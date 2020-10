IT Asociácia Slovenska vyzýva na využitie digitálneho zberu dát pri testovaní

Na využitie elektronických systémov a zapojenie digitálnych technológií pri zbere dát v rámci celoplošného testovania občanov Slovenska na chorobu COVID-19 vyzýva kompetentné vládne inštitúcie IT Asociácia Slovenska (ITAS). Zároveň kritizuje plánovaný ručný zber dát v rámci celoplošného testovania tak, ako to bolo pri pilotnom testovaní na Orave a v Bardejovskom okrese.

Ako ďalej informoval Juraj Kadáš, manažér pre komunikáciu ITAS, ak chce štát dostať pod kontrolu pandémiu koronavírusu, musí v tomto boji využiť všetky dostupné a moderné nástroje 21. storočia, lebo odborníci potrebujú čo najkvalitnejšie a najrýchlejšie dáta.

„Ak by sme dáta zadávali rovno do počítača priamo na odberných miestach, opatrenia by bolo možné prijímať v rozpätí hodín. V prípade papiera pôjde o dni, aj to len za predpokladu, že Úrad verejného zdravotníctva vôbec dokáže zaangažovať veľké množstvo ľudí na prepisovanie údajov. Aj ich rozhodnutia budú potom lepšie a spoločnosť bude mať v rukách účinnejšie zbrane na boj s koronavírusom,“ tvrdí ITAS. Podľa asociácie práve aplikácia digitálnych technológií pomohla prežiť jarnú prvú vlnu pandémie. „Bez pomoci IT expertov by sa nepodarilo zrealizovať nielen protipandemické opatrenia, ale v mnohých prípadoch ani dištančné vzdelávanie alebo prácu z domu,“ zdôrazňujú experti na IT.

Nepresnosť a chyby pri prepisovaní

Členov asociácie ako informatikov zaujalo vyjadrenie ministra obrany Jaroslava Naďa o tom, že štát v záujme vylúčenia úniku dát pri chystanom obrom testovaní antigénovými testami plánuje vynechať používanie elektronických systémov a má sa použiť papier a pero. Podľa ITAS však hrozí, že ak sa papierové dáta budú do informačných systémov zadávať až dodatočne, môžu byť dáta nepresné a chybné. Prepisovanie dát z papiera do počítača sa robí manuálne a je sprevádzané často 5 až 10-percentnou chybovosťou. Tým pádom podľa asociácie kvalita a teda aj výpovedná hodnota dát dramaticky poklesne, nehovoriac o veľkom zdržaní. Podobne aj následné analýzy a vyhodnotenie reálnej epidemiologickej situácie bude trvať oveľa dlhšie.

„Získanie, spracovanie a analýza dát súvisiacich so šírením vírusu v štruktúrovanej podobe, vyhodnotenie trendov šírenia a prijatie následných optimálnych opatrení lokálneho charakteru sú podľa nášho názoru hlavnou zbraňou v boji s pandémiou a pri ochrane zdravia ľudí. Kvalita dát nadobúda ešte väčší význam, keď sa budú dáta spracovávať komplexnejšie, napríklad pri kombinovaní výsledkov antigénových testov a PCR testov. Identifikácia občanov by sa bez problémov dala robiť tzv. štrbinovou čítačkou dokladov a s takto spoľahlivo zistenou identitou by sa spárovanie vzorky za pomoci čiarového kódu dalo robiť viac-menej bez chýb a rutinne,“ dodáva vo svojom stanovisku ITAS.

ITAS je najväčším slovenským profesijným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa bude realizovať v sobotu a nedeľu (31. 10. – 1. 11.).