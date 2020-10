Prezident lekárskej komory Kollár vyzýva ministra Naďa, aby sa mu ospravedlnil

Prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár vyzýva ministra obrany Jaroslava Naďa, aby sa mu ospravedlnil. Uviedol to vo štvrtok na mimoriadnom tlačovom brífingu. Naď totiž predtým na tlačovej konferencii konštatoval, že prezident lekárskej komory dva dni predtým nehlasoval proti celoplošnému testovaniu, ale "loboval za súkromné spoločnosti, aby mohli robiť testy".

VIDEO: Kollár vyzýva Naďa, aby sa mu ospravedlnil.

Kollár tvrdí, že za žiadny svoj ani iný biznis neloboval a ministra vyzýva, aby svoje tvrdenia preukázal. Ak tvrdenia minister nepreukáže, musí podľa Kollára nájsť odvahu sa mu čo najskôr ospravedlniť. „Ak tak neurobí, budem nútený využiť všetky právne dostupné prostriedky na to, aby som ochránil svoje meno,“ povedal prezident lekárskej komory.

Kollár reagoval aj na výzvu ministra, aby SLK vymenila svojho šéfa. „Slovenskí lekári nie sú na tom až tak zle, aby potrebovali radiť, koho si majú a koho si nemajú zvoliť za svojho reprezentanta,“ povedal prezident komory. Hodnotenie, či niekoho správanie je alebo nie je normálne, patrí podľa neho úplne iným odborníkom, ako ministrovi obrany. Za krajne nemorálne považuje prezident SLK aj výrok ministra, že pacienti každý deň umierajú preto, že ľudia menovite ako on sa pozerajú na svoju peňaženku a nie na to, čo sa reálne deje v nemocniciach. Minister obrany podľa šéfa lekárskej komory nemá odborné, morálne a ani základné vedomosti na to, aby bol oprávnený hodnotiť jeho život a morálne ho diskreditovať v očiach verejnosti. Očakáva preto, že sa mu minister neodkladne a verejne ospravedlní na najbližšej tlačovej konferencii.

Šéf lekárskej komory sa taktiež ohradil voči tomu, že na rokovaní Ústredného krízového štábu nehlasoval proti celoplošnému testovaniu. Ako povedal, nemohol hlasovať za ani proti, pretože sa vôbec nehlasovalo. „Z celého vystúpenia pána ministra mám osobný pocit, že táto vláda si už vopred hľadá vinníka, keby veci nedopadli tak, ako si predstavovala, teda keby prišlo k akémukoľvek neúspechu. Vyzerá, že vinníka už máme pripraveného,“ uzavrel Marian Kollár.

Minister obrany Jaroslav Naď vo štvrtok vyzval Slovenskú lekársku komoru, aby vymenila svojho šéfa. Mnoho lekárov sa podľa Naďa hanbí za to, čo povedal prezident lekárskej komory Marián Kollár na stredajšej tlačovej konferencii. Ten vyzval vládu, aby ešte raz zvážila celoplošné testovanie. Kollár tiež uviedol, že má vážne obavy, že rozhodnutie o plošnom testovaní nebolo vôbec odborné.