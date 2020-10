Mikulec o Kollárovom "taxikárčení" s vládnou limuzínou zavádza

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v súvislosti s nehodou len poznamenal, že ak by bol šéf parlamentu v dobrom zdravotnom stave, opýtal by sa ho na dôvod jeho sobotňajšieho konania a akú úlohu plnil. Minister vnútra Mikulec, pod ktorého Úrad na ochranu ústavných činiteľov patrí, však tvrdí, že to nemá ľudí čo zaujímať. Podľa neho je plne na rozhodnutí chránenej osoby, koho bude so sebou viezť v aute ministerstva vnútra.

Kollár ani jeho hovorkyňa nevysvetlili, prečo v aute bola nezúčastnená osoba. Keďže je však vyhlásený núdzový stav a zákaz vychádzania, oprávnených dôvodov na výber veľa nebolo. „Tieto otázky sú absolútne na mieste. Budem sa tým zaoberať a bude ma zaujímať, či došlo k porušeniu nariadení,“ vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová. Či osoba, ktorá bola vo vozidle s Kollárom, porušila zákaz vychádzania, bude podľa Mikulca predmetom vyšetrovania.

Modelka a vizážistka Fabušová, ktorá bola s Kollárom aute, tvrdí, že predseda parlamentu ju v sobotu viezol do lekárne. „Liečim sa na tetániu a lieky a vitamínové doplnky, ktoré užívam, v Dunajskej Lužnej, kde momentálne žijem, nemajú. Keďže sa vracal od syna z Mostu pri Bratislave cez Dunajskú Lužnú, tak ma po ceste zobral,“ ponúkla vysvetlenie pre portál zenskyweb.sk.

Predseda parlamentu si zas pri nehode zlomil druhý krčný stavec a kľúčnu kosť a v utorok ráno absolvoval aj operáciu. „Boris Kollár absolvoval operáciu, ktorá prebehla úspešne,“ informovala jeho hovorkyňa Michaela Jurcová. Vedením Národnej rady bol dočasne poverený podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO).

Horšie však dopadla jeho spolujazdkyňa. Má mať stále veľké bolesti, zlomených sedem rebier, kľúčnu kosť aj krčný stavec, pričom je naďalej na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Podľa doteraz známych informácií išlo auto s Kollárom na zelenú a iné auto, ktoré prechádzalo križovatku na červenú, doň vrazilo zboku.

„Vyjadrenie ministerstva vnútra, že chránená osoba si môže voziť, koho chce, je zavádzajúca. Vodič nemôže zodpovedať za každého, koho si tam chránená osoba zavolá. Ak by bol vinníkom nehody vodič, niesol by síce trestnoprávnu zodpovednosť, ale náklady na liečbu a trvalé následky ústavného činiteľa hradí ako pracovný úraz zamestnávateľ. Za život a zdravie cudzej osoby v aute však už zodpovedá iba vodič,“ vysvetlil bývalý policajt a dopravný analytik Ján Bazovský. „Ak sa chce Kollár vyvážať, s kým chce, nech si vezme vlastné auto a šoférovi s ochrankárom podpíše reverz,“ dodal.

Jeho slová potvrdzuje aj bývalý šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva vnútra Juraj Zábojník. „V nariadení ministra vnútra musí byť využitie motorového vozidla presne špecifikované, rovnako ako posádka, ktorá v tom aute môže jazdiť. Momentálne však došlo k zmene nariadenia o oprávnenej posádke tak, že je to v neprospech vodičov. Ak by bol vodič vinníkom nehody, bol by povinný hradiť následky všetkých osôb v aute,“ zdôraznil Zábojník, že osoby oprávnené na prevoz treba urýchlene špecifikovať.

K dopravnej nehode šéfa parlamentu došlo v sobotu na križovatke Ulice svornosti a Mramorovej ulice v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Okrem Kollára sa ľahšie zranili aj jeho osobný ochranca a vodič Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Pri nehode pomáhali záchranári štyrom osobám. Udalosť vyšetruje polícia, o presných príčinách zatiaľ neinformovala.