Na Orave a v Bardejove otestovali vyše 140-tisíc ľudí, 5594 bolo infekčných

Z odhadovanej maximálnej účasti 155-tisíc ľudí teda na pilotné testovanie prišlo približne 91 percent. Najväčšiu mieru infekčnosti medzi testovanými ľuďmi mal okres Tvrdošín, druhú okres Námestovo, nasledoval okres Bardejov, najmenšiu mieru mal okres Dolný Kubín. V absolútnom vyjadrení najviac infekčných ľudí bolo identifikovaných v okrese Námestovo, a to 1 910. Nasledoval okres Bardejov s 1 569 infekčnými, následne Tvrdošín s 1 078, najmenej infekčných identifikovali v okrese Dolný Kubín, a to 916.

Na pilotnom testovaní sa podieľalo priamo v teréne 5 063 osôb. V tom isto čase ďalších 1 700 vojakov už pripravovalo celoslovenské testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Rezort obrany nasadil na testovanie celý vojenský zdravotný personál, a to 444 ľudí. Minister tiež poďakoval 920 dobrovoľníkom, ktorí prišli pomáhať bez nároku na honorár.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) potvrdil, že polícia nezaznamenala takmer žiadne incidenty alebo porušenia poriadku počas testovania. Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko uviedol, že armáda už poznatky z pilotného testovania zapracováva do ďalšej etapy testovania. „V prvom rade je nám jasné, že budeme potrebovať vytvoriť nie len dostatok personálu na pokrytie jednotlivých odberných miest. Potrebujeme vytvoriť aj dostatočne robustnú zálohu,“ dodal s tým, že ešte budú musieť zlepšiť spoluprácu so samosprávou.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí má po pilotnom testovaní veľkú nádej, že na Slovensku budeme môcť zastaviť nekontrolovateľné šírenie vírusu. „A budeme môcť uchrániť nemocnice a zdravotnícky personál v ďalších týždňoch od katastrofy, ktorá by sa na nás hrnula, keby sme niečo neurobili,“ povedal. Hlavný hygienik SR Ján Mikas opäť všetkých požiadal, aby naďalej dodržiavali protiepidemické opatrenia a minimalizovali tak riziko nákazy.

Od druhej hodiny zasadá Ústredný krízový štáb, ktorý rozhodne, ako bude prebiehať celoplošné testovanie Slovenska. To sa má konať počas dvoch víkendov, a to od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra.