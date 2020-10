Pilotné testovanie dopadlo dobre. Ale nie bez chýb

Vyše 5 298 infekčných. Taký bol v nedeľu o sedemnástej hodine výsledok pilotného testovania v troch okresoch na Orave a Bardejovského okresu, otestovať sa dalo takmer 137-tisíc ľudí. Odberné miesta však boli otvorené do ôsmej večer, konečné čísla teda budú zrejme vyššie.

Pilotné testovanie ukázalo silné, ale aj slabé stránky projektu s názvom Spoločná zodpovednosť. Premiér Igor Matovič a minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽaNO) ohlasovali, že otestovať by sa malo dať približne 180-tisíc ľudí. V nedeľu už Naď počet korigoval na 155-tisíc. No do štyroch okresov sa prišli dať otestovať aj ľudia z ďalších okresov.

Najviac ľudí prišlo v piatok, mnohí pritom argumentovali zákazom vychádzania, ktorý bol v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov ešte prísnejší. Obyvatelia týchto regiónov sa báli, že bez negatívneho testu sa nedostanú ani do obchodu.

VIDEO: Ako sa testovalo v Tvrdošíne.

V sobotu a nedeľu bola horná Orava veľmi tichá. Ulice v podstate ľudoprázdne. Ľudia skôr pracovali v záhradách a vo dvoroch, nikoho sme nevideli ani na cintorínoch. Pred odbernými miestami však stáli rady. Aj keď pršalo. Podľa zdravotníkov, ktorých sme oslovili, nálada bola dobrá. Nikto im nenadával ani neprotestoval. „Je to dobrovoľné,“ povedal jeden z nich. „Aj keď trocha nasilu,“ dodal muž, ktorý práve prišiel na rad.

Pýtali sme sa Oravčanov, prečo prišli. Odpovedali takmer jednotne: „Aby sme vedeli, ako na tom sme.“ Mnohí z nich majú v rodinách či medzi známymi chorých. „Poznám aj takého, ktorý mal ľahký priebeh, ale aj takého, ktorý skončil v nemocnici,“ povedal muž, ktorého sme zastavili vo Veličnej. Práve čakal na výsledok testu.

Nie všetci však kráčali ľahko na odberné miesto. „Ak by som nešla, dali by mi v robote absenciu. A to je aj menšia výplata, aj skrátená dovolenka,“ posťažovala sa asi 35-ročná žena. Prečo nešla dobrovoľne? „Informácie sú chaotické. Niečo povedali v televízii, niečo písali v novinách, ale je to jedno cez druhé,“ pokračovala. „Nemám čas furt pozerať televíziu a čakať, či niečo povedia, ako to má byť. V novinách bolo toho viac a lepšie napísané,“ dodala.

Stretli sme veľa dôchodcov, ktorí by sa nemuseli dať testovať. Každý nad 65 rokov má výnimku, pretože, ako vysvetľoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), predpokladá sa, že sa vyhýbajú sociálnym kontaktom a prípadné nákupy im obstarajú ich deti. V Nižnej presný opak potvrdili manželia, ktorí si niesli potvrdenie o negatívnych testoch. Ich dcéra, zdravotníčka, má príznaky ochorenia COVID-19, v karanténe je celá jej rodina. Nákupy a všetko potrebné im nosia práve oni. „Necháme im všetko pri dverách,“ potvrdili svorne.

VIDEO: Ako kozmonauti. Čo znamená, navliecť sa do obleku pre testovanie.

Ďalším vážnym problémom je nedostatok zdravotníkov. Nie všade nám potvrdili, že by im chýbali. V menších obciach by ich však potrebovali. „V sobotu to bolo lepšie, prišla nám pomoc. Hoci len dopoludnia, aj tak sme radi,“ povedal nám zdravotník oblečený v overale. Práve sa mu začínala obedňajšia prestávka. Chcel však počkať na vyhodnotenie ostatných testov, „ani ten posledný nech nečaká na výsledok“. Podľa toho, ako kráčal, bolo jasné, že je negatívny.

Chýbajúcich zdravotníkov priznáva tak Naď, ako aj Krajčí s Matovičom. Podľa Naďa sa nahlásilo viac zdravotníkov, ako prišlo. V nedeľnej diskusii na TV Markíza však pripustil, že boli nahlásené aj fiktívne mená, prípadne mená zdravotníkov, ktorí o tom ani nevedeli.

„Evidujeme ponuky od okolitých štátov, ktoré nám pomôžu aj s materiálom, aj s personálom,“ povedal šéf rezortu obrany s tým, že by mohlo ísť o stovky zdravotníkov, počet však nechcel konkretizovať.

Práve nedostatok zdravotníkov môže podľa jeho slov do istej miery skorigovať plánované celoplošné testovanie. Môže sa stať, že v okresoch, kde je najnižší výskyt nových infikovaných koronavírusom, sa testovať jednoducho nebude. Na celoplošné testovanie je potrebných približne 20-tisíc zdravotníkov, v hre je aj ich prípadná mobilizácia. V pondelok by mali dostať výzvu so žiadosťou o pomoc aj poslanci parlamentu, ktorí sú lekármi.

Obliekanie do overalu trvá len niekoľko minút, ale každý v ňom musí zostať niekoľko hodín. Zdravotníčka, ktorá si ho obliekala v Tvrdošíne krátko pred trinástou, teda pred koncom obednej prestávky, v ňom musí vydržať až do ôsmej, kým sa skončia odbery. „Nepijem, aby som nemusela ísť na toaletu,“ vysvetlila.

No od kvality zdravotníkov veľmi závisí aj samotné testovanie. „Musia byť dobre zaškolení, potom je aj samotný odber bezproblémový,“ povedali nám na ďalšom odbernom mieste. Nekomplikovaný odber, ktorý trvá približne 20 sekúnd, totiž môže presvedčiť, aby sa človek prišiel dať otestovať ešte raz. A to je ďalšia slabina Spoločnej zodpovednosti – ide o antigénové testy, ktoré zachytávajú v prvom rade len najinfekčnejších. Preto je dôležité ešte jedno testovanie, o týždeň, ktoré môže odhaliť ďalších infekčných.

Na otázku, či by ľudia s pozitívnym výsledkom mali absolvovať aj PCR testovanie, mnohí zdravotníci prikývli. Uvedomujú si, že antigénový test nie je presný. Podľa Matoviča však práve celoplošné testovanie má odľahčiť PCR testovanie. Najmä však netreba riešiť otázku, čo ak bude antigénový test pozitívny a PCR negatívny.

VIDEO: Oravci trpezlivo čakali v radoch.

Dozvedeli sme sa, že vírus sa v teste ukáže veľmi rýchlo. Takmer okamžite sa farbí a je jasné, že tento človek je infekčný. Naopak, kým sa ukáže negatívny výsledok, trvá to dlhšie.

Prečo sa nákaza rozšírila práve na Orave? Domáci majú celkom jasnú odpoveď. „Tu sú mnohodetné rodiny a niet tu roboty. Ľudia musia chodiť pracovať do Čiech, do Poľska, ale aj do Bratislavy. Odtiaľ si to doniesli,“ hovoria. A potom sa koronavírus rozniesol z rodiny do rodiny. „Mali sa zavrieť hranice – nielen medzi krajinami, ale aj tu, medzi okresmi, nebolo by to také…“ myslí si žena, ktorú sme stretli v Párnici. „Radšej mali nechať ľudí doma, niečím im prispieť, aby prežili, a nemuselo sa to takto rozniesť,“ dodáva s trochou hnevu v hlase.

Vláda vyzývala všetkých, aby sa – v prípade záujmu – prišli dať otestovať do štyroch okresov, dokonca na mobilných telefónoch pípali takéto správy, no už v sobotu Naď opäť tieto slová mierne korigoval. Domáci majú prednosť. My sme sa však na jednotlivých odberných stanoviskách stretli s jednoznačnou odpoveďou: „Nikoho, kto sa príde k nám otestovať, nepošleme preč!“

Na mnohých miestach sme sa stretli až s neskutočnou ústretovosťou. Ľudia nefrflali, ak ich predbehol sused so zlomenou nohou, či v miestnej krčme krčmárka podmieňovala nalievanie len negatívnym testom. „Musíme sa s tou chorobou naučiť žiť. Inak nás zničí,“ uzavrela dôchodkyňa v Nižnej.

