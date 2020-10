Chaos s dobrovoľníkmi. Bez informácií, nereálne termíny

„Niektorí chcú ísť len v piatok alebo v sobotu, niekto len v prípade, ak to bude v blízkosti ich bydliska. Snažíme sa nájsť takých, ktorí sú ochotní ísť pomôcť celý víkend,“ povedal počas tlačovej konferencii Naď. Mnohí medici však hovoria, že chyba na ich strane nie je a celej operácii zvolávania dobrovoľníkov vládne chaos. Presvedčili sa o tom aj medik Martin z Bratislavy a lekárka Hana (ich celé mená máme v redakcii), ktorí sa ako dobrovoľníci prihlásili do systému ešte pred niekoľkými týždňami.

„Volali mojím kamarátom medikom, vo štvrtok okolo 16-tej. S tým, že sa máme dostaviť do náhodných dedín v okrese Bardejov na piatok ráno. O ubytovaní a doprave nič nevedeli, napriek tomu, že vo formulári bolo napísané, že má byť vybavené,“ hovorí Martin. Informácia o tom, že majú prísť ma východ prišla navyše v takom čase, že by museli okamžite odísť na vlak. „Kamarát pozeral ubytovanie v Bardejove a nič nenašiel. Neskôr volali s tým, že sa ozvú naspäť, ako to bude s dopravou a ubytovaním,“ dodáva Martin. Opakovaný telefonát dostali až dnes ráno. Vraj meškajú a už mali byť pripravení na konkrétnom odberovom mieste. „Nevedel som, kto mi volá. Od utorka som nedostal jediný email, smsku ani telefonát, kde a kedy mám prísť. Dotyčný bol dosť prekvapený a povedal mi, že mám zavolať nadriadenému. Ale nemám jedine číslo, na ktoré by som toto vedel oznámiť,“ vysvetľuje medik. Nie je však jediný, podobnú skúsenosť má aj lekárka Hana.

Tá sa ako dobrovoľníčka síce prihlásila, no nemôže odísť hocikedy. Má totiž služby v nemocnici a z dôvodu núdzového stavu nemôže ani poberať dovolenku. „Vo štvrtok poobede, keď som išla z práce, mi volali, že som bola zaradená do dediny v okolí Bardejova. Na to som im povedala, že nemám žiaden email, a že či si uvedomujú, že ten prihlasovací formulár bol nezáväzný. A ďalšia vec, keď som sa prihlásila, tak len na sobotu a nedeľu, nakoľko – ako som uviedla aj vo formulári – som lekár a v piatok mám normálnu pracovnú dobu,“ vysvetľuje Hana. Rovnako ako Martin, nedostala žiadne informácie k strave či ubytovaniu.

„Povedali, že sa mi ešte s ďalšími informáciami určite ozvú do večera. Nikto mi, samozrejme, nevolal a v piatok ráno mi volali, kde som. Majú v tom neuveriteľný chaos,“ dodáva Hana. Denník Pravda s otázkou, prečo pri obvolávaní dobrovoľníkov nastávajú takéto zmätky, oslovil aj ministerstvo obrany. Jeho reakciu zverejníme hneď, ako ju budeme mať k dispozícii.