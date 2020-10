Fungovanie parlamentu je v ohrození. Poslancov ubúda

Nejasnosti okolo testovania poslancov otvárajú otázku, či bude Národná rada budúci týždeň vôbec uznášaniaschopná. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Pandémia paralyzuje Národnú radu už od minulého piatka 23. októbra, keď sa po informácii, že koronavírusom je nakazený Marian Kotleba (ĽS NS), dali poslanci otestovať antigénovými testami. Ešte minulý týždeň sa vírus potvrdil u viacerých jeho spolustraníkov.

Smer aj Sme rodina sú infikovaní

Práve pondelok bol dňom, keď sa u niektorých poslancov zo Smeru a Sme rodina potvrdila nákaza. Pravde to potvrdili hovorca Smeru Ján Mažgút a predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Zhodli sa, že poslancom, ktorí boli v kontakte s nakazenými, bola odporučená domáca karanténa minimálne na desať dní. Podľa predsedu klubu OĽaNO Michala Šipoša sú infikovaní aj dvaja ich poslanci.

Verejnosť zatiaľ nemá informácie o identite nakazených poslancov ani o tom, s kým presne boli v kontakte. Podľa Grendela je to lekárske tajomstvo. „Ak sa pozitívne testovaní poslanci dobrovoľne rozhodnú informovať o svojom zdravotnom stave, je to ich slobodná vôľa a v takom prípade sú výsledky verejné,“ povedal Grendel, ktorý koronavírus prekonal, no verejnosť o tom informoval až po niekoľkých dňoch.

Bývalý dlhoročný poslanec a podpredseda Národnej rady Béla Bugár (Most-Híd) si však myslí, že v takejto situácii by poslanci mali svoj zdravotný stav zverejniť. „Ak už chceme určitým spôsobom ukázať príklad, nevidím v tom problém. Sám som bol v utorok na PCR teste. Ak by som bol poslanec a ukázalo by sa, že som pozitívny, priznal by som sa, pretože poslanec nie je nadčlovek,“ vysvetľuje Bugár.

Bude v parlamente dosť poslancov?

Nejasnosti okolo testovania poslancov otvárajú otázku, či bude Národná rada budúci týždeň skutočne uznášaniaschopná. Na to je potrebná účasť aspoň 76 poslancov, čo môže byť za danej situácie problém. Grendel však nad touto možnosťou nechce špekulovať. Vysvetlil, že ak poslanci dodržia karanténu, bude ich o týždeň v utorok v pléne dostatok. „Po desiatich dňoch by sme mali byť schopní sa uzniesť,“ dodal.

Možným riešením tohto problému by mohlo byť opätovné pretestovanie poslancov ešte pred rokovaním Národnej rady. K tejto možnosti sa prikláňa aj Bugár. „Tí, ktorí majú negatívny PCR test, sa testovať nemusia. Ten platí štrnásť dní. Mnohí poslanci však boli pretestovaní iba antigénovými testami. Tie majú svoju výpovednú hodnotu iba sedem až desať dní, keďže takýto test vie identifikovať iba tých, ktorí sú najinfekčnejší. Ak aj teda niektorým poslancom vyšiel negatívne, môžu sa u nich príznaky objaviť až o niekoľko dní. Určite by sa teda pretestovať mali,“ hodnotí situáciu Bugár.

Nakazených zisťujú

K možnosti pretestovania parlamentu má však Grendel zdržanlivý postoj. „Zatiaľ o tom nechcem špekulovať. Momentálne zbierame informácie o nakazených poslancoch a ich kontaktoch,“ vyjadril sa podpredseda parlamentu. Nedal jasnú odpoveď ani na otázku, čo by sa stalo, ak by parlament musel napríklad prijať zákon v skrátenom legislatívnom konaní a Národná rada by nebola uznášaniaschopná. Skonštatoval, že momentálne takáto situácia nie je.

Podľa Bugára existujú určité zákonné postupy v prípadoch, ak by NR SR nebola dlhší čas uznášaniaschopná. „V takom prípade po niekoľkých mesiacoch nastúpi prezidentka a môže rozpustiť parlament,“ hovorí Bugár, ktorý ale zároveň pripúšťa, že je to krajná možnosť, ktorá nie je momentálne adekvátnym riešením . „Koronakríza je úplne nová situácia, na ktorú neexistujú žiadne overené postupy. Samozrejme, ak by bolo potrebné rýchlo prijať zákon, bolo by nutné okamžite v každom klube zisťovať, koľko poslancov je pripravených zúčastniť sa na schôdzi. Zatiaľ však takáto situácia nikdy nenastala,“ konštatuje Bugár.

Dodáva, že neexistuje ani možnosť, že by sa znižovalo kvórum pre počet poslancov, ktorí v Národnej rade musia byť prítomní. „Ústava hovorí o 150 poslancoch v parlamente a o minimálnych kvórach pre prijatie zákonov. Ak má byť prijatý jednoduchý zákon, je potrebné, aby sa v sále odprezentovalo aspoň 76 poslancov. Z nich nadpolovičná väčšina (39) musí za zákon zahlasovať, aby mohol byť prijatý. Niektoré zákony zase potrebujú pre prijatie väčšinu aspoň 76 poslancov, ústavné zákony 90 poslancov. Toto sa meniť nedá,“ uzatvára Bugár.