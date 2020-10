Na veľké testovanie chýbajú zdravotníci, musí sa stihnúť za dva dni

Zdravotníci chýbali prakticky vo všetkých okresoch, kde prebiehalo pilotné testovanie. Najciteľnejšie to bolo v okrese Bardejov, kde sa v piatok meškalo s otvorením niektorých odberných miest niekoľko hodín.

Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ vedie v databáze 20-tisíc kontaktov na pomoc pri celoplošnom testovaní. Z nich je 12-tisíc zdravotníkov. „To, čo som videl počas testovania, mi dáva nádej, že budeme môcť zastaviť to nekontrolovateľné šírenie vírusu v našej populácii a budeme môcť uchrániť zdravotnícky personál a nemocnice od katastrofy, ktorá by sa na nás, pokiaľ by sme niečo neurobili, hrnula. Verím, že budeme mať dostatok zdravotníkov, a týmto ich chcem poprosiť, aby sa hlásili,“ vyzval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Už minulý týždeň však povedal, že na celoplošné testovanie je potrebných približne 20-tisíc zdravotníkov, to by znamenalo, že do piatka by sa ich malo prihlásiť ešte asi osemtisíc.

Testovanie pre epidemiólogov znamená výraznú pomoc. "Žiadam teraz pozitívnych, aby strpeli karanténu, sledovali svoj stav, a ak budú mať problémy, volali lekárovi, " pripomenul hlavný hygienik Ján Mikas. Na opatrnosť vyzval aj negatívnych, aby sa vyhýbali kontaktu s ľuďmi a minimalizovali tak riziko nákazy.

Celoslovenské testovanie, ktoré sa pôvodne malo uskutočniť od piatka 30. októbra do nedele 1. novembra ešte musel schváliť Ústredný krízový štáb, ktorý zasadol v pondelok krátko po trinástej. Ten rozhodol, že testovať sa bude, ale nie tri dni ako pri pilotnom projekte, ale len dva. Počas soboty a nedele.

Pomoc prišla aj od podnikateľov

Minister obrany Jaroslav Naď ocenil pomoc od podnikateľov, ktorí vojakom poskytli stany, testovanie tak mohlo v mnohých prípadoch byť vonku. Naď zároveň pripustil možnosť priebežného testovania aj v menších firmách, ale až po oboch celoslovenských testovaniach. „Teraz to nie je možné, aby sa vznikom ďalšej stovky odberných miest nestalo testovanie nekontrolovateľné,“ vysvetlil Naď. V súčasnosti len firmy, ktoré zamestnávajú viac ako 4 000 ľudí, môžu otestovať zamestnancov na ochorenie COVID-19 vo vlastnej réžii. Štát im na účely hromadného firemného testovania poskytne antigénové testy, registračné formuláre, certifikáty a príslušníka Ozbrojených síl SR, ktorý bude na priebeh testovania dohliadať.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) vyzdvihol aj disciplínu ľudí, ktorí sa dali testovať. „Nezaznamenali sme takmer žiadne porušenia verejného poriadku. Horskí záchranári reagovali na výpadky v personáli a pomohli doplniť stavy. Verím, že sa aj ďalšia operácia podarí,“ povedal Mikulec.

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko vkladá nádej do informácií, ktoré armáda zistila počas pilotného testovania. „V prvom rade je nám jasné, že budeme potrebovať vytvoriť dostatok personálu na pokrytie odberových miest, potrebujeme vytvoriť aj dostatočne robustnú zálohu. Je dôležité, aby sme ešte sprecizovali spoluprácu so samosprávou a zabezpečili plynulý tok obyvateľstva na jednotlivé odberné miesta, tak aby sme naplno využili ich kapacity. Budeme radi, ak sa nám podarí zásobiť potrebným materiálom v dostatočnom predstihu,“ vymenoval Zmeko.

Ľudia s pozitívnym testom sú v karanténe

Od piatka do nedele v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov otestovali 140 945 ľudí. Antigénový test potvrdil koronavírus u 5 594. Tí sú teraz v povinnej desaťdňovej karanténe.

„Účasť bola dramaticky väčšia ako bola na parlamentných voľbách,“ zhodnotil premiér Igor Matovič (OĽaNO). Ešte minulý týždeň spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO) hovorili, že by sa malo dať otestovať približne 180-tisíc ľudí takmer na troch stovkách odberných miest. „Objektívne sme očakávali, že na testovanie môže prísť maximálne 155-tisíc ľudí, účasť tak bola 91 percent,“ spresnil Matovič.

Najväčšiu mieru infekčnosti mal okres Tvrdošín (4,8 percenta), Námestovo (4,77), Bardejov (3,25) a Dolný Kubín (3,12). „Klobúk dole voči ľuďom z jednej aj druhej strany, ozbrojeným silám, policajtom, hasičom, zdravotníkom, ktorí prišli napriek rôznym rečiam. Klobúk dolu pred starostami a primátormi, ktorí odložili stranícku príslušnosť a pomáhali. Tým, že sme identifikovali viac ako päťtisíc infikovaných ľudí, ktorí zostali doma, dá sa predpokladať, že sme tak zachránili množstvo životov. Pilotný projekt potvrdil opodstatnenosť testovania,“ zhrnul premiér.

Na víkendovom testovaní sa podieľalo podľa Naďa 5 063 osôb, ktoré boli v teréne a zabezpečovali priebeh testovania. „Zároveň sme mali v tom čase 1 700 vojakov nasadených, ktorí pripravovali testovanie celoslovenské v rámci komunikácie so samosprávami. Čo sa týka vojenského zdravotníckeho personálu, nasadili sme v podstate všetko, čo sme mali, 444 ľudí,“ dodal Naď. Na testovaní pomáhalo aj 920 dobrovoľníkov. „Pomáhali nám urobiť tento úspešný projekt, ktorý verím, že bude smerovať k tomu, aby tých viac ako 5 500 infekčných ľudí, ktorých sa nám podarilo stiahnuť z obehu, nešírilo nákazu ďalej,“ dodal.