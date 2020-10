ONLINE: Česko stále láme rekordy, bez rúšok zomrie viac Američanov

8:40 Pobaltské štáty Litva a Lotyšsko zaznamenali rekordný počet nových prípadov nákazy koronavírusom hlásených v priebehu 24 hodín, píše agentúra DPA s odvolaním sa na údaje zdravotníckych orgánov vo Vilniuse a v Rige. V piatok bolo registrovaných viac nových denných prípadov než v priebehu celého obdobia, odkedy v oboch týchto členských štátoch Európskej únie vypukla pandémia.

Litva mala za posledný deň 442 pozitívnych testov, susedné Lotyšsko 250. Predošlé maximálne hodnoty boli 424 a 188. Obe tieto krajiny ležiace na severovýchode Európy vykazovali spočiatku z medzinárodného hľadiska v rámci koronavírusovej krízy relatívne lepšie hodnoty týkajúce sa počtu infikovaných osôb. Nárast počtu prípadov môže byť spôsobené aj tým, že v obidvoch štátoch sa už robí čoraz viac testov na zisťovanie uvedeného nového typu koronavírusu, analyzuje nemecká tlačová agentúra DPA.

8:21 Stovky ľudí v juhotalianskom meste Neapol protestovali od piatka večera až do skorých sobotných ranných hodín proti koronavírusovým obmedzeniam a plánovanému regionálnemu lockdownu. Informovali o tom agentúry DPA a AFP. Demonštranti kričiac rôzne heslá pochodovali k sídlu oblastnej vlády, pričom do policajtov hádzali projektily, pyrotechniku a dymové granáty. Talianska tlačová agentúra ANSA napísala, že policajti nasadili na dav ľudí slzotvorný plyn.

Demonštranti sa búrili i proti nočnému zákazu vychádzania, ktorý v Kampánii, ktorého je Neapol hlavným mestom, platí od piatka v čase 23.00–05.00 h. Najvyšší predstaviteľ regiónu Kampánia Vincenzo de Luca v piatok oznámil, že táto oblasť pôjde pre vysoký nárast nakazených do lockdownu. V Kampánii zaznamenali v piatok 2280 novoinfi­kovaných, čo je takmer 50-percentný nárast oproti 1541 prípadom zo štvrtka.

8:00 V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov pokračuje druhý deň veľké testovanie na koronavírus. Za včerajší deň pri pilotnom testovaní odobrali celkovo 61 905 vzoriek, z toho 2 225 bolo pozitívnych. Pozrite si, ako to prebiehalo.

7:55 Počet úmrtí v USA v súvislosti s COVIDOM-19 by mohol do februára dosiahnuť hranicu pol milióna, ak nezačnú takmer všetci Američania dôsledne nosiť rúška. Vyplýva to z uznávaného modelu Washingtonskej univerzity, ktorý sa v minulosti už viackrát dokázal ako pomerne presný. Spojené štáty teraz registrujú necelých 224 000 úmrtí pripisovaných koronavírusu a takmer 8,5 milióna pozitívnych nálezov na SARS-CoV-2.

Podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa zaznamenali za posledný deň doteraz najväčší počet infikovaných od začiatku pandémie. „Smerujeme do veľmi významného jesenného/zimného nárastu,“ vyhlásil spoluautor štúdie Chris Murray. Agentúra AFP pritom upozornila s odkazom na údaje univerzity, že sa v USA preukázala nákaza za posledných 24 hodín u 79 963 osôb. To je viac, než dodnes najvyšší jednodňový údaj z polovice júla. Väčšie číslo za 24 hodín na svete zaregistrovala v minulosti len India.

Predpokladaný počet mŕtvych by sa mohol znížiť až o 130 000, ak by si 95 percent Američanov zakrývalo pri stretnutí s ostatnými ústa a nos, tvrdia vedci. Potvrdzujú tým dlhodobý apel experta z krízového štábu Bieleho domu Anthonyho Fauciho. Ten však v poslednej dobe čelí stále vyhrotenejším útokom prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého už Američanov unavuje ho počúvať.

7:30 V Českej republike potvrdili za piatok 15 252 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ako vyplýva z najnovších údajov českého ministerstva zdravotníctva. Ide o nový rekord, ktorý približne o 300 prekonal najvyšší denný prírastok zo stredy, píše portál iDNES.cz. Česko momentálne eviduje 144 701 aktívnych prípadov nákazy. Od začiatku pandémie sa v ČR celkovo potvrdilo už 238 323 prípadov nákazy, pričom z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 91 651 pacientov. Hospitalizovaných bolo do piatku 18.00 h 5 044 pacientov.

Za piatok pribudlo v súvislosti s ochorením COVID-19 aj 74 nových úmrtí, čím sa ich celkový počet od vypuknutia pandémie zvýšil na 1 971. Česká vláda z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie pristúpila v stredu k ďalším opatreniam. Od štvrtka sú uzavreté maloobchodné prevádzky, pričom výnimky majú len predajne základného sortimentu. Veľkoobchody ďalej fungujú bez obmedzení. Vláda od štvrtka nariadila tiež obmedzenie pohybu a kontaktov s výnimkou ciest do práce a na nákupy. Pohyb v prírode je možný len jednotlivo alebo vo dvojiciach.

7:25 Britsko-švédska firma AstraZeneca v piatok oznámila, že v Spojených štátoch obnovila klinické testovanie svojej vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2. V rovnaký deň ohlásila začatie príprav na obnovenie testovania aj americká firma Johnson & Johnson, píše agentúra AFP. AstraZeneca na vývoji vakcíny spolupracuje s Oxfordskou univerzitou. Klinické testovanie prerušili pred šiestimi týždňami (6. septembra) z dôvodu vážneho neurologického ochorenia, ktoré sa prejavilo u jedného z dobrovoľníkov z Británie. Ešte v septembri mohla spoločnosť svoj program obnoviť v Brazílii, Juhoafrickej republike a Británii. V piatok jeho obnovenie v USA schválil aj Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).

Je to „skvelá správa“, že práca na očkovacej látke môže pokračovať, aby „nám pomohla poraziť túto hroznú pandémiu“, povedal v tejto súvislosti generálny riaditeľ spoločnosti AstraZeneca Pascal Soriot. Minulý týždeň po tom, čo taktiež ochorel jeden zo zapojených dobrovoľníkov, dočasne prerušila testovanie aj firma Johnson & Johnson. „Po dôkladnom vyhodnotení závažnej medicínskej udalosti, akú zažil jeden z účastníkov, nebola identifikovaná jasná príčina,“ uviedla firma vo vyhlásení. „Spoločnosť nenašla nijaké dôkazy, že by túto udalosť spôsobila vakcína,“ uzavrela Johnson & Johnson. V piatok jej predstavitelia uviedli, že „plánujú obnoviť získavanie“ dobrovoľníkov na tretiu – konečnú fázu testovania, ktorá sa začala koncom septembra a mala by dovedna zahŕňať až 60 000 ľudí na viac ako 200 miestach v USA aj inde vo svete.