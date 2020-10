ONLINE: Matovič si s lídrami EÚ pohovorí o rýchlotestoch a vakcíne

5:55 O možnostiach lepšej spolupráce v boji proti šíriacej sa koronavírusovej nákaze budú vo štvrtok rokovať prezidenti a premiéri krajín Európskej únie. Počas večernej videokonferencie majú hovoriť napríklad o celoúnijnom používaní rýchlotestov, o vzájomnom uznávaní ich výsledkov alebo o spôsobe budúcej distribúcie vakcín. Debata sa bude točiť aj okolo ďalšej vzájomnej pomoci medzi štátmi, z ktorej už v týchto dňoch ťaží Česko.

„Za púhych niekoľko týždňov sa situácia zo znepokojujúco zmenila na alarmujúcu. Teraz musíme predísť tragédii,“ napísal v utorok predseda Európskej rady Charles Michel v texte zdôvodňujúcom nutnosť organizovať rovnako ako na jar pravidelné videosummity.

Témou štvrtkového bude predovšetkým čo najefektívnejšia koordinácia vecí, ku ktorým sa zatiaľ nepodarilo štátom napriek výzvam Európskej komisie nájsť spoločný prístup. Podľa únijných činiteľov by mal Michel nastoliť otázku možného plošného využívania rýchlotestu a lídri potom diskutovať napríklad o tom, za akých podmienok by krajiny boli ochotné brať ich výsledky ako smerodajné. Vyjadriť sa majú tiež k dlhodobo neúspešnej snahe o vzájomné uznávanie výsledkov testov uskutočnených v rôznych krajinách, čo by výrazne uľahčilo cestovanie v čase obmedzení pre koronavírus.

Ďalšou témou videokonferencie budú spoločné únijné nákupy vakcín, ktoré by Brusel chcel od budúcej jari rozdeľovať medzi členské krajiny. Má ísť o stovky miliónov dávok. Šéfovia štátov a vlád sa budú baviť o tom, ako vakcíny efektívne rozdeľovať a či pri očkovaní uprednostniť napríklad zdravotníkov alebo rizikové skupiny obyvateľov.

Debatu sa povedie aj o ďalšej vzájomnej pomoci medzi členskými štátmi, v rámci ktorej Česko dostalo či v najbližších dňoch dostane viac ako dve stovky pľúcnych ventilátorov z niekoľkých krajín aj z núdzových zásob EÚ.

5:45 Spojené štáty nebudú mať k dispozícii vakcínu proti koronavírusu na núdzové použitie skôr ako v januári. Uviedol to uznávaný americký epidemiológ Anthony Fauci. Podľa neho síce klinické štúdie dvoch experimentálnych vakcín ďaleko pokročili, schválenie americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) však nemožno očakávať pred Novým rokom.

„Mohol by to byť január, mohlo by to byť neskôr. Nevieme to,“ povedal Fauci v stredu v rozhovore pre odborný časopis Jama Network s tým, že najďalej zatiaľ pokročil vývoj vakcín firiem Moderna a Pfizer. Na schválenie k takzvanému núdzovému použitie musia farmaceutické spoločnosti doložiť, že pacienti látku znášajú a že je takzvane trvalo účinná, dodal Fauci. Fauciho vyjadrenie je podľa agentúry DPA v rozpore s opakovanými tvrdeniami amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého budú mať Američania vakcínu k dispozícii ešte pred koncom tohto roka. Podľa kritikov sa Trump snaží výroky o skorom získania vakcíny zvýšiť svoje šance v nachádzajúcich prezidentských voľbách, v ktorých sa usiluje o druhý mandát.

Fauci je od roku 1984 riaditeľom Národného inštitútu pre alergie a infekčné ochorenia (NIAID) a zároveň členom krízového štábu Bieleho domu pre boj s epidémiou choroby COVID-19. Má povesť nezávislého odborníka, ktorý sa nezdráha prezidentovi oponovať v záležitostiach týkajúcich sa vedy. Trump minulý týždeň podľa agentúry Reuters označil Fauciho za „pohromu“ a vyhlásil, že keby ho počúval, bolo by v USA už pol milióna mŕtvych.

Vo fáze klinických štúdií je po celom svete niekoľko experimentálnych vakcín. Na schválenie k núdzovému použitie stanovuje FDA nižšie požiadavky než v prípade regulárneho povolenia. Po udelení schválenia pre núdzové použitie možno napríklad už začať očkovanie príslušníkov rizikových skupín obyvateľstva či lekárskeho personálu.

5:30 Švajčiarsko v súvislosti s narastajúcimi prípadmi koronavírusu v stredu vydalo nové opatrenia a dodalo, že návštevníci po príchode do krajiny nemusia ísť do karantény. Informáciu priniesla podľa TASR tlačová agentúra AFP. Prípady ochorenia COVID-19 sa vo Švajčiarsku z týždňa na týždeň zdvojnásobili, vláda sa preto rozhodla zaviesť prísnejšie opatrenia, aby sa tak vyhla opakovanému čiastočnému lockdownu – obmedzeniu pohybu obyvateľstva. „Nikto nechce čiastočný lockdown,“ uviedla prezidentka Simonetta Sommarugaová. Zároveň dodala, že je nevyhnutné, aby sa do boja proti koronavírusu zapojili všetci a vyhli sa tak zatváraniu podnikov a ohrozovaniu zamestnanosti.

Zatiaľ čo krajina sprísnila opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok a počtu osôb na spoločenských stretnutiach, vláda sa rozhodla zrušiť nariadenie, ktoré vyžadovalo od návštevníkov po vstupe do krajiny podstúpiť desaťdňovú karanténu, za ktorej nedodržanie hrozila pokuta 10 000 eur. Švajčiarsko zverejnilo tzv. „červený zoznam“ krajín, po príchode z ktorých museli návštevníci podstúpiť karanténu. Ide o krajiny, ktoré za uplynulých 14 dní zaznamenali viac ako 60 prípadov ochorenia COVID-19 na 100 000 obyvateľov. V uplynulých týždňoch však počet ochorení na COVID-19 vo Švajčiarsku stúpol natoľko, že na 100 000 obyvateľov pripadalo až 760 prípadov nákazy. Švajčiarsko sa tak stalo jednou z európskych krajín, ktoré sú najviac zasiahnuté novým druhom koronavírusu. Vláda sa preto rozhodla, že návštevníci prichádzajúci z krajín menej zasiahnutých koronavírusom nemusia ísť do karantény. Karanténa sa odteraz bude vzťahovať len na ľudí, ktorí prichádzajú z oblastí, kde na 100 000 obyvateľov zaznamenali 60 alebo viac prípadov ako vo Švajčiarsku. Na červenom zozname zostáva Andorra, Arménsko, Belgicko, Česko a tri regióny Francúzska vrátane Paríža.

Krajina od začiatku pandémie zaznamenala 135 197 prípadov ochorenia COVID-19. Za uplynulých 24 hodín v krajine v spojitosti s daným ochorením zomrelo 24 osôb. V súvislosti s ochorením COVID-19 v krajine dosiaľ zomrelo 1 953 ľudí.