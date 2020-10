Politológ: Matovič nechce úspešné testovanie, pripravil by ho inak

Premiér síce údajne kvôli nákupu veľkého množstva testov tajil svoj plán plošného testovania, ale aj keď už bolo jasné, že zmluvy budú uzavreté, v príprave nepokračoval v koordinácii s prezidentkou ako vrchnou veliteľkou Ozbrojených síl, zdravotníckymi odborníkmi, zástupcami žúp, miest a obcí či opozíciou. Ako hodnotíte jeho postup a komunikáciu z hľadiska úspešnosti testovania? Spravil to tak, aby bolo testovanie úspešné?

Myslím si, že tá forma komunikácie bola veľmi nešťastná. Často sa opakuje slovo neštandardná, ale myslím si, že ak cieľom mal byť úspech tejto akcie, bola skôr nešťastná. Do istej miery chápem mieru utajenosti, ak bolo treba získať relatívne lacno prostriedky na túto akciu. Avšak pred samotným oznámením verejnosti mal Matovič konzultovať tento nápad s odborníkmi a minimálne pred informovaním verejnosti, aj v ten deň, informovať prezidentku a predpripraviť si stretnutia s ostatnými ústavnými činiteľmi a predstaviteľmi opozície, aby tá konečná informácia bola občanom prezentovaná s podporou väčšiny politickej reprezentácie. Tým pádom by mohli očakávať, že aj väčšina občanov sa na testovaní dobrovoľne zúčastní.

Nenechal tento plán na ministra zdravotníctva či iných odborníkov. Dokonca ich ani nezavolal k sebe, keď tento nápad prezentoval. Nespravil to celé príliš o sebe, narcististicky? Alebo je to veľmi prísne hodnotenie?

Nie je to prvýkrát, keď Igor Matovič vystupuje v pozícii akéhosi „spasiteľa“. Do istej miery je to jednou z čŕt jeho politickej kariéry. A to je na škodu. Najmä v kontexte takejto logisticky veľmi zložitej operácie. Ak by Matovičovi naozaj išlo o úspech tohto testovania, pripravoval by to komunikačne oveľa viac a snažil by sa o spoluprácu so všetkými dotknutými inštitúciami v rámci slovenského politického systému. Osobne si myslím, že okrem toho narcizmu je vo väčšine jeho politických rozhodnutí a politickej komunikácie citeľná prítomnosť alibizmu. Jeho vyjadrenie, že ak sa to nepodarí, odstúpi, je akési umývanie si rúk. Ak sa to nepodarí, ako vinníkov označí ľudí, opozíciu a tých, ktorí hádzali polená pod nohy jeho spasiteľskému nápadu.

Napriek tomu, že to údajne dlho pripravoval, dodnes nedala vláda jasnú odpoveď, či bude testovanie povinné, alebo bude neúčasť trestaná, napríklad obmedzením zdravotnej starostlivosti. Nebola teda oveľa vhodnejšia a politicky úspešnejšia cesta pozitívnej motivácie?

Ťažko uveriť tomu, že to bolo dlhšie pripravované. Veď dnes nielenže nevieme, či testovanie má byť povinné alebo dobrovoľné, nevieme ani, či testovanie vôbec bude. Premiér sa už začal vyjadrovať tak, že uprednostňuje lockdown. Je tam množstvo ďalších otázok, ktoré už dnes mali byť zrejmé a to je logistická organizácia tohto nápadu. Vidíme, že aj predstavitelia vládnej koalície zo samospráv, napríklad Miroslav Kollár (Za ľudí) ako primátor mesta Hlohovec, formuloval niekoľko desiatok otázok, na ktoré samospráva doposiaľ nedostala odpovede. Na druhej strane sa ale od nich vyžaduje súčinnosť. Mne sa preto veľmi ťažko verí, že tie slová o dlhodobej príprave tejto akcie nie sú len mimikry a tento nápad neskrsol v hlave Igora Matoviča len pár dní predtým, ako ho predstavil verejnosti.

Od začiatku podmieňoval úspech testovania z hľadiska účasti svojím zotrvaním vo funkcii. Veľa jeho kritikov to vyhodnotilo ako referendum o Matovičovi a deklarovali, že aj kvôli tomu na testovanie radšej nepôjdu. Dnes už hovorí, že ak sa to nepodarí, bude lockdown. Nebola chyba, že hovoril v prípade neúčasti o odchode?

Ak mu naozaj ide o úspech tejto akcie, bolo to skôr hlúpe, berúc od úvahy mieru jeho popularity v spoločnosti. Pri podmienení úspešnosti tejto akcie odstúpením sa dalo čakať, že niektorí ľudia, ktorí sa ho chcú z rôznych dôvodov ako predsedu vlády zbaviť, tam radšej nepôjdu. Nemyslím si, že to bolo múdre spájanie. Je to opäť do istej miery ten jeho narcizmus a alibizmus. On veľa vecí spája sám so sebou a preto tam často necítiť, že mu ide aj objektívne o úspech jeho akcie. Ak by mu išlo o úspech testovania, už pri prezentácii by mal pripravený plán nasledujúcich krokov, čo nemal, a po druhé by to nespájal so svojím zotrvaním na poste predsedu vlády.

Predseda SaS Richard Sulík je kvôli spochybneniu oprávnenosti niektorých opatrení už týždne terčom opakovaných Matovičových útokov. Ako v tomto kontexte hodnotíte postoj koaličných partnerov a ich podporu?

Ťažko sa členom koalície robí opozícia k vlastnej vláde a premiérovi, ak vedia, že miera revanšu premiéra je násobne väčšia než akákoľvek, hoc dobre mienená kritika či rada od koaličných partnerov smerom k reálnym alebo potenciálnym rozhodnutiam predsedu vlády.

Pred celoštátnym testovaním má byť akousi skúškou plošného testovania Orava a okres Bardejov. Aký výsledok by bol pre premiéra politickým víťazstvom a aký prehrou?

Prehra Matoviča môže byť do istej miery aj prehrou Slovenska. Pri takej rýchlej zmene nálad a názorov predsedu vlády, akej sme v ostatných týždňoch a mesiacoch svedkami, by som bol ešte opatrný, či sa to aj na Orave vôbec zrealizuje. Úspechom by bolo, keby prišlo na testovanie čo najviac ľudí a ukázalo by sa, že týmto spôsobom vieme identifikovať vysoký počet pozitívnych nositeľov vírusu. Prehrou, až fiaskom bude, ak sa tá akcia nepodarí ani spustiť. Fiaskom istým spôsobom bude aj to, ak to prebehne a nakoniec sa vláda rozhodne, že s pompou oznamované celoštátne testovanie nebude a skončí sa to lockdownom celej krajiny.