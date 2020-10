Pčolinský: Poslanci zo Sme rodina idú do karantény, jeden má vírus

„V sobotu mal zvýšenú teplotu, v nedeľu sa dal otestovať. Ostatní členovia strany nemajú žiadne príznaky,“ pokračoval Pčolinský s tým, že všetkým členom poslaneckého klubu Sme Rodina je momentálne odporúčaná domáca karanténa. „Je tu aj možnosť, že by sa mohli dať ešte raz pretestovať, niekedy koncom tohto týždňa, a to či už individuálne PCR testami, alebo vrámci plošného testovania,“ dodal Pčolinský.

Naposledy boli podľa neho s pozitívnym poslancom v piatok, v karanténe by teda mali podľa neho byť do utorka budúceho týždňa, teda do 3. novembra. Pčolinský pre Pravdu taktiež potvrdil, že sa v utorok pravdepodobne neuskutoční plánovaná schôdza Národnej rady, a to pre absenciu mnohých poslancov z dôvodu pozitívnych testov na koronavírus. Definitívne by sa o tom malo rozhodnúť v utorok 27. októbra na poslaneckom grémiu.

Otázniky nad pokračovaním schôdze potvrdil aj podpredseda parlamentu Milan Laurenčík (SaS). „Rozhodne sa na poslaneckom grémiu v utorok. Ale pravdepodobne bude schôdza posunutá až na budúci týždeň,“ dodal.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) je po sobotňajšej autonehode v nemocnici.