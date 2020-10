Koľko ľudí otestujú za hodinu?

Testovanie v obci Zborov by malo najbližší víkend prebehnúť na priestranstve pred kultúrnym domom. „Rozhodujúce bude, aké bude počasie. Máme tam aj zázemie a vyhli by sme sa interiéru. Odporúča to aj okresný hygienik. Pripravujeme však aj priestory vo vnútri kultúrneho domu, no tam to riziko stúpa,“ konštatuje starosta Zborova Ján Šurkala, podľa ktorého nie všetky veci sú dobre odkomunikované. Tvrdí, že pokiaľ armáda obci poskytne maximálnu súčinnosť, tak sa pripraviť na odber dá.

„Potrebujem však čísla, napríklad aká je kapacita jednej jednotky. To je pre mňa kľúčové, koľko jeden odberný tím dokáže otestovať a spracovať výsledkov napríklad za jednu hodinu. Túto informáciu nemám a ani na štábe sa mi k tomu nikto nevie vyjadriť,“ povedal v stredu Šurkala, ktorý sa obáva, aby v priestore, kde sa bude testovať, nevznikali zhromaždenia.

Prekvapilo ho, že ochranné prostriedky pre zamestnancov obce si musí zabezpečiť samospráva.

„Každá zo zúčastnených zložiek ako armáda, zdravotníci a samospráva, má pre svojich ľudí zabezpečiť ochranné pomôcky sama. Bolo nám to povedané, a tak som okamžite išiel nakúpiť veci. Zaskočilo ma to, očakával som, že s týmto nebudem zaťažený,“ uviedol Šurkala.

V obci majú 3 500 obyvateľov, podľa údajov z matriky by sa malo testovať okolo tritisíc ľudí. „Možno o niečo menej, pretože niektorí sú v zahraničí, časť ľudí je v karanténe a máme aj imobilných občanov, ktorí nechodia medzi ostatných.

V Bardejove zástupcovia mesta spolu s vojakmi v stredu realizovali obhliadku odberných miest.

„Snažíme sa zvládnuť všetky požiadavky, ktoré sú na nás kladené. Predpokladám, že sa nevyskytnú žiadne vážnejšie problémy, ktoré by to mohlo narušiť, aj keď máme mnoho otázok, ktoré sú ešte nezodpovedané,“ uviedol hovorca mesta Bardejov Štefan Hij. Podľa jeho slov sa samospráva snaží byť maximálne súčinná. Ale nevylučujeme, že sa môžu stať veci, ktoré nebudeme vedieť ovplyvniť,“ povedal Hij.

Počas volieb je v Bardejove 29 okrskov, v prípade testovania zredukovali tento počet na 14 odberných miest. Je to aj tým, že sú aj viaceré volebné okrsky, ktoré sú v jednom zariadení, napríklad v priestoroch základnej školy. Tam vznikne iba jedno odberné miesto.

„Na zasadnutí bezpečnostnej rady okresu v utorok padol návrh, a s tým sa stotožnili všetci prítomní, aby to testovanie prebiehalo kombinovaným spôsobom. V interiéri budú zdravotníci a ľudia, ktorí budú robiť samotný odber a odovzdávať výsledok, či je niekto pozitívny, alebo negatívny. Napríklad na chodbe v škole je 25 okien, pri prvom sa identifikujete, pri treťom vám zoberú odber a pri piatom dostanete výsledok s tým, že testovaní budú sústredení v exteriéri, teda v areáli a pri zabezpečení prísnych epidemiologických požiadaviek. Naša samospráva chce pomôcť a budeme sa snažiť posilniť jednotlivé lokality aj príslušníkom mestskej polície,“ predstavil plán samosprávy Hij.

A zdôraznil, že samospráva je pripravená byť v maximálnej možnej miere súčinná pri testovaní. „Robíme všetko možné aj nemožné, aby ten čierny Peter na samospráve neostal,“ dodal Hij. Ako sa vyjadril, problém je so zabezpečením 42 administra­tívnych pracovníkov v 14 odberových miestach. „Samospráva nemôže nikoho zo svojich zamestnancov nútiť, aby sa prihlásili a je to naozaj na dobrovoľnosti,“ poznamenal Hij.