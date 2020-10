Križan: Nárok na pandemickú PN nie je. Pre medzeru v zákone

VIDEO: Čo ponúka ľuďom, ktorí sa odmietnu dať testovať, minister práce a sociálnych vecí Krajniak?

Podľa ministra práce Milana Krajniaka, ak zamestnanec vykonáva prácu, ktorú nie je možné robiť z domu, musí ísť na test alebo ostane doma bez dávky. Má takéto opatrenie oporu v zákone?

Áno, keďže využili medzeru v zákone. Podobne ako pri obchodoch. Obchody nie sú zatvorené, ale keďže je zákaz vychádzania, tak do nich nikto nepríde. Podobne to je aj teraz, keďže ten, kto nepríde na test, tak bude pre neho platiť zákaz vychádzania. Karanténu však mať nebude. Keby ju mal, tak v takom prípade by mohol poberať pandemickú dávku, ale keďže má iba zákaz vychádzania, tak to nie je pokryté dávkou zo sociálneho poistenia.

Čiže nie je na tento krok nevyhnutné prijať žiadnu legislatívnu zmenu?

V apríli, keď bola prvá vlna, tak sa robila novela zákona o sociálnom poistení. Tam sa pridalo ustanovenie týkajúce sa vyplatenia pandemickej péenky. Nedávno bolo to ustanovenie menené aj kvôli pandemickej OČR. To je tá situácia, keď som doma kvôli karanténe, ktorá mi je nariadená rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ten vydáva pre zamestnávateľa potvrdenie.Po­berateľ pandemickej dávky to ohlasuje svojmu všeobecnému lekárovi, ten to potom oznamuje Sociálnej poisťovni, a tá následne kontaktuje človeka, ktorý je v karanténe. Ale v tomto prípade do tohto režimu nejdeme, lebo je nariadený zákaz vychádzania.

S akými následkami sa môže stretnúť zamestnanec, ak sa rozhodne nejsť na test a bude musieť ostať doma?

Celkom zaujímavé je, že nám túto situáciu nerieši ani Zákonník práce. On síce upravuje aj dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca, pri nich je však zaujímavé tiež to, že tam je uvedená prekážka v práci z dôvodu práceneschopnosti. Takže to tiež nie je ospravedlniteľný dôvod absencie v práci. Na druhej strane by teoreticky mohlo prísť do úvahy, že to bude iný úkon vo všeobecnom záujme. Ale tam by som musel pozrieť podrobnejšie jednotlivé dôvody. Čo je však dôležité, je to, že vo všeobecnosti platí, že je to poskytované bez náhrady mzdy. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca ospravedlniť, ale bez náhrady mzdy s výnimkou darovania krvi, aferézy a podobne.

Mohol by zamestnávateľ požadovať od zamestnanca výsledok testu na pracovisku?

Keby to oprel o dôvod bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tak by mohol. Ale možno by sa to dalo riešiť iným spôsobom, bez zásahu do súkromia zamestnanca. Mohol by nahlásiť polícií, že zamestnanec porušil zákaz vychádzania, tak nech policajti overia, či ho v skutočnosti porušil, alebo nie. Skôr by som riešenie videl takouto cestou. Zamestnávateľ by si tak mohol umyť ruky a nevyžadovať od zamestnanca citlivé údaje.