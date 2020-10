Kotleba koronavírusom vydesil poslancov, utekajú rýchlo na test

VIDEO: Boris Kollár o pozitívnom Kotlebovi.

Poslanec Národnej rady SR Marian Kotleba (ĽSNS) mal pozitívny test na koronavírus. Informoval o tom na sociálnej sieti. Ako uviedol, upovedomil o tom aj predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina).

Do karantény by podľa jeho názoru mal ísť celý parlament. Poukázal aj na to, že na svoj zdravotný stav upozorňoval sudkyňu Špecializovaného trestného súdu počas súdneho pojednávania 12. októbra. Pýta sa preto, či sudkyňu budú stíhať za všeobecné ohrozenie.

Kollár uviedol, že nechal osloviť hlavného hygienika, pretože má na starosti režim v parlamente, ktorý má výnimku, lebo na jednom mieste sa nachádza 150 poslancov plus tristo zamestnancov Národnej rady. Čaká na jeho usmernenie.

„Idem z klubu OĽaNO a oni nie sú ochotní zasadať, kým nie sú pretestovaní. Boja sa a boli by ochotní testovať sa okamžite,“ uviedol Kollár. V piatok medzi siedmou a deviatou je pripravenmé testovanie poslancov v nemocnici sv. Michala v Bratislave, do­dal.

O kotlebovcoch povedal, že „v kuse s nimi boli problémy, lebo pre nich je to chripôčka a nakoniec tú chripôčku dostali… v tomto je jedno veľké šťastie, že s nimi sa nikto nedruží“. „Tým, že sedia v prvých radoch, takže ani na nikoho nedýchajú zhora, nekašlú zhora,“ uviedol Kollár. Som presvedčený, že Kotleba nebol ešte infekčný a nikoho nenakazil, iba ak svojich kolegov, verí Kollár.