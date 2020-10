Nedostali ste prídavok na dieťa? Príde neskôr, pre byrokraciu

Hrehová vysvetlila, že elektronická výmena informácií o štúdiu funguje od 1. septembra 2019, preto Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nevyžaduje od 1. septembra 2019 papierové potvrdenie školskej dochádzky od občana – poberateľa prídavku.

„Informácie o štúdiu získavame od ministerstva školstva. Prechádzajú rezortným informačným systémom (RIS) do informačného systému úradu (RSD) a sú často nevyhovujúce – neúplné, resp. vykazujú chyby alebo v nich absentujú podstatné údaje na posúdenie nároku na prídavok, alebo nenatečú včas,“ informovala Hrehová.

Práve toto malo spôsobiť, že niektorým rodičom nebol vyplatený prídavok na dieťa za mesiac september teraz v októbri. „Posledný termín pre mimoriadne výplaty dávok v mesiaci október je 29. októbra do 10.00 hodiny so splatnosťou 30. októbra,“ priblížila Hrehová a ubezpečila, že všetkým prídavky vyplatené budú.

Ozrejmila, že všetky údaje, ktoré natiekli do systému RSD do 12. októbra, boli spracované a prídavok na dieťa bol vyplatený. V prípadoch, keď údaje o štúdiu na vysokých školách či stredných školách natiekli do systému RSD po 15. októbri, vyšlo ústredie klientom v ústrety a zabezpečilo aj ďalšiu výplatu v mimoriadnom výplatnom termíne v mesiaci október.

„Ústredie práce intenzívne komunikuje s rezortom školstva a snaží sa odstrániť čo najviac nezrovnalostí,“ uzavrela Hrehová.