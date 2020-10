Ako prebiehalo testovanie - deň prvý? V pokoji

Orava žije plošným testovaním a vidieť to tam na každom kroku. Nielen v mestách, ale aj v obciach sa v piatok ľudia zhlukovali vo väčších počtoch pred budovami, ktoré sú na to určené. V Tvrdošíne sme ich na jednom mieste naraz narátali minimálne päťdesiat. Všetci sa však snažia o dodržanie odstupu.

V radoch

Od ôsmej ráno sa začali Tvrdošínčania schádzať na siedmich „stanovištiach“. Jedným z nich je aj hotel Limba. Keď sme tam prišli krátko pred desiatou, bolo ich tam zhruba tridsať. Medzi nimi aj riaditeľ Gymnázia Martina Hattalu Štefan Kristofčák. „Keďže pracujem v školstve, chcem vedieť, či som negatívny, alebo pozitívny, aby som prípadnú nákazu nešíril na mojich kolegov a študentov. Považujem to za svoju občiansku povinnosť,“ povedal. Napriek tomu, že tam stál už skoro dve hodiny, neprekážalo mu to.

VIDEO: Ako sa testovalo v Tvrdošíne.

„Náhodou sme sa tu zišli dobrí známi, takže čas nám ušiel, ani nevieme ako,“ doplnil s úsmevom. Pani, ktorá stála neďaleko, zdôvodnila svoju účasť obavou o príbuznú. „Máme starkú vo vyššom veku a nechcem ju ohroziť,“ podotkla. Zároveň objasnila, že prišla na najbližšie odberné miesto. „Harmonogram s časovými termínmi na to nie je žiadny, každý sa rozhodne sám, kedy a kde pôjde,“ dodala. Pri vstupe do hotela stál policajt a vojak. Čakajúcich volali v asi dvojminútových intervaloch. Po zavolaní sa registrovali u pracovníčok mestského úradu, ktorým predložili občiansky preukaz. Informácie nám na mieste poskytnúť nechceli, vojaci nás odporučili na hovorkyňu ministerstva obrany. Umožnili nám však na chvíľu vstúpiť do takzvanej infekčnej miestnosti. V nej sa nachádzali dvaja zdravotníci a ďalší vojak. Ten po odbere vzorky každého usmernil do oddelenej časti, kde ľudia čakali, v primeraných odstupoch, na výsledky. Dostali ich zhruba po pätnástich minútach v obálke, s ktorou potom odišli iným východom.

Veľké skupiny ľudí sme si všimli aj pri kine Javor či pri kultúrnom stredisku. Tam stála asi dvadsiatka čakajúcich. „Cítim zodpovednosť. Okrem toho som staršia a tiež onkologický pacient. Myslím si, že pomôže, keď budem vedieť, ako na tom som,“ povedala pani v dôchodkovom veku s tým, že nákazy z davu sa neobáva. „Tí pracovníci sa to snažia robiť bezpečne, dávajú si pozor,“ mieni. Rad ľudí sa vraj posúva plynule, otestovaní priebežne odchádzajú a prichádzajú ďalší.

Asi najviac Tvrdošínčanov, viac ako päťdesiat, sa naraz zišlo pri miestnej plavárni. Možno aj preto, že tam robili odbery vonku a mali pocit väčšieho bezpečia. „Chcem vedieť, či náhodou nie som infikovaná. No a hlavným dôvodom je, že sa chcem voľne pohybovať, keď potrebujem ísť do obchodu alebo k lekárovi. Jednoducho aby som nebola obmedzovaná,“ zdôvodnila svoju prítomnosť na testovaní Eva.

Ani v tíme pri plavárni neboli pracovníci veľmi zhovorčiví. Zdravotníci si dokonca neželali, aby sme ich fotografovali a odmietli nám podať akékoľvek informácie. Pracovníčky mestského úradu nám však prezradili aspoň niečo. „Od rána sa tu zastavilo 96 ľudí a ďalší čakajú. Ide to pomerne rýchlo,“ vysvetlila Martina Bakošová tesne pred pol jedenástou. „Zatiaľ sme zachytili štyroch pozitívnych,“ poznamenala. Čo sa s nimi potom deje, už neuviedla. Odporučila nás na zdravotníkov. Tí však, ako sme už spomenuli, nám nič povedať nechceli.

VIDEO: Hodinové rady na testy. Ľudia v Tvrdošíne trpezlivo čakali.

Desiatky nakazených

Primátor Tvrdošína Ivan Šaško je s organizáciou testovania spokojný. „Za takú krátku dobu je to pripravené dobre. Museli sme sa vyrovnať s mnohými vecami, no nakoniec sme sa rozhodli správne, že z niektorých volebných miestností sme to presunuli do väčších a pre ľudí bezpečnejších priestorov,“ vysvetlil v piatok poobede primátor.

„Nie sú žiadne komplikácie, záujem o testovanie je veľký. Samozrejme, teší ma to,“ podotkol s tým, že v meste na to majú sedem stanovíšť. Na každom z nich sú dvaja pracovníci mestského úradu, no a zamestnanci technických služieb zase zabezpečujú dezinfekciu. V prípade potreby sú k dispozícii aj mestskí policajti. Najvyťaženejšími odbernými miestami sú podľa primátora hotel Limba a plaváreň. Presnú informáciu o zachytených pozitívnych nemal, no niekoľkých už v poobedňajších hodinách evidovali. „V susednej obci Liesek vraj mali ráno jedného, no okolo štrnástej hodiny ich už bolo 26. Vieme, že Orava má toho dosť, sme z toho nešťastní. Netušíme, kde sa to začalo,“ doplnil primátor.

Starosta Lieska Martin Dreveňák počet infikovaných potvrdiť nevedel. „Mne také informácie nedávajú, ani sa na to nepýtam. Riadi to vojsko, ja vypomáham len technicky,“ poznamenal. Zároveň objasnil, že v obci majú dve odberné miesta v kultúrnom dome. V piatok poobede podľa neho prichádzali ľudia vo väčšom počte ako ráno – využili na to voľný čas po práci a škole. Starosta netajil prekvapenie z veľkého záujmu o testovanie. „Očakával som trošku menšiu účasť, ale všetci naň chcú ísť, alebo musia – aby potom nemali problém ísť do práce,“ mieni. Mnohí sú však podľa neho zvedaví, ako na tom sú. „O Orave sa stále písalo, že je zamorená, ale nedá sa povedať, že ľudia tu nedodržiavajú nariadenia. Máme tu väčšie rodiny, s viac členmi, preto sa to tak rozšírilo,“ myslí si.

V Liesku čakali o tretej poobede, v dvoch radoch, desiatky ľudí rôznych vekových kategórií. Všetci boli zvedaví na svoj výsledok. Od človeka z jednej z odberných miestností sme sa dozvedeli, že zatiaľ stihli otestovať zhruba 250 Liesečanov. Z nich asi 15 bolo pozitívnych. Je vraj teda možné, že v tej druhej miestnosti, pri porovnateľnom počte testovaných, zachytili podobné číslo infikovaných. Odtiaľ nám to ale, pre zaneprázdnenosť, nemal kto potvrdiť.

Bol to príkaz

V Oravskej Lesnej sa už od rána tvorili davy ľudí pred odbernými miestom v telocvični, ktorá je súčasťou Domu kultúry a služieb. Ľudia trpezlivo čakali, kým na nich príde rad, po desiatkach minút na čerstvom vzduchu ich však dobrá nálada prechádzala, najmä keď si potom museli odstáť aj hodinu v ďalšom rade čakajúc na výsledky. „Ten odber bol nepríjemný, ale zase vydržať sa to dalo. Teraz len dúfam, že budem negatívny,“ povedal jeden z obyvateľov obce.

Rovnaká bola situácia aj v neďalekom Námestove, kde boli blízko pri sebe hneď dve odberné miesta. Pred mobilnou odberovou jednotkou stála len malá hŕstka ľudí, pred nemocnicou, kde sa testovalo celoplošne, už stálo približne tridsať čakajúcich. Odbery koordinovali vojaci a do odbernej miestnosti púšťali ľudí po jednom. „Odstál som si tu dobrú hodinu, aj viac a potom ďalších päť minút trvalo testovanie. Ak už som sa medzi takým davom nenakazil, tak potom už neochoriem vôbec,“ povedal s hnevom v hlase Pavol Martišák.

Námestovčanka Jana vraví, že by na odber určite nešla, keby to nedostala príkazom od zamestnávateľa. „Ak by som nešla, prišla by som o prácu a to si nemôžem dovoliť. Toľko k dobrovoľnosti,“ povedala. Medzi čakajúcimi však bolo aj niekoľko ľudí v dôchodkovom veku. „Ja mám 74 rokov a prišla som, každý by mal prísť, aby sme mohli zase žiť ako predtým,“ povedala staršia pani. Tá sa hnevala aj na ľudí, ktorí prechádzali okolo bez rúšok alebo ich mali zavesené iba na krku. „Je to mierne chaotické a zmätočné, pretože je na to čas, aký je. Dnes sa len doviezol materiál. Ale klobúk dole pred ozbrojenými silami, ktoré to zabezpečujú, rozbaľujú materiál, postupne sa navážajú testy,“ povedal prednosta Mestského úradu v Námestove Dušan Jendrašík. Dodal, že odberné miesta teda fungujú, akurát je nedostatok zdravotníckych pracovníkov. „Už minimálne dve sme museli zlúčiť do jedného, aby vôbec mohlo fungovať,“ uzavrel Jendrašík. Odberné miesta na Základnej škole Janka Matušku a na štadióne v Námestove tak neboli spustené práve z dôvodu absentujúceho zdravotníckeho personálu.

Nával v piatok?

Veľké rady ľudí sa tvorili aj pred odbernými miestami v Dolnom Kubíne. Tam sa vzorky brali na štadióne aj na Strednej odbornej škole obchodu a služieb. Podľa Martina Buznu z kancelárie primátora mesta zatiaľ všetko prebieha pokojne a nenastali žiadne väčšie problémy okrem toho, že niektoré odberné miesta sa otvorili neskôr, ako mali.

„Ľudí chodí skutočne veľa, javia skutočne veľký záujem, možno je to spôsobené aj nariadeniami, ktoré platia od zajtrajšieho dňa,“ povedal Buzna. Primátor Dolného Kubína Ján Prílepok vyjadril obavu, či budú zvládať testovať davy ľudí, ktorí čakali pred odbernými miestami v dlhých zástupoch. Aj podľa neho sa mnohí ľudia rozhodli prísť na testovanie už v piatok práve z toho dôvodu, že od soboty platí pre ľudí s negatívnym testom množstvo obmedzení. Mnohí prišli už o siedmej hodine ráno.

„Dozvedeli sa, že od soboty platia veľmi prísne opatrenia na možnosť voľného pohybu, pokiaľ nebudú disponovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Práve to bol podľa mňa dôvod, prečo sa mnohí rozhodli prísť na testovanie už v piatok a nevyužiť niektorý z ďalších dní,“ povedal Prílepok. Armáda podľa neho všetko riadi profesionálne a ústretovo. Do Kubína prišli už otestovaní a všetci mohli preto hneď nastúpiť do práce. Niektoré odberné miesta však museli otvoriť v Kubíne s oneskorením kvôli zdravotníckym, administratívnym pracovníkom a policajtom, ktorí neboli otestovaní vopred a došlo preto k zdržaniu, na niektorých miestach až hodinovému.

Meškal materiál

Testovanie v okrese Bardejov sa na niektorých odberných miestach začalo s meškaním, inde sa ešte pred začiatkom tvorili rady obyvateľov. Na východnom Slovensku sa testovalo v celom Bardejovskom okrese, kde je jedno mesto a 85 obcí, pričom dokopy sa zriadilo 101 odberných miest, z toho priamo v Bardejove štrnásť.

S polhodinovým meškaním sa začal odber obyvateľov na Základnej škole na Komenského ulici, dôvodom bolo meškanie materiálu. Ľudia pokojne čakali, testovalo sa vonku, vnútri mal personál zázemie.

Bardejovčan Dominik ocenil, že testovanie neprebieha vo vnútorných priestoroch, inak by zvažoval, čo sa ho zúčastní. „Pravdepodobne áno, ale prišiel by som čo najskôr ráno. Ale oceňujem, že to prebieha vonku, škoda len, že nie je lepšie počasie. Mnohí sa ani nemusia nakaziť od iných koronavírusom, ale pri státí v rade a čakaní na výsledky môžu nachladnúť. Treba sa dobre obliecť,“ odkázal Dominik všetkým, ktorí sa pripravujú na testovanie.

V piatok dopoludnia zasadal v Bardejove mestský krízový štáb, ktorý promptne riešil problémy.

„Drvivá väčšina problémov nie je zavinená samosprávou. Chýbajúce certifikáty o absolvovaní testu, absencia zdravotníckeho materiálu, nedostatok personálu operatívne rieši armáda v tesnej spolupráci s mestom. Na Bardejovskej Zábave bude testovanie spustené o 14. hodine, v kine Žriedlo okolo 10.30 hod.,“ uviedol hovorca mesta Štefan Hij, podľa ktorého by sa malo v Bardejove testovať 28-tisíc ľudí.

Nikoho neodmietli

Zriadiť tretie administratívne pracovisko museli v obci Zborov, pretože dve nestačili. Situácia bola pokojná, po rannom prvotnom nápore sa neskôr situácia upokojila a obec vyzývala ľudí, aby sa prišli otestovať aj mimo rozpisu. V obci vytvorili harmonogram, v piatok od 8. do 14. hodiny vyčlenili priestor pre obyvateľov nad 60 rokov a ťažko zdravotne postihnutých, po tomto čase stanovili, v ktoré hodiny majú čas vyčlenené obyvatelia jednotlivých ulíc.

„Ešte vo štvrtok večer sme sa stretli s vojakmi a podrobne sme prešli všetky veci. Situácia je pokojná, museli sme ešte ráno zabezpečiť niektoré technické veci, ale zvládli sme to a vychytali muchy. Ozývajú sa nám aj ľudia z okolia, či môžu prísť na testovanie k nám, zatiaľ sme nikoho neodmietli,“ uviedol starosta Zborova Ján Šurkala.

Prednosta okresného úradu Ján Paľa uviedol, že sa priebežne vychytávajú chyby, ktoré sa okamžite odstraňujú. „Pokiaľ to bolo možné, testovanie prebieha v exteriéri. Ozvali sa nám s pomocou aj mnohé firmy, ktoré ponúkli pre ľudí z odberných tímov občerstvenie aj nápoje,“ uviedol Paľa.

Testovanie obyvateľov neprebiehalo v okrese Bardejov v piatok na všetkých odberných miestach. Vo viacerých obciach sa začne testovať až v sobotu, a iba v nedeľu v Lopúchove či Gaboltove.