosti času a nedostatku informácií je to naozaj zložité,“ priznáva Jendrašík. Mesto už vyčlenilo odberné miesta, tie si už bola prezrieť armáda a odobrila ich. „Koľko ľudí príde, budeme vedieť naozaj až počas víkendu a piatka. Máme, samozrejme, obavy z veľa vecí, a to napríklad, či bude dostatok dobrovoľníkov, kto bude zabezpečovať dezinfekciu priestorov. Máme aj iné otázky, na ktoré čakáme odpovede,“ upozorňuje Jendrašík.

V neveľkej obci Korňa sa podľa starostky Marianny Bebčákovej práve v stredu malo rozhodnúť, kde zriadia odberové miesto.

„Mesto Dolný Kubín bolo len v utorok oslovené zástupcami armády a požiadané o súčinnosť pri príprave odberných miest. Do tejto chvíle ešte stále nemáme odberné miesta pevne stanovené a odsúhlasené hygienou. Čakáme na záväzné stanoviská,“ hovorí primátor Dolného Kubína Ján Prílepok s tým, že zo strany mesta boli zástupcom armády položené viaceré otázky. „Prisľúbili, že nám skúsia zistiť odpovede. Otázky sa týkali prevažne zabezpečenia administratívnych pracovníkov, ich ochrany, následne starostlivosti o hygienu v testovacích miestnostiach, bavíme sa o toaletách, priebežnom upratovaní, o čistení a dezinfekcii po ukončení testovania,“ dodáva Prílepok. Na stole je však podľa neho ešte oveľa viac otázok, ktoré súvisia napríklad s tým, akým spôsobom bude prebiehať samotný manažment obyvateľstva, aby ľudia mali predstavu o tom, kedy majú prísť na testovanie, aby nedošlo k živelnému príchodu ľudí a zhromaždení sa veľkého počtu obyvateľov. Mesto by tiež rado poznalo odpoveď na otázku, či nie je možné zriadiť mobilné stanovištia na verejných priestranstvách, vo voľnom priestore kvôli zvýšenému bezpečiu vykonávaných odberov.