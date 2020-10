Kollár môže mať v aute koho chce. Matovič mu niečo povie, keď vyzdravie

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) si nemyslí, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v sobotu porušil zákaz vychádzania. Nevedel povedať, či Kollár počas sobotnej autonehody riešil s takzvanou treťou osobou pracovné záležitosti, čo je jedna z výnimiek zákazu. Pripomenul, že je plne na rozhodnutí chránenej osoby, koho bude so sebou viezť v aute.

VIDEO: Boris Kollár mal vážnu dopravnú nehodu.

Mikulec ani premiér Igor Matovič (OĽANO) s Kollárom o možnom porušení zákazu nehovorili. Matovič sa chce najprv pýtať Kollára na jeho postoj.

Či osoba, ktorá bola vo vozidle s Kollárom, porušila zákaz vychádzania, bude podľa Mikulca predmetom vyšetrovania. Minister nevedel povedať, či Kollár riešil pracovnú povinnosť, ani kto bola tretia osoba. Avizoval, že sa ho na to bude pýtať.

Modelka a vizážistka Mirka Fabušová, ktorá bola s Kollárom aute, pre portál Ženskýweb.sk povedala: „V sobotu ma Boris bral do lekárne, liečim sa na tetániu a lieky a vitamínové doplnky, ktoré užívam, v Dunajskej Lužnej, kde momentálne žijem, nemajú. Keďže sa vracal od syna z Mostu pri Bratislave cez Dunajskú Lužnú, tak ma po ceste zobral.“ Podľa portálu je Fabušová stále na JIS, uvádza, že je na tom veľmi zle, má veľké bolesti, zlomených sedem rebier, kľúčnu kosť aj krčný stavec.

Matovič sa spýta

Ak by bol šéf parlamentu v dobrom zdravotnom stave, Matovič by sa ho podľa svojich slov opýtal na dôvod jeho sobotného konania, a akú úlohu plnil. „Ale vzhľadom na jeho zdravotný stav si počkám na to, keď bude v takom stave, aby som sa ho mohol opýtať, aby mi predtým povedal aspoň svoj postoj, a následne vám poviem svoj,“ odpovedal premiér v pondelok novinárom.

Remišová čaká odpovede

Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) verí, že len čo sa predseda Národnej rady SR Boris Kollár vystrábi zo zranení, vysvetlí niektoré okolnosti dopravnej nehody, ktorej bol účastníkom.

„Verím, že po tom, ako sa dá do poriadku, odpovie na otázky, na ktoré nemám ani ja odpovede, vzhľadom na zákaz vychádzania, ktorý v čase nehody platil,“ uviedla v reakcii Remišová. Zároveň odmietla komentovať Kollárovo súkromie, všetkým účastníkom dopravnej nehody popriala skoré uzdravenie.

Kollár je stabilizovaný

Pri sobotnej nehode v bratislavských Podunajských Biskupiciach sa okrem Kollára zranili aj jeho osobný ochranca a vodič Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Pri nehode pomáhali záchranári štyrom osobám. Udalosť vyšetruje polícia, o presných príčinách zatiaľ neinformovala. Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová uviedla, že stav šéfa parlamentu je stabilizovaný, pričom má zlomený druhý krčný stavec a má podstúpiť operáciu.