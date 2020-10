Ústavný súd súhlasil s väzbou pre Urbancovú a Lindtnera

Ústavný súd dal súhlas na vzatie do väzby Jarmily Urbancovej a sudcu s prerušeným výkonom funkcie sudcu Davida Lindtnera. Povedal to predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan vo štvrtok večer. Zároveň oznámil, že nedáva súhlas na vzatie do väzby Jozefa Kolcuna, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.