Celoplošné testovanie sa začne už od siedmej hodiny ráno. Naď vysvetlil podrobnosti

Testovať sa bude od soboty do nedele (31. 10. – 1. 11.), a to v čase od 7.00 do 22.00 h, pričom posledný ster sa bude odoberať o 21.30 h. Následne sa dokončí proces v odbernom mieste, vydezinfikuje sa a pripraví sa na ďalší deň.

Na celoplošnom testovaní sa nemusia zúčastniť deti do desať rokov, autisti, onkologickí pacienti alebo pacienti, ktorým to neumožňuje zdravotný stav (napríklad zlomený nos). Potrebné bude potvrdenie od lekára. Rovnako sa nemusia dať testovať tí, ktorí v ostatných 90 dňoch boli pozitívne testovaní na nový koronavírus. Výnimka bude platiť aj pre osoby nad 65 rokov, ale len v prípade, ak budú v dobrovoľnej domácej karanténe, informoval ďalej Naď.

Pri zákaze vychádzania sa budú v rámci výnimiek uznávať tiež výsledky PCR testov, ktoré občania dostanú v piatok (30. 10.). Platiť nebudú výsledky krvných testov.

