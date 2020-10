NÁZOR: Veľká októbrová testovacia revolúcia. Čo príde po nej?

Igor Matovič začiatkom leta veľkohubo vyhlásil víťazstvo nad koronou, netušil však, že to bolo ešte len prvé zahrievacie kolo. Treba priznať, netušili to ani iní, Európa si vydýchla, ako keby dostal koronavírus poriadne zabrať. Odborníci síce hovorili o druhej (a ďalších vlnách), ktoré môžu prísť, ale kto by ich počúval. Prišlo rozmarné leto, riešilo sa všetko možné, v parlamente mydlili barana, otvorili sa hranice smerom von aj smerom dnu, nakopilo sa niekoľko rizikových momentov dohromady a ukázalo sa, že tento spôsob leta bol trochu nešťastný.

Ak niekto má predstavu, že si v rade vystál lístok na život bez obmedzení, nech na to rýchlo zabudne.

Je niekoľko rovín zodpovednosti v prípade koronavírusu. Prvou je osobná zodpovednosť, za seba a svojich blízkych. Tá je najdôležitejšia, pretože ľudia sami môžu urobiť také opatrenia, aby sa chránili. Nie stopercentne, ale predsa. Nasleduje spoločná zodpovednosť (nie Spoločná zodpovednosť), pri ktorej je snaha nenarobiť problémy druhým (to sú napríklad aj rúška v obchodoch či doprave). Potom tu máme Spoločnú zodpovednosť, veľkolepé predstavenie dua Matovič – Naď, akciu, ktorá venuje obrovské množstvo financií a ľudskej energie na to, aby vládnuci politici napravili to, čo v lete pokazili. Tá sa spája so zdpovednosťou verejných činiteľov, lebo práve oni mali v rukách moc a prostriedky, aby nedopustili, že sa im situácia vymkne úplne spod kontroly.

Bombastický nápad Igora Matoviča, ktorým najskôr ohúril sám seba a potom s ním kurizoval Angele Merkelovej, môže dopadnúť všelijako. Stále však zostáva otázka, čo ďalej. Zoberme si ideálny prípad, keď „hnusobu“ testovaním a čiastočným lockdownom zase z veľkej časti vykynožíme. V tom prípade musíme zostať prísne zavretou krajinou, smerom dnu aj smerom von, lebo sa nám to postupne vráti. Ak koronavírus zmizne len čiastočne, platí to isté. Takže, ak niekto má predstavu, že si v rade vystál lístok na život bez obmedzení, nech na to rýchlo zabudne. Ak by testovanie dopadlo fiaskom a ešte by k tomu bolo potrebné úplne utlmiť celú krajinu, tak zostane už len otázka, komu vystaviť účet.

Napriek tomu, ja osobne odporúčam, aby sa testovania zúčastnil každý, kto chce, každý, kto môže a každý, kto musí. Aj keď jediná dobrovoľnosť v tomto dobrovoľnom testovaní je to, či zostanete doma v karanténe alebo získate priepustku na slobodu, s ktorou sa môžete pár dní producírovať na verejnosti.

Toto testovanie však nie je len o víruse, ale aj o tom, kde sú hranice trpezlivosti Slovákov. Pretože ak zlyhá, tak na ďalšiu podobnú akciu ľudí len ťažko niekto naženie. A to nás ešte čaká príchod vakcíny, pri ktorej je podľa posledného prieskumu menej ľudí ochotných dať sa očkovať ako to bolo v prieskumoch predtým (sotva 24 %). Ak má byť vakcína záchranou ľudstva, ako je prezentovaná, budú dve možnosti – buď ľudí presvedčíte, alebo im ju prikážete. A Igor Matovič je zatiaľ lepší v prikazovaní než presvedčovaní.

V sci-fi komédii Galaxy Quest existovalo zariadenie Omega-13, ktoré dokázalo vrátiť čas o 13 sekúnd späť. Na otázku, na čo je to potrebné, čo sa dá za trinásť sekúnd stihnúť, bola odpoveď – dá sa napraviť jedna chyba. Ak nás testovanie spojené s čiastočným lockdownom vráti o pár týždňov späť, budeme môcť napraviť zopár chýb. Ale to už nie je o veľkolepých projektoch, ale každodennej náročnej práci s hľadaním receptov, ako sa dá s vírusom aspoň remizovať.

