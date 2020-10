Pozastavenie doručovania novín predplatiteľom

„Doručenie sobotnej tlače bude zabezpečené v pondelok 26. októbra,“ informoval vydavateľov Marek Poór, vedúci odboru riadenia predaja produktov zmluvných partnerov Slovenskej pošty.

Opatrenie sa týka len predplatiteľov, v novinových stánkoch, supermarketoch a na ďalších predajných miestach by denná tlač v sobotu mala byť dostupná. Ako to bude o týždeň, na budúcu sobotu, zatiaľ nie je známe.

„Rozhodnutie doručovateľa nás mrzí, žiaľ, nevieme ho zmeniť,“ povedal šéfredaktor denníka Pravda Jakub Prokeš. „Verím, že naše čitateľky a čitatelia, ako aj obchodní partneri to takto budú vnímať.“

Pošta prijala rozhodnutie na základe uznesenia vlády o obmedzení slobody pohybu a pobytu so zákazom vychádzania, ktoré platí od 24. októbra do 1. novembra, ako aj v súvislosti s hromadným testovaním v spomínaných okresoch. (do)