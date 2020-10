Prieskum: Obyčajní stále smerujú dole

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Polis pre agentúru SITA by sa do parlamentu dostalo celkovo osem politických strán. Prieskum sa realizoval od 15. do 23. októbra. Ak by sa voľby konali v tomto čase, vyhrala by ich strana Hlas s predsedom Petrom Pellegrinim so ziskom 22,1 percenta hlasov.

Za sebou by nechala OĽaNO súčasného premiéra Igora Matoviča, ktorá by získala 17,1 percenta hlasov. Oproti februárovým voľbám si teda matovičovci pohoršili o viac než 8 percent. Potvrdzuje sa teda klesajúci trend strany OĽaNO, ktorý ukázal aj ostatný prieskum agentúry Polis spred dvoch týždňov, oproti ktorému si matovičovci pohoršili o jeden percentuálny bod.

Prvú trojicu uzatvára strana SaS, ktorá by získala 13,1 percenta hlasov. Pri sulíkovcoch naopak môžeme hovoriť o stúpajúcom trende, v porovnaní s posledným prieskumom si polepšili o jeden percentuálny bod. Nasleduje strana Smer, ktorej by svoj hlas odovzdalo 8,2 percenta opýtaných. Strana bývalého viacnásobného premiéra Roberta Fica si teda aj napriek júnovému odchodu poslancov okolo Pellegriniho dlhodobo drží bezpečnú vzdialenosť od minimálnej hranice zvoliteľnosti, ktorá predstavuje päť percent. Oproti minulému prieskumu si polepšili o jeden percentuálny bod.

Stabilné výsledky si v prieskumoch volebných preferencií držia aj kotlebovci, ktorí by v októbri získali vo voľbách 8 percent. Strana Sme rodina predsedu parlamentu Borisa Kollára by získala 7,2 percenta, o jedno percento menej ako v ostatnom prieskume. Brány parlamentu by prekročili ešte v súčasnosti mimoparlamentní liberáli z Progresívneho Slovenska so ziskom 5,4 percenta a SMK s 5,3 percenta.

Naopak, strana Za ľudí, ktorú založil bývalý prezident Andrej Kiska, sa v prieskumoch krátko po parlamentných voľbách dostala pod päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti, ktorú odvtedy nie je schopná prekročiť. V októbri by ju volilo iba 3,9 percenta opýtaných.

Súčasná koalícia by aj kvôli zlému výsledku Za ľudí momentálne nebola schopná zložiť vládu. OĽaNO, SaS a Sme rodina by spolu získali iba 66 mandátov. Potrebnú hranicu 76 mandátov na vytvorenie koalície by nezískala ani v spolupráci s Progresívnym Slovenskom. Takejto koalícii by chýbal jeden mandát. Rovnako by to bolo aj v spolupráci s SMK.

Potrebný počet mandátov by však nezískala ani najsilnejšia strana Hlas v spolupráci so Smerom, nepomohlo by ani pridanie sa kollárovcov. Takáto koalícia by získala iba 65 poslancov. Pellegriniho strana, ktorá zatiaľ pre pandemické opatrenia nemala ani ustanovujúci snem, by teda nevyhnutne pri tvorbe koalície musela spolupracovať nielen s hnutím Sme rodina, ale aj obyčajnými či SaS. Inou možnosťou by bola spolupráca s extrémistickou ĽS NS, ktorá je však veľmi nepravdepodobná, pretože zatiaľ všetky strany, ktoré majú reálnu šancu poslať do parlamentu svojich zástupcov, spoluprácu s touto skupinou odmietli.