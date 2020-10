ONLINE: Česko je najhoršie na svete, aj inde vírus prepisuje rekordy

5:15 Šírenie koronavírusu v Českej republike dosahuje krajne nebezpečné rozmery. Krajina je na tom dokonca najhoršie na celom svete. Vyplýva to z pohľadu na počet nových prípadov infekcie v prepočte na 100-tisíc obyvateľov a na počet mŕtvych v prepočte na milión ľudí. Ide o údaje za posledný týždeň.

„Česko si nemôže nahovárať, že epidémiu zvláda. Naopak, stalo sa medzinárodným príkladom toho, ako vyzerá neskorá reakcia na exponenciálny rast epidémie," upozornil spravodajský server iDNES.

V Česku platí núdzový stav do 3. novembra. Premiér Andrej Babiš jasne naznačil, že po tomto dátume sa nič nezmení. „Budeme si musieť zvyknúť na to, že vírus tu s nami bude. Budeme musieť predĺžiť núdzový stav, zatiaľ sa to nezastavilo." Pokračoval, že pohyb ľudí je relatívne stále veľký, a preto by bolo vhodné, keby všetky firmy nariadili home office. „Tí, ktorí môžu úradovať z domu, nech sú doma s rodinou. Ja viem, že sa to hovorí jednoducho, ale nie je iné riešenie."

Počas soboty v Českej republike potvrdili 12 472 nových prípadov nákazy koronavírusom. Sobotňajší prírastok je doteraz najväčší počas víkendového dňa. V rovnakom čase minulý týždeň bolo prípadov zhruba o polovicu menej. V nedeľu tiež zaznamenali viac prépdov ako pred týždňom, bolo ich 7 301.

Celkový počet úmrtí sa v Česku od vypuknutia pandémie zvýšil na 2 077, z toho 53 ich pribudlo počas prvého dňa uplynulého víkendu. Po nedeli je úmrtí 2 201, pribudlo 24 ľudí, ktorí zomreli s kornavírusom.

Núdzový stav už platí aj v Španielsku. Premiér Pedro Sánchez ho vyhlásil na najbližšie dva týždne. V rámci tohto opatrenia vláda zaviedla aj zákaz nočného vychádzania s výnimkou Kanárskych ostrovov. Sánchez avizoval, že požiada parlament, aby núdzový stav platil až do mája budúceho roku.

K čiastočnému uzamknutiu štátu sa v Európe vrátilo aj Slovinsko. Zatvorené sú nákupné centrá, reštaurácie, hotely, väčšina obchodov a internáty. Verejná doprava je obmedzená na polovicu obvyklých spojov.

Nejvyššie denné prírastky od začiatku epidémie hlásili počas víkendu Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Rakúsko, Maďarsko či Slovensko.