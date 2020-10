NÁZOR: Fakt sme si to pokazili?

Každý má na výber – testovanie alebo karanténa. Bez testovania sa nedá ísť do práce. Lebo platí zákaz vychádzania. Je výnimka – do roboty môže ísť len ten, kto má čerstvý test. A negatívny. Kto bude bez testu, zostane zavretý doma. Lebo tak štát prikázal. Ale zadarmo, veď prečo by štát mal platiť za niečo, čo prikázal?

Umne to vymyslela táto vláda. Treba nakúpiť? Ale hej, ale s negatívnym testom a iba do najbližších potravín. Negatívny test bude treba aj pri ceste do lekárne, pri venčení, na pohreb, na poštu, do banky, do poisťovne, do čistiarne, do autoservisu, na benzínku. Aj na vychádzku. Ale otvorené zostanú všetky obchody. Len do nich nebude môcť nikto vstúpiť. Lebo fakt neviem, ako možno zdôvodniť, že si niekto v predajni s obuvou kupuje lieky, venčí psa či tankuje.

Inými slovami – podnikať sa môže, predávať sa môže, len zákazník nemôže nakupovať, lebo to má zakázané.

Akýsi polovičný lockdown si najskôr vyskúšajú v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov. A potom si to vyskúšajú všetci, aby sme si navzájom nezávideli.

Ak ste nepochopili pripravované opatrenia, ktoré sa ministri snažili vysvetliť po dlhých rokovniach, nie je chyba vo vašom prijímači. Lebo tak zle odkomunikovanú akciu, ktorá má byť najväčšia asi v celej histórii Slovenska, ktorú prirovnávajú k SNP, to sa len tak nevidí.

Kazí sa to, chorých pribúda, nemocnice kolabujú, ďalšie opatrenia budú čoraz prísnejšie. A vedenie štátu nedokáže ani jednoducho a zrozumiteľne vysvetliť, čo vlastne chce robiť. Ale – už teraz je vraj narobená.