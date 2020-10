Orava tri dni na testy, celé Slovensko dva. Štát zvyšuje tlak

Ústredný krízový štáb v pondelok rozhodol, že testovanie bude prebiehať nie tri dni, ako to bolo pri pilotnom projekte, ale iba dva dni, čo vyvíja značný tlak na ľudí, ktorý sa budú chcieť dať otestovať. Pravdepodobne budú musieť byť odberné miesta otvorené dlhšie, čo je zase tlak na ľudí, ktorí v nich odbery zabezpečujú a ďalší tlak vyvíja štát na samosprávy, aby toto testovanie pripravili.

Svoju frustráciu z prípravy a priebehu vyjadril poslanec strany Za ľudí a zároveň primátor mesta Hlohovec vo svojom statuse na sociálnej sieti.

"My to v samosprávach nakoniec nejako zvládneme. Napriek tomu, že sme sa až teraz večer dozvedeli, že je takmer všetko inak, že si máme v podstate všetko zabezpečiť sami atď. Úprimne, neočakávam už nič, len to, že v sobotu ráno príde vojak s testami a certifikátmi. A že si to tam celé odstojí a bude niesť zodpovednosť za dianie na každom odbernom mieste. Také odberné miesto, kde zodpovedná osoba z OS SR nebude, neotvorím.

SAMOSPRÁVA ALE NIE JE SLÚŽKA CENTRÁLNEJ VLÁDY. Treba si prečítať ústavu.

A keď raz vyjdú najavo okolnosti prípravy tejto „operácie“, nezostane kameň na kameni," napísal v pondelok Kollár.

Tlak zvyšujú aj zamestnávatelia. Kto sa nedá otestovať, môže čeliť sankciám aj z ich strany. Nedávno zverejnili zamestnanci firmy Prievidzské pekárne a cukrárne nariadenie, ktoré dostali od vedenia spoločnosti – ak sa nedajú otestovať, môže to viesť až k výpovediam (viac v článku Firma hrozila vyhadzovom ľuďom, ktorí sa vyhnú testom. Ospravedlnila sa). Firma po negatívnych ohlasoch ustúpila, povedala, že ju to mrzí a nariadenie označila za „výsledky veľkého stresu, ktorému sú už niekoľko mesiacov vedúci zamestnanci vystavení v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou.“

Na svojich zamestnancov tlačia aj niektoré samosprávy, ktoré svojim zamestnancom aj pracovníkom ich podriadených organizácií (to sú napríklad aj učitelia) naznačili, že ak nepôjdu na test, budú si musieť zobrať dovolenku, lebo náhradné voľno im neschvália. Prácu doma im zamestnávateľ tiež neschváli, odôvodňuje to tým, že by sa v prípade potreby nemohli bez negatívneho testu dostaviť na pracovisko. Kto nepríde na pracovisko, bude mať neospravedlnenú absenciu a ohlásia ho aj zo sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Orava testy zvládla, aj keď boli šité horúcou ihlou

Habovka v Tvrdošínskom okrese má 1 380 obyvateľov, na testovaní sa tam zúčastnilo zhruba tisíc ľudí. Pozitívnych zachytili 29, no deviati z nich boli z Nižnej, Ružomberka či zo Žiliny. Starosta Habovky Alojz Lajčin označil plošné testovanie za správny krok. „Sám som to u nás podstúpil ako prvý, aby som išiel ľuďom príkladom,“ hovorí.

Podľa neho sa objavili aj nedostatky, no pri takýchto veľkých akciách sa to dá predpokladať. „Nemali sme odberných pracovníkov, ale vyriešilo sa to,“ podotýka starosta. „Tím, ktorý to celé zabezpečoval, mal byť otestovaný už vo štvrtok. Niektorí zdravotníci, ktorí sa dobrovoľne nahlasovali, však neprišli a nebrali ani telefóny. Skrátka nereagovali. V noci na piatok ale armáda zohnala ďalších. No a keďže najskôr sa musel testovať tím, ktorý sme poskladali, ľudí z obce nezačali brať v piatok o ôsmej ráno, ale až o dvadsať minút neskôr,“ vysvetľuje.

Zmysel to podľa neho malo aj v tom, že pozitivita sa im potvrdila vo viacerých rodinách a domoch, v ktorých sa už predtým nachádzali infikovaní. „Z jedného domu nám takto zachytilo troch, v ďalšom dvoch ľudí. Zaujímavé je, že jeden chlapec bol v piatok pozitívny, no nedalo mu to a prišiel aj v nedeľu. Výsledok bol však rovnaký aj druhýkrát, takže sa mu to potvrdilo,“ spomína starosta „pikošku“.

Odhaduje, že z tisícky odberov nimi prešlo asi osemsto miestnych. „Napriek odporúčanému ohraničeniu nad 10 a do 65 rokov som tam videl rôzne vekové kategórie. Všimol som si, že chodili aj starší, ale tiež rodiny s menšími deťmi. Účasť bola veľmi dobrá,“ poznamenáva. Lajčin to pripisuje aj dobrej propagácii. „Ľudí som vyzýval tiež cez sociálne siete, aby sa išli otestovať a nech sa toho neboja. Zdá sa, že to zabralo,“ mieni.

Najviac Habovčanov prišlo na testovanie v sobotu, ale celkovo sa to obec snažila organizovať podľa ulíc. „V miestnom rozhlase sme informovali o harmonograme, podľa ktorého mali obyvatelia z jednotlivých lokalít chodiť na odber. Dali sme im to vedieť aj cez našu SMS-info, no zverejnili sme to tiež na stránke obce,“ vysvetľuje Lajčin. Vďaka tomu vraj nemali ani dlhé čakacie lehoty. „Mali sme výborný tím, ktorý to vykonával – policajti, vojaci, zdravotníci. Pochváliť musím aj našich hasičov a dobrovoľníkov, ktorí odviedli kus dobrej práce,“ povedal.

Tlačenica v prvý deň

Veličná v okrese Dolný Kubín má 1 220 obyvateľov. Jej starosta Daniel Laura vraví, že všetko bolo šité horúcou ihlou, pričom ešte vo štvrtok nemali zodpovedané mnohé otázky. Napriek tomu si myslí, že pilotné testovanie zvládli dobre.

„Nevedeli sme, ako to v rámci účasti naplánovať. Vláda avizovala, že kto to nepodstúpi už v piatok 23. októbra, nebude môcť vychádzať von – ani do práce či obchodu. Ľudia sa teda nahrnuli hneď v prvý deň a tvorili sa dlhé rady. Podobne to vyzeralo aj v sobotu ráno, potom to už bolo úplne voľné,“ komentuje.

Podľa neho sa to malo komunikovať tak, že v karanténe musia zostať tí, ktorí sa nepreukážu testom až po nedeľňajších odberoch. „Predišli by sme tým návalom a ľudia by si to lepšie rozložili do troch dní,“ poznamenáva. Vojaci to však podľa neho zvládli na výbornú, ich prístup a správanie si ľudia pochvaľovali.

„Naša obec to tiež dokázala utiahnuť bez problémov, dostavilo sa pomerne veľké množstvo obyvateľov. Prišlo ich zhruba 800, z nich sa ukázalo nejakých 13 pozitívnych. Ďalších 200 ľudí sa sem dostavilo z iných okresov, no počul som, že aj viacerí naši sa išli otestovať inde,“ objasňuje.

Samozrejme, našli sa aj takí, ktorí to vo Veličnej bojkotovali, lebo to vnímajú ako niečo z donútenia. „Osobne si myslím, že v rámci pilotného projektu na Orave to pokojne mohli urobiť na báze úplnej dobrovoľnosti, bez akýchkoľvek podmienok. Vtedy by sa ukázalo, či to naozaj ľudia chcú absolvovať a sú zodpovední, alebo prišli len preto, aby nemuseli ísť do karantény,“ podčiarkuje Laura. „Ak by sa to skončilo fiaskom, potom by mohli zvážiť tie ďalšie kroky,“ dopĺňa.

Vynikajúca vec

Hruštín v okrese Námestovo má takmer 3 200 obyvateľov. Starosta František Škapec uvádza, že cez víkend sa prišlo otestovať viac ako 80 percent z nich. „Zobrali to naozaj zodpovedne, sú uvedomelí. V piatok a sobotu sme tu mali nával, nedeľa už bola voľnejšia,“ uvádza s tým, že pozitivita sa zistila u troch percent z testovaných. Ďalší podľa neho pribudnú aj nasledujúci víkend.

„Inkubačná doba trvá niekoľko dní. Jeden človek z odberného tímu napríklad prešiel v piatok ráno s negatívnym výsledkom, no a v nedeľu večer už bol pozitívny. Takže aj tí, ktorí teraz odišli „čistí“, pri opakovanom odbere môžu dopadnúť podobne,“ poznamenáva. Oravcov vlastne čaká testovanie tri víkendy po sebe, no nervózni z toho podľa Škapca nebudú.

„Robia to v rámci vlastného zdravia. Nie je to žiadna zložitá vec, vatová tyčinka do nosa sa dá zniesť. No a kvôli premiestňovaniu do práce to absolvovať musia, lebo potrebujú čerstvý test. Ten čas tomu teda obetujú,“ myslí si. Sám všetkým odporúčal, aby prišli. „Veď je to vynikajúca vec,“ uzatvára.