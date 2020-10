Matovič nazval lekárov zo SLK bludármi: Vybilo mi poistky

VIDEO: Matovič vynadal lekárom z komory: Vybilo mi poistky.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) odmieta tvrdenia zástupcov Slovenskej lekárskej komory (SLK) zo stredajšej tlačovej konferencii v súvislosti so štatistikami k úmrtnosti na COVID-19, ktoré prirovnali k chrípke. Hovorí o bludoch a pýta sa, či naozaj idú z pozície takejto autority hovoriť lekárom, že nepotrebujú zdravotnícke a ochranné pomôcky, pretože bojujeme s chrípkou.

Matovič kritizuje vyjadrenia člena rady SLK Ernesta Sivíka, že úmrtnosť na COVID-19 je na úrovni chrípky, pričom prezident komory Marian Kollár to označil za dobrý signál. „Mne vybilo poistky,“ reagoval premiér a hovoril o blude. Pýta sa, či naozaj ide významná lekárska autorita v takejto chvíli odkazovať lekárom a zdravotníkom, že nepotrebujú rúška a ochranné pomôcky.

Lekári i zdravotníci si podľa Matoviča musia zodpovedať otázku, či budú veriť „bludárom na úrovni Kotlebu“, alebo sa zapoja a pomôžu v boji proti novému koronavírusu, ktorý podľa jeho slov určite nie je chrípka. Doplnil, že Sivík k svojmu tvrdeniu došiel na základe štúdie, ktorá mala byť na internete označená ako hoax. „Po tejto vete akékoľvek slovo, akýkoľvek výrok, akýkoľvek názor tohto človeka pre mňa nemá absolútne žiadnu váhu,“ poznamenal.

VIDEO: Lekárska komora: Zastavte plošné cestovanie.

Komora žiada zastavenie plošných testov

Prezident SLK Marian Kollár v stredu vyzval vládu SR, aby ešte raz zvážila plánované celoplošné testovanie na nový koronavírus. Na stredajšej tlačovej konferencii vyzval vládnych predstaviteľov, aby si sadli za stôl s odborníkmi a prerokovali ďalšie kroky. Za dôležité považuje mať pripravenú stratégiu. Hovorí o podozrení, že rozhodnutie o plošnom testovaní nebolo odborné. Za legitímne považuje rozhodnutie lekárov, ktorí sa rozhodnú nepridať sa k pomoci. Podľa jeho slov by si mali šetriť sily a prostriedky. Jasné podľa neho nie je ani to, čo by sa stalo v prípade ďalšej vlny. Celoplošné testovanie považuje za „vydieranie“, pretože ľudia podľa neho nemajú na výber.