Bloger Kmeťo najskôr sanitku nechcel, potom v nej skonal

„Jožko po tomto videu zomrel. Dve hodiny čakal na sanitku a podotýkam, že v Bratislave. Kde sú tí všetci zdravotníci?“ objavili sa statusy na sociálnej sieti krátko po Kmeťovej smrti. Bloger si podľa videa zavolal záchranku, pretože jeho dýchanie sa výrazne zhoršilo. V takmer trojminútovom videu kašle, ťažko dýcha a len s problémami dokončuje vety.

„Nikdy sa nedajte ovplyvňovať ľudmi, ktorí neveria na koronavírus. Živým príkladom na COVID-19 som ja. Berie ma sanitka do nemocnice, pretože moje dýchanie sa veľmi zhoršilo a odvezie ma na infekčné oddelenie,“ vysvetlil v úvode videa Kmeťo. Ten nakoniec podľa jeho manželky skonal práve v sanitke.

Ministerstvo zároveň na svojej stránke na sociálnej sieti zdieľalo Kmeťov odkaz. „Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym. Toto video zdieľame preto, lebo veríme, že Jozef Kmeťo chcel varovať čo najviac ľudí, aby si dávali pozor, nepodceňovali opatrenia, neverili dezinformáciam o neexistencii vírusu a správali sa zodpovedne,“ vysvetlilo ministerstvo.

Podľa hovorkyne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Aleny Krčovej, bloger sanitku nechcel. „Pacient volal na tiesňovú linku 155 o 7.02. Sťa­žoval sa na teploty, ktoré trvajú niekoľko dní, kašeľ a bolesť priedušiek. Uviedol, že mu lekár poradil kontaktovať tiesňovú linku 155, poradiť sa. Sanitku nežiadal, dokonca povedal, že ho manželka odvezie autom do nemocnice a cestu zvládne,“ opísala pre Pravdu Krčová. Operátorka ho podľa nej na záver poučila, aby sa v prípade zhoršenia stavu okamžite ozval.

„Z vlastnej iniciatívy však potom kontaktovala infekčné oddelenie, aby pacienta čakali a nedošlo k zdržaniu. O 7.35 operátorka telefonovala pacientovi, aby sa presvedčila, či je na ceste do nemocnice. Zdvihla to manželka a potom, čo si operátorka vyžiadala pacienta k telefónu, rozhodla, že okamžite vyšle záchranárov, aby ho transportovali do nemocnice. O 7.41 výzvu prijala posádka Rýchlej zdravotnej pomoci. Keďže išlo o pacienta s rizikom ochorenia COVID–19, posádka si musela obliecť špeciálne ochranné prostriedky, čo zabralo dlhší čas. Na adresu dorazila krátko po ôsmej hodine,“ spresnila Krčová.

Na smrť blogera rómskeho pôvodu zareagoval aj bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz. „Poznali sme sa osobne a napriek tomu, že nie vždy sme sa názorovo zhodli, rešpektoval som jeho zanietenosť pre tému integrácie. Úprimnú sústrasť jeho rodine a priateľom,“ vzdal úctu Ravasz. Jeho video zdieľal na sociálnej sieti aj premiér Igor Matovič (OĽaNO). „Odkaz blogera Kmeťa pre každého, kto ešte pochybuje… za 6 hodín po natočení tohto odkazu zomrel. RIP,“ zareagoval premiér.