Zdravotnej starostlivosti na Slovensku hrozí kolaps, upozorňuje iniciatíva

Zdravotnej starostlivosti na Slovensku hrozí kolaps. Zástupcovia pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na to upozornili na tlačovej konferencii iniciatívy Stop hazardu so zdravím. Návrh rozpočtu na rok 2021 podľa nich neprináša nádej na zlepšenie tejto situácie. Vyzývajú pre to vládu SR a poslancov Národnej rady SR, ktorí budú schvaľovať návrh zákona o štátnom rozpočte na novembrovej schôdzi, aby ich vypočuli.