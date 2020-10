Vrátia sa žiaci do školských lavíc ešte tento rok?

Žiaci sa môžu do škôl vrátiť až po Vianociach. Pripustil to minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Rozhodnutie by malo padnúť koncom novembra.

VIDEO: Gröhling o situácii v školstve a opatreniach, ktoré ho čakajú.

„Chceli sme svetlý bod, aby sme sa mali k čomu pozerať, preto padol dátum 30. novembra, dokedy by sa malo rozhodnúť, či sa žiaci vrátia naspäť do škôl. Uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať – dovtedy rozhodneme, či sa termín bude posúvať do Vianoc, alebo na niekoľko dní pred sviatkami sa pôjde do škôl,“ povedal Gröhling.

Od pondelka 26. októbra podľa rozhodnutia Ústredného krízového štábu sa budú doma učiť žiaci druhého stupňa základných škôl. Dištančná forma výučby už platí od 12. októbra pre stredné školy. Väčšina vysokých škôl už tiež prešla na on-line výučbu.

To, či musia učitelia vzdelávať priamo zo škôl, alebo z domu, je podľa ministra vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. „Určuje to zamestnávateľ. Myslím si, že je správne, že učitelia prídu do školy, majú tam lepšie prostredie a vybavenie,“ myslí si.

Školské kluby budú fungovať tak ako doteraz. „Určené budú len pre žiakov prvého stupňa,“ povedal minister. Ako doplnil, aj v prípade špeciálnych základných škôl platí, že žiaci prvého stupňa sa učia klasicky v škole, na druhom stupni musia žiaci prejsť na dištančné vzdelávanie.

Materské školy a prvý stupeň základných škôl ostávajú v prezenčnej výučbe, čiže tieto deti budú do školy a škôlky chodiť každý deň. „Ak by sme ich zavreli, asi 700-tisíc rodičov by nemohlo pracovať. Je dôležité, aby sme neparalyzovali krajinu. Pre mňa osobne bolo veľmi dôležité, aby tieto deti navštevovali školu a rozvíjali jemnú motoriku, aby sa mohli učiť písať,“ povedal minister s tým, že to boli jeho argumenty na Pandemickej komisii a Ústrednom krízovom štábe.

Z vlastného rozpočtu

„Uvedomujeme si, že väčšina škôl nemá také digitálne technológie, aké by sme chceli, aby mali,“ vyhlásil šéf školstva. Dodal, že od leta majú nachystanú schému digitalizácie a jej náklady. Ako vysvetlil Gröhling, prvým krokom je technické a digitálne vybavenie, druhým je pripojenie na internet a tretím je podpora učiteľov.

„Rozhodli sme sa, že z vlastných zdrojov sa budeme snažiť osekať všetko, čo nepotrebujeme, a na školy pošleme príspevky na zabezpečenie digitálnych technológií,“ informoval minister školstva. Preto rezort vyčlenil z vlastného rozpočtu šesť miliónov eur na digitálne vybavenie škôl. Školy od 15 do 99 žiakov dostanú 500 eur, od 100 do 300 žiakov 2 000 eur a školy nad 301 žiakov dostanú 4 000 eur.

Školy si z tých financií môžu kúpiť napríklad kamery, mikrofóny, konektory, prípadne aj notebooky či routery. „Bude to prvá investícia na digitálne vybavenie,“ povedal s tým, že na ostatné finančné príspevky, napríklad z eurofondov, sa bude čakať dlhšie.

Aj základné umelecké školy musia podľa slov šéfa rezortu školstva prejsť na dištančnú výučbu. Dodal, že spolu s rezortom práce budú zasielať učiteľom umeleckých škôl peniaze na vykrytie ich platov. Zatiaľ by malo ísť o sumu 21 miliónov eur.

Spolupráca s operátormi

Od štvrtka môžu riaditelia škôl požiadať o zvýšenia dát a neobmedzené volania pre chod dištančného vzdelávania.

„Na našich webových stránkach, ktoré školy vypĺňajú v rámci Covid semafora, prebieha zber mobilných telefónnych čísel s cieľom zvýšenia hlasových a dátových služieb na SIM kartách pre učiteľov,“ vysvetlil Gröhling s tým, že čísla budú poskytnuté operátorom. Ako upozornil, budú udávané bez mien kvôli GDPR. Ako poznamenal Gröhling, do konca roka budú operátori túto službu poskytovať učiteľom zadarmo.